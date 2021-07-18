Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не знает, ведь туда невозможно попасть!

Джон Аллен Чоу (1991–2018)

Абсолютно все иностранцы должны получать разрешение на посещение Андаманских и Никобарских островов, а доступ на Северный Сентинел вообще полностью закрыт. Но Чоу был полон решимости. Он заплатил двум рыбаками, чтобы те доставили его на остров. Дальнейшее известно только из его дневника и результатов допроса рыбаков.



В первый раз Чоу попытался наладить контакт с аборигенами, оставив на пляже дары и отойдя в сторону, однако был вынужден ретироваться после того, как они начали прицеливаться в него из луков. Чуть позже он сделал ещё одну попытку приблизиться к туземцам, но Чоу пришлось спасаться бегством, когда одна из выпущенных по нему стрел попала в Библию, которую он держал в руках.



Шестнадцатое ноября — последний день, когда Чоу видели в живых. Он посчитал, что аборигенам будет проще его принять, если они не увидят поблизости от него чужой лодки. Миссионер попросил рыбаков высадить его на остров в одиночку. Перед этим он написал в дневнике, что очень напуган происходящим, но «стоит заявить этим людям о Иисусе».



Семнадцатого ноября рыбаки издали наблюдали, как туземцы тащили тело Чоу по берегу. Впоследствии они были арестованы индийскими властями за нарушение запрета. Были организованы несколько попыток вернуть тело погибшего миссионера, но, несмотря на все возможные усилия, сделать этого не удалось. Один из антропологов, участвовавший в спасательных мероприятиях, заявил, что риск продолжения попыток слишком велик и может привести к дополнительным смертям или же заражению островитян болезнями, к которым у них нет иммунитета.