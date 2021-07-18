Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не знает, ведь туда невозможно попасть!

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Небольшие острова и архипелаги, расположенные в открытом океане ближе к экватору зачастую ассоциируются у большинства людей с райским местом. Золотой песок, ярко-голубое море и безмятежность. Такими представляются эти острова, и зачастую реальность почти не отличается от подобных представлений.
Ещё на заре цивилизации, когда наши предки расселялись по Земле, многие племена, приплыв на эти архипелаги и поселившись там, поддерживали свой жизненный уклад на протяжении веков, живя в стороне от происходящих в остальном мире событий. В большинстве случаев контакт цивилизации с подобными изоляционистами оказывался для них крайне губителен и порой приводил к их гибели. Но так бывало не всегда.
В Бенгальском заливе, расположенном в северо-восточной части Индийского океана, есть небольшой архипелаг Андаманских островов. Во время ранних миграций людей из Африки, где и зародился наш вид, предки современных аборигенов поселились на территории этих островов. Они оставались в изоляции до эпохи Великих географических открытий и практически не развивались. В 1789 году англичане завоевали архипелаг, однако столкнулись с сопротивлением местных жителей и были вынуждены подавлять многочисленные восстания. Впоследствии на некоторые острова ссылались английские заключенные. Но далеко не все острова архипелага оказались интересными для Британской Империи. Таким оказался и остров Северный Сентинел.
В Бенгальском заливе, расположенном в северо-восточной части Индийского океана, есть небольшой архипелаг Андаманских островов. Во время ранних миграций людей из Африки, где и зародился наш вид, предки современных аборигенов поселились на территории этих островов. Они оставались в изоляции до эпохи Великих географических открытий и практически не развивались. В 1789 году англичане завоевали архипелаг, однако столкнулись с сопротивлением местных жителей и были вынуждены подавлять многочисленные восстания. Впоследствии на некоторые острова ссылались английские заключенные. Но далеко не все острова архипелага оказались интересными для Британской Империи. Таким оказался и остров Северный Сентинел.
о. Северный Сентинел — 11°33′ с. ш. 92°14′ в. д.
В 1880 году британский офицер Морис Видал Портман, обнаружив на острове туземцев, решил отловить нескольких из них для изучения. Стоит сказать, что англичане практиковали такой подход и на других островах: на аборигенов охотились, как на диких животных. На Северном Сентинеле ими были пойманы шестеро аборигенов — двое взрослых и четверо детей. Но, в отличие от европейцев, жители изолированных островов не имели развитого иммунитета к различным болезням. В скором времени все пойманные аборигены заболели: двое взрослых умерли, а оставшихся больных, но всё ещё живых детей высадили обратно на остров.
В 1880 году британский офицер Морис Видал Портман, обнаружив на острове туземцев, решил отловить нескольких из них для изучения. Стоит сказать, что англичане практиковали такой подход и на других островах: на аборигенов охотились, как на диких животных. На Северном Сентинеле ими были пойманы шестеро аборигенов — двое взрослых и четверо детей. Но, в отличие от европейцев, жители изолированных островов не имели развитого иммунитета к различным болезням. В скором времени все пойманные аборигены заболели: двое взрослых умерли, а оставшихся больных, но всё ещё живых детей высадили обратно на остров.
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Представители одного из андаманских племён, к которым относятся и жители Северного Сентинела, 1870г.
Неудивительно, что жители Северного Сентинеля относились к любым пришельцам с крайней степенью враждебности. Уже после окончания Второй мировой войны и обретения Индией независимости Андаманские острова оказались под её суверенитетом. Именно индийское правительство приняло решение не форсировать контакт с желающим изоляции племенем: был наложен запрет на приближение к острову и высадку. Одной из основных причин подобного запрета была возможность занесения на остров болезней, к которым у аборигенов не было иммунитета.
По международным нормам де-юре остров находится под Индийской юрисдикцией. Де-факто же он полностью автономен от всего мира.
Сами сентинельцы агрессивно реагируют на любые попытки высадиться на своём острове. Вооружённые луками они стараются обстрелять и убить любого, кто попытается к ним приблизиться.
Попытки установить контакт предпринимались неоднократно, однако так и не принесли успеха. Так, в конце 1974 года экспедиция «National Geographic» была экстренно прервана после того, как сентинельцы обстреляли их из луков, от чего погибли двое индийских гидов, а кинооператор получил ранение в ногу. После этого происшествия окрестности острова периодически патрулируют индийские пограничные катера. Но иногда и этого оказывается недостаточно. В 2006 году дикари убили двух рыбаков, осуществлявших незаконный лов рядом с островом, а также обстреляли из луков вертолёт, который попытался забрать тела. Погибшие рыбаки были похоронены самими аборигенами.
Неудивительно, что жители Северного Сентинеля относились к любым пришельцам с крайней степенью враждебности. Уже после окончания Второй мировой войны и обретения Индией независимости Андаманские острова оказались под её суверенитетом. Именно индийское правительство приняло решение не форсировать контакт с желающим изоляции племенем: был наложен запрет на приближение к острову и высадку. Одной из основных причин подобного запрета была возможность занесения на остров болезней, к которым у аборигенов не было иммунитета.
По международным нормам де-юре остров находится под Индийской юрисдикцией. Де-факто же он полностью автономен от всего мира.
Сами сентинельцы агрессивно реагируют на любые попытки высадиться на своём острове. Вооружённые луками они стараются обстрелять и убить любого, кто попытается к ним приблизиться.
Попытки установить контакт предпринимались неоднократно, однако так и не принесли успеха. Так, в конце 1974 года экспедиция «National Geographic» была экстренно прервана после того, как сентинельцы обстреляли их из луков, от чего погибли двое индийских гидов, а кинооператор получил ранение в ногу. После этого происшествия окрестности острова периодически патрулируют индийские пограничные катера. Но иногда и этого оказывается недостаточно. В 2006 году дикари убили двух рыбаков, осуществлявших незаконный лов рядом с островом, а также обстреляли из луков вертолёт, который попытался забрать тела. Погибшие рыбаки были похоронены самими аборигенами.
Фото одного из аборигенов Северного Сентинела, целящегося в оператора из лука
Самым громким случаем, после которого Северный Сентинел вновь привлёк внимание мировой общественности, стало происшествие в ноябре 2018 года. Несмотря на запрет приближаться и высаживаться на остров, американский миссионер Джон Аллен Чоу решил проповедовать христианство изолированному племени. Как он сам считал, это место было «последней цитаделью сатаны на Земле». Потратив почти год на подготовку в лагере евангелической организации «Все Нации», Джон направился в столицу Андаманских и Никобарских островов — Порт-Блэр.
Самым громким случаем, после которого Северный Сентинел вновь привлёк внимание мировой общественности, стало происшествие в ноябре 2018 года. Несмотря на запрет приближаться и высаживаться на остров, американский миссионер Джон Аллен Чоу решил проповедовать христианство изолированному племени. Как он сам считал, это место было «последней цитаделью сатаны на Земле». Потратив почти год на подготовку в лагере евангелической организации «Все Нации», Джон направился в столицу Андаманских и Никобарских островов — Порт-Блэр.
Джон Аллен Чоу (1991–2018)
Абсолютно все иностранцы должны получать разрешение на посещение Андаманских и Никобарских островов, а доступ на Северный Сентинел вообще полностью закрыт. Но Чоу был полон решимости. Он заплатил двум рыбаками, чтобы те доставили его на остров. Дальнейшее известно только из его дневника и результатов допроса рыбаков.
В первый раз Чоу попытался наладить контакт с аборигенами, оставив на пляже дары и отойдя в сторону, однако был вынужден ретироваться после того, как они начали прицеливаться в него из луков. Чуть позже он сделал ещё одну попытку приблизиться к туземцам, но Чоу пришлось спасаться бегством, когда одна из выпущенных по нему стрел попала в Библию, которую он держал в руках.
Шестнадцатое ноября — последний день, когда Чоу видели в живых. Он посчитал, что аборигенам будет проще его принять, если они не увидят поблизости от него чужой лодки. Миссионер попросил рыбаков высадить его на остров в одиночку. Перед этим он написал в дневнике, что очень напуган происходящим, но «стоит заявить этим людям о Иисусе».
Семнадцатого ноября рыбаки издали наблюдали, как туземцы тащили тело Чоу по берегу. Впоследствии они были арестованы индийскими властями за нарушение запрета. Были организованы несколько попыток вернуть тело погибшего миссионера, но, несмотря на все возможные усилия, сделать этого не удалось. Один из антропологов, участвовавший в спасательных мероприятиях, заявил, что риск продолжения попыток слишком велик и может привести к дополнительным смертям или же заражению островитян болезнями, к которым у них нет иммунитета.
Абсолютно все иностранцы должны получать разрешение на посещение Андаманских и Никобарских островов, а доступ на Северный Сентинел вообще полностью закрыт. Но Чоу был полон решимости. Он заплатил двум рыбаками, чтобы те доставили его на остров. Дальнейшее известно только из его дневника и результатов допроса рыбаков.
В первый раз Чоу попытался наладить контакт с аборигенами, оставив на пляже дары и отойдя в сторону, однако был вынужден ретироваться после того, как они начали прицеливаться в него из луков. Чуть позже он сделал ещё одну попытку приблизиться к туземцам, но Чоу пришлось спасаться бегством, когда одна из выпущенных по нему стрел попала в Библию, которую он держал в руках.
Шестнадцатое ноября — последний день, когда Чоу видели в живых. Он посчитал, что аборигенам будет проще его принять, если они не увидят поблизости от него чужой лодки. Миссионер попросил рыбаков высадить его на остров в одиночку. Перед этим он написал в дневнике, что очень напуган происходящим, но «стоит заявить этим людям о Иисусе».
