Он получил эту роль

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Актер Михаил Боярский из больницы Боткина попросил всех привиться
Михаил Боярский болеет коронавирусом в легкой форме и вскоре может быть выписан. О его состоянии 17 июля рассказала его супруга Лариса Луппиан. Актер пошел на поправку. Он ждет отрицательного теста на ковид, чтобы поехать домой. Луппиан добавила, что, по ее мнению, Боярский болеет легко благодаря вакцинации. «А так бы не знаю, что было бы», — отметила актриса. По ее словам, они ранее привилась «Спутником», теперь хотят ревакцинироваться «КовиВаком».
Михаил Боярский обратился к подписчикам из больницы Боткина. Он поблагодарил переживающих, также обратился к ним с просьбой сделать прививку от коронавируса. «Благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и однозначно вы спасёте жизнь себе и близким», — высказался Боярский и пообещал встречу на спектаклях.
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Ни одна сторона другую не услышала...
То есть с ковидом в легкой форме уже кладут в стационар на общих началах?
Или и здесь решил схалявить, пожалев денег на платную клинику?
Очередная легенда превратилась в моих глазах в обычного приспособленца.
Честно - не идёт.
Стоит мужик, кидает кирпичи в канаву.
Другой подходит,
-Ты что делаешь?
-Крокодилов отпугиваю.
-Так они тут не водятся.
-Вот поэтому и не водятся.
сторонников и противников обязательной вакцинации есть одна общая черта: и те и другие уверены, что в итоге все долбоё#ы вымрут
Из последнего; жили были дед да бабка. Пошел дед делать прививку. Сам сделал, а бабка нет. А через две недели и он, и бабка заболели ковидом. Дед выкарабкался, а бабка померла.
Заголовок этого поста: «Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса».
Вот конкретный случай - Боярский, 71 год, привился, заразился, переносит в легкой форме, будет жить. Это факт или не факт?
Пётр Мамонов, 70 лет, не прививался, заразился, умер.
Это тоже факт.
Другие факты, когда непривитые люди, известные, знаменитые, моложе 70 лет, умирают от ковида, я приводить не буду. Каждый день умирает более пол тысячи человек.
И то, что Боярский призывает всех прививаться – это его инициатива, и не надо к этому приплетать все сомнительные случае смертей.
Это никак с Боярским не связано.
Уровень и репутация Дождя, ЭМ и МБХ-медиа.