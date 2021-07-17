Он получил эту роль

Михаил Боярский болеет коронавирусом в легкой форме и вскоре может быть выписан. О его состоянии 17 июля рассказала его супруга Лариса Луппиан. Актер пошел на поправку. Он ждет отрицательного теста на ковид, чтобы поехать домой. Луппиан добавила, что, по ее мнению, Боярский болеет легко благодаря вакцинации. «А так бы не знаю, что было бы», — отметила актриса. По ее словам, они ранее привилась «Спутником», теперь хотят ревакцинироваться «КовиВаком».