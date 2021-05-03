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Тренер румынской, а затем и американской национальной женской сборной по спортивной гимнастике Бела Каройи систематически издевался над подопечными девочками - бил их, лишал еды и всячески унижал. Среди его жертв была и великая гимнастка, олимпийская чемпионка Надя Команечи.
Белу Каройи, знаменитого тренера по гимнастике румынского происхождения, обвинили в том, что он физически и морально издевался над юными гимнастками, начиная с 1960-х годов. Каройи, тренировавшего румынскую, а после 1981 года - американскую национальную сборную, а также его жену Марту обвиняют в том, что они били гимнасток, морили их голодом и отказывали в медицинской помощи во время спортивных сборов. Как утверждается, одной из их жертв была Надя Команечи, протеже Каройи и первая представительница женской гимнастики, получившая высший бал - 10 - за выступление на Олимпийских играх, что раньше считалось невозможным.
Новые обвинения уходят корнями в материалы румынской тайной полиции, следившей за Каройи как за важным для государственной пропаганды специалистом, обеспечивавшим Румынии олимпийское золото. В США Каройи уже сталкивался с обвинениями как в связи с жестокостью по отношению к спортсменкам, так и из-за связей с врачом олимпийской сборной США Ларри Нассаром, уличенным в педофилии.
Новые обвинения уходят корнями в материалы румынской тайной полиции, следившей за Каройи как за важным для государственной пропаганды специалистом, обеспечивавшим Румынии олимпийское золото. В США Каройи уже сталкивался с обвинениями как в связи с жестокостью по отношению к спортсменкам, так и из-за связей с врачом олимпийской сборной США Ларри Нассаром, уличенным в педофилии.
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Документы, обличающие Каройи, опубликовал в своей книге "Надя и Сегуритате" румынский писатель Стежарел Олару. Он утверждает, что даже сотрудники секретной полиции иногда были шокированы отношением Каройи к своим воспитанницам. "Заставлять гимнасток голодать было обычной практикой, - пишет Олару. - Девочки были так голодны, что перед сном ели зубную пасту. Иногда им приходилось втайне пить воду из бачка унитаза, потому что пить им тоже не разрешали. У некоторых в результате развивалась булимия. Они становились профессионалами в воровстве еды и учились прятать ее там, где ее никто не станет искать, - например, в подшивке занавесок".
В данном ранее и не вышедшем в печать интервью, опубликованном в книге, Надя Команечи (на фото) рассказала, что иногда ее били и морили голодом по три дня подряд. При этом, как докладывала секретная служба, Каройи иногда ужинал стейками с жареной картошкой на глазах у голодающих девочек.
Наде Команечи сейчас 59 лет, она живет в Оклахоме. Она отказалась общаться с прессой по поводу книги Олару. Общаться с писателем она тоже не стремилась. "Все, что я хотела сказать, я сказала в своих мемуарах "Письма к юной гимнастке", - говорит спортсменка. - Что было, то было. Жизнь продолжается".
Бела Каройи не стал прямо отрицать выдвинутые против него обвинения. "По натуре я такой человек, что никогда не удовлетворен результатом, - говорит он. - Мне всегда мало. Мои гимнастки подготовлены лучше всех в мире, и они побеждают. Это все, что имеет значение".
Это не первый случай, когда Каройи обвиняют в жестоком отношении к юным спортсменкам. Многие из них публично рассказывали об издевательствах на ранчо Каройи на востоке Техаса.
Бела Каройи не стал прямо отрицать выдвинутые против него обвинения. "По натуре я такой человек, что никогда не удовлетворен результатом, - говорит он. - Мне всегда мало. Мои гимнастки подготовлены лучше всех в мире, и они побеждают. