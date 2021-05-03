Наде Команечи сейчас 59 лет, она живет в Оклахоме. Она отказалась общаться с прессой по поводу книги Олару. Общаться с писателем она тоже не стремилась. "Все, что я хотела сказать, я сказала в своих мемуарах "Письма к юной гимнастке", - говорит спортсменка. - Что было, то было. Жизнь продолжается".

Бела Каройи не стал прямо отрицать выдвинутые против него обвинения. "По натуре я такой человек, что никогда не удовлетворен результатом, - говорит он. - Мне всегда мало. Мои гимнастки подготовлены лучше всех в мире, и они побеждают. Это все, что имеет значение".

Это не первый случай, когда Каройи обвиняют в жестоком отношении к юным спортсменкам. Многие из них публично рассказывали об издевательствах на ранчо Каройи на востоке Техаса.