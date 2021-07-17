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Он получил эту роль

Он получил эту роль (3 фото)

Автор:
17 июля 2021 21:05
Метки: актер   игра   роль   
462
3
Актер Михаил Боярский из больницы Боткина попросил всех привиться

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Метки: актер   игра   роль   
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20  комментариев
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9k
Кыся 2 часа назад
А все попросили Боярского парковаться по правилам и забрать сынка из депутатов.
Ни одна сторона другую не услышала...
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−4
Загрызун 18 минут назад
Страна по всем показателям в клоаке и вдруг прорыв с вакциной, мы спасем всею планету, мы самые продвинутые, мы осчастливим всех... вы только уколитесь и мы вам дадим лотерейку может машину выиграете.... Что привитых, что нет заставляют ходить в масках, кто кого боится если вакцина такая зашебись?????
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13k
Алексей 40 минут назад
Насколько я знаю, в Боткина нет платных "ковидных" палат.
То есть с ковидом в легкой форме уже кладут в стационар на общих началах?
Или и здесь решил схалявить, пожалев денег на платную клинику?
Очередная легенда превратилась в моих глазах в обычного приспособленца.
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621
Наташка 40 минут назад
Всмысле легко? В больнице
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3k
Горожанин 46 минут назад
Первый раз вижу Боярского без шляпы
Честно - не идёт.
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20k
Андрей Иванов Час назад
Д`Артаньян вкалывал с утра до вечера
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157
olegga Час назад
А если бы не привился, то обязательно тяжело болел-бы? Из чего это следует? Может вообще не болел бы. Всё это манипуляция как в старом анекдоте -
Стоит мужик, кидает кирпичи в канаву.
Другой подходит,
-Ты что делаешь?
-Крокодилов отпугиваю.
-Так они тут не водятся.
-Вот поэтому и не водятся.
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43k
doker 2 часа назад
Да, о такой роли только мечтать - каждые полгода заболеть и воскреснуть! Чем не Христос? Тридцать сребреников и сын остаётся депутатом - это плата, вообще-то, Иуды.

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114
Улыбака 2 часа назад
Пропаганда и борьба уколотых и неуколотых становятся всё жестче и бескомпромиснее!


сторонников и противников обязательной вакцинации есть одна общая черта: и те и другие уверены, что в итоге все долбоё#ы вымрут
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210
Отец Пигидий 2 часа назад
Его семью и близких пускай теперь убедит привиться.
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157
olegga Татьяна Юсова Час назад
Ой как удобно.
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157
olegga Татьяна Юсова Полчаса назад
Когда вам такими случаями в морду тыкали, что люди умирают от хроники всякой и тест этот левый ни о чём не говорит, вам было пох - виноват конечно вирус. А как только привитый - виновато конечно сердце. Охеренно устроились.
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Источник fontanka.ru - однозначно минус.
Уровень и репутация Дождя, ЭМ и МБХ-медиа.
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114
Улыбака Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Кристальная репутация!

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