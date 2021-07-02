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"Обокрали и приставали": как русские туристы отдыхают в Абхазии

"Обокрали и приставали": как русские туристы отдыхают в Абхазии (18 фото)

Автор:
02 июля 2021 12:36
Метки: абхазия   отдых   отпуск 2021   путешествия   русские туристы   туристы   
1907
18
Сочи переполнен, Крым тоже, русские туристы ищут способы съездить на море. Одним из вариантов является Абхазия. Солнечная страна с красивой природой. Однако столько противоречивых мнений об этом месте. Мы собрали актуальную информацию об отпуске 2021 в Абхазии, стоит туда ехать или нет?
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Метки: абхазия   отдых   отпуск 2021   путешествия   русские туристы   туристы   
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33k
Alex 38 минут назад
Нахрена к этим обезьянам ездить?
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4k
Наталья 7 минут назад
Были и никогда не поверю, про написанные гадости. В плавках на рынок? Да вы охренели, господа? Вы находитесь в кавказской стране. Ведите себя прилично. Везде висят таблички, что в купальных костюмах вход запрещен. Почему в Эмиратах вы себе такого не позволяете? Ни разу не видела приставаний, хамства и вымогательства. Минусите сколько хотите. Ведите себя прилично и к вам будут соответственно относится.
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4k
Борис Карабанов 7 минут назад
Я не понимаю, почему вечно усталых, вечно брюзжащих отдыхальщиков называют туристами? В моём понимании турист ищет места поездки для души, для глаз, для новых знаний, но не для удобства задницы, не в поиске пятизвёздочных отелей. Кто-то едет чтобы обрести "обслуживание", а кто-то расширить свой кругозор и далеко не всегда возможно совместить эти две цели. Просто нужно определить для себя, чего ты хочешь. Для многих недовольных всем и вся, мне кажется, проще забронировать в отеле номер-люкс в своём же городе и накачиваться вискарём с пивасиком под забойный музон не выходя на улицу. Обслуживание - супер, и никто не пристаёт.
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4k
Владимир 9 минут назад
плов 250гр-150р.млять майонезная банка плова.это и коту мало будет.
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890
Вано Полчаса назад
А что делать в абизиании?
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23k
Vazari Полчаса назад
Сегодня это фотка была в посте про Египет. Так хотел говном в Абхазов плюнуть, что стараться перестал.
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15k
Пумба Полчаса назад
Единственное, чем курорты Херсонской области лучше Абхазии - там нет горячих горных парней.
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1k
Broscan 38 минут назад
Грузины ,вы чего там совсем окуели?
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22k
Батончик с маком 44 минуты назад
Это нормально для мест обитания диких абизиян и шимпандзе
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9k
Мафусаил 45 минут назад
Даром не нужна!
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