Семнадцатого ноября рыбаки издали наблюдали, как туземцы тащили тело Чоу по берегу. Впоследствии они были арестованы индийскими властями за нарушение запрета. Были организованы несколько попыток вернуть тело погибшего миссионера, но, несмотря на все возможные усилия, сделать этого не удалось. Один из антропологов, участвовавший в спасательных мероприятиях, заявил, что риск продолжения попыток слишком велик и может привести к дополнительным смертям или же заражению островитян болезнями, к которым у них нет иммунитета.
Фото северных сентинельцев, сделанное издалека.
Произошедшее породило широкий общественный резонанс в СМИ. Мнения разделились. Некоторые считали, что убийство есть убийство, даже учитывая нарушенные Чоу запреты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В то же время критиковался и сам Чоу, в частности за то, что он мог заразить сентинельцев болезнями, к которым у них не было иммунитета. Также серьезной информационной атаке подверглась и организация «Все Нации», которая участвовала в его подготовке и отозвалась на гибель Чоу, выставив того мучеником, погибшим за веру. Их раскритиковал и отец погибшего, обвинив организацию в в гибели сына
Как бы то ни было, индийские власти усилили патрулирование вокруг острова, чтобы предотвратить подобные попытки в будущем.
Произошедшее породило широкий общественный резонанс в СМИ. Мнения разделились. Некоторые считали, что убийство есть убийство, даже учитывая нарушенные Чоу запреты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В то же время критиковался и сам Чоу, в частности за то, что он мог заразить сентинельцев болезнями, к которым у них не было иммунитета. Также серьезной информационной атаке подверглась и организация «Все Нации», которая участвовала в его подготовке и отозвалась на гибель Чоу, выставив того мучеником, погибшим за веру. Их раскритиковал и отец погибшего, обвинив организацию в в гибели сына
Как бы то ни было, индийские власти усилили патрулирование вокруг острова, чтобы предотвратить подобные попытки в будущем.
Фото северных сентинельцев, сделанное издалека.
Изолированность Сентинела и его жителей не позволяет даже оценить точное количество проживающих на острове аборигенов. По оценкам антропологов их количество не может быть более 500 человек, так как более крупную популяцию остров площадью 59,67 квадратных километров просто не способен прокормить.
Скорее всего на численность сентинельцев также повлияло землетрясение, а затем и последовавшее за ним #цунами в 2004 году. Ударом волны был частично разрушен коралловый риф, опоясывающий остров, однако спустя несколько дней после цунами индийский вертолёт был обстрелян из луков во время полёта над островом. Неизвестно, насколько пострадали живущие там аборигены, но кто-то однозначно выжил.
Изолированность Сентинела и его жителей не позволяет даже оценить точное количество проживающих на острове аборигенов. По оценкам антропологов их количество не может быть более 500 человек, так как более крупную популяцию остров площадью 59,67 квадратных километров просто не способен прокормить.
Скорее всего на численность сентинельцев также повлияло землетрясение, а затем и последовавшее за ним #цунами в 2004 году. Ударом волны был частично разрушен коралловый риф, опоясывающий остров, однако спустя несколько дней после цунами индийский вертолёт был обстрелян из луков во время полёта над островом. Неизвестно, насколько пострадали живущие там аборигены, но кто-то однозначно выжил.
Сентинельцы отгоняют индийский спасательный вертолёт, фото с вертолёта.
Интереса и сама нравственная дилемма, которой подвергается общество, когда сталкивается с замкнутыми и не желающими идти на контакт народами. За всю историю развития нашей цивилизации такие встречи происходили не раз, и почти всегда это приводило к гибели менее развитой культуры. К примеру, индейцы Американского континента, массово вымиравшие от занесённых европейцами болезней. Сейчас же почти не осталось настолько изолированных племён, остановившихся в развитии на уровне каменного века, как жители Северного Сентинела. Большинство учёных считают, что не стоит форсировать контакт с ними, дабы уберечь их народ от вымирания или же поглощения нашей культурой. Возможно, именно поэтому правительство Индии приняло ряд законов о невмешательстве в жизнь аборигенов на острове. Тем не менее вопрос о том, как стоит поступать при контакте с менее развитыми племенами, остаётся открытым.
Интереса и сама нравственная дилемма, которой подвергается общество, когда сталкивается с замкнутыми и не желающими идти на контакт народами. За всю историю развития нашей цивилизации такие встречи происходили не раз, и почти всегда это приводило к гибели менее развитой культуры. К примеру, индейцы Американского континента, массово вымиравшие от занесённых европейцами болезней. Сейчас же почти не осталось настолько изолированных племён, остановившихся в развитии на уровне каменного века, как жители Северного Сентинела. Большинство учёных считают, что не стоит форсировать контакт с ними, дабы уберечь их народ от вымирания или же поглощения нашей культурой. Возможно, именно поэтому правительство Индии приняло ряд законов о невмешательстве в жизнь аборигенов на острове. Тем не менее вопрос о том, как стоит поступать при контакте с менее развитыми племенами, остаётся открытым.
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Метки: племена путешествия сентинельцы
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И в этом все американцы! Они несут свою религию, демократию, свои ценности, туда, где их не ждут и ни о чем не просят.