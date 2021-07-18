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Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не знает, ведь туда невозможно попасть!

Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не знает, ведь туда невозможно попасть! (8 фото)

Автор:
18 июля 2021 08:05
Метки: племена   путешествия   сентинельцы   
803
8
Небольшие острова и архипелаги, расположенные в открытом океане ближе к экватору зачастую ассоциируются у большинства людей с райским местом. Золотой песок, ярко-голубое море и безмятежность. Такими представляются эти острова, и зачастую реальность почти не отличается от подобных представлений.
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Метки: племена   путешествия   сентинельцы   
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6k
Ф Ив Час назад
Как следует поступать? Тут может быть только один ответ: оставить в покое.
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Sergius SPb 37 минут назад
Там полезных ископаемых нет или они пока не рентабельные.
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3k
Сергей 40 минут назад
Вот так вот.. Заработаешь кучу денег, а все острова уже заняты))
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4k
Татьяна Юсова 57 минут назад
«…американский миссионер Джон Аллен Чоу решил проповедовать христианство изолированному племени».
И в этом все американцы! Они несут свою религию, демократию, свои ценности, туда, где их не ждут и ни о чем не просят.
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