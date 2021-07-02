"Обокрали и приставали": как русские туристы отдыхают в Абхазии

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Сочи переполнен, Крым тоже, русские туристы ищут способы съездить на море. Одним из вариантов является Абхазия. Солнечная страна с красивой природой. Однако столько противоречивых мнений об этом месте. Мы собрали актуальную информацию об отпуске 2021 в Абхазии, стоит туда ехать или нет?
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Но на рынках, несмотря на то, что ценник вырос, фрукты и овощи все равно дешевле, чем в Крыму или Сочи
Это кадры с одного из рынков в Гаграх. Опубликовал их в своем отчете о поездке пользователь Ютуб-канала "Лев вещает".
Есть шанс попасть и в такое местечко, поэтому, бронируя тур, всегда смотрите, как будет выглядеть номер
На форумах часто обсуждают Абхазию, делятся опытом от поездок, все хвалят природу, а вот о местных отзываются не очень положительно
Несмотря на то, что туров много, есть выбор, особенно в связи с ограничениями в Краснодарском крае, спрос на поездки в ближайшую заграницу вырос, не всегда цены на сайтах туроператоров соответствуют действительности
Например, главный редактор портала - 2x2.su Юлия Янушевская - отправилась в Абхазию с семьей из региона, вот как выглядят траты:
А вы были в Абхазии?
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