Олимпийцы в шоке. Без зрителей, так еще и без секса

В Токио установили специальные картонные кровати, чтобы предотвратить сексуальные контакты среди спортсменов Олимпийских игр, сообщила Explica. Всего было изготовлено 18 тысяч кроватей. Их создала компания Airweave. Они рассчитаны на одного человека, выдерживают только до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Отмечается, что на них не следует прыгать и «праздновать», делать что-то еще.

Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».



Комментарий МП:

Ну, в принципе, есть же пол, подоконник, тумбочка, люстра