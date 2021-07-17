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Олимпийцы в шоке. Без зрителей, так еще и без секса

Олимпийцы в шоке. Без зрителей, так еще и без секса (2 фото)

Автор:
17 июля 2021 18:06
Метки: олимпиада   рекорды   спорт   
949
2
Для спортсменов-олимпийцев в Токио спроектировали и установили предохранительные антисекс-кровати

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Метки: олимпиада   рекорды   спорт   
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1k
azuver 2 часа назад
Если пара или не пара решили чпокнуться ,хрен им,что либо помешает.
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12k
Паша Эмильевич 48 минут назад
Ага... Я прям вижу картину - привел спортсмен спортсменку в номер, там вино-фрукты, свет притушили и тут бац - кровать ломается....
Все, говорит, зазнобушка, собирайся уходи, ничего у нас не выйдет(((...
Никогда в жизни, я ж не догадаюсь кинуть матрас на пол и продолжить...
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3k
RALEXXX Час назад
Вообще-то если очень приспичит, то совсем не обязательно лёжа.
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75
Серёга Час назад
Семья Ростовых продает мебель. Дело доходит до комнаты Наташи.
- Мадам, сколько стоит эта кровать?
- Она не продается, это память о моих интимных отношениях с поручиком Ржевским.
- Мадам, а сколько стоит этот рояль?
- Он не продается, это память о моих интимных отношениях с поручиком Ржевским.
- Мадам, а сколько стоит этот шкаф?
- Он не продается, это память о моих интимных отношениях с поручиком Ржевским.
- Позвольте, но тут остается только одна люстра...
- Вы ошибаетесь, поручик Ржевский был ба-альшим затейником...
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25k
Лабуда Час назад
Не пойму, а чего они так переживают за взрослых людей?

Может дело не в сексе. Скорее всего нет денег на нормальные кровати. Решили использовать одноразовые.

Нищета одним словом.
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9k
Кыся Час назад
Судя по фильмам, там и стенки из бумаги. Да и вообще в Японии прыгать не стоит - чуть что - сразу землетрясение.
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512
робт Час назад
короче знатно попилили бюджет, наклепали кроватей из картона, отмазались заботой о спортсменах
а в своих анимешках они ябуцца не на кроватях
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4k
ron Час назад
Оказывается, сексом еще и кровати можно заниматься!
Олимпийский комитет, спасибо за подсказку! ))))
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4k
Татьяна Юсова Час назад
А мне кажется, что кровати не антисексуальные, а просто дешевые и непрочные.
И при заселении всех предупреждают, что не более 200 кг, на кроватях не прыгать, ложиться аккуратно, а то развалятся.
Кто-то видимо пошутил – «А как же сексом заниматься?» и понеслось!
У японцев вообще кровати не в ходу, поэтому для европейцев им пришлось, вопреки своим традициям, мастерить кровати, в которых они не спецы.

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5k
Ruk Час назад
карочь - решили сэкономить
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8k
Юлия Час назад
чооо?? когда отсутствие кровати кого останавливало?
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66k
Время - Ч. 2 часа назад
не поеду
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
А на полу в Японии не трахаются? Я уж не говорю про всякие там рояли?
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9k
MakDag 2 часа назад
Антисекс-подоконник, антисекс-тумбочка, антисекс-люстра, далее по фантазии...
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5k
kleyman 2 часа назад
Ну и правильно, спортсмены туда едут в олимпиаде побеждать, а не по углам трахаться.
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6k
semsi 2 часа назад
на полу практичнее заниматься сексом и матрасик на пол скинуть
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