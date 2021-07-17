Олимпийцы в шоке. Без зрителей, так еще и без секса

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Для спортсменов-олимпийцев в Токио спроектировали и установили предохранительные антисекс-кровати
В Токио установили специальные картонные кровати, чтобы предотвратить сексуальные контакты среди спортсменов Олимпийских игр, сообщила Explica. Всего было изготовлено 18 тысяч кроватей. Их создала компания Airweave. Они рассчитаны на одного человека, выдерживают только до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Отмечается, что на них не следует прыгать и «праздновать», делать что-то еще.
Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».
Комментарий МП:
Ну, в принципе, есть же пол, подоконник, тумбочка, люстра
Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».
Комментарий МП:
Ну, в принципе, есть же пол, подоконник, тумбочка, люстра
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Все, говорит, зазнобушка, собирайся уходи, ничего у нас не выйдет(((...
Никогда в жизни, я ж не догадаюсь кинуть матрас на пол и продолжить...
- Мадам, сколько стоит эта кровать?
- Она не продается, это память о моих интимных отношениях с поручиком Ржевским.
- Мадам, а сколько стоит этот рояль?
- Он не продается, это память о моих интимных отношениях с поручиком Ржевским.
- Мадам, а сколько стоит этот шкаф?
- Он не продается, это память о моих интимных отношениях с поручиком Ржевским.
- Позвольте, но тут остается только одна люстра...
- Вы ошибаетесь, поручик Ржевский был ба-альшим затейником...
В комменте и был на подсознании краткий пересказ сего известного диалога
Может дело не в сексе. Скорее всего нет денег на нормальные кровати. Решили использовать одноразовые.
Нищета одним словом.
Олимпийский комитет, спасибо за подсказку! ))))
И при заселении всех предупреждают, что не более 200 кг, на кроватях не прыгать, ложиться аккуратно, а то развалятся.
Кто-то видимо пошутил – «А как же сексом заниматься?» и понеслось!
У японцев вообще кровати не в ходу, поэтому для европейцев им пришлось, вопреки своим традициям, мастерить кровати, в которых они не спецы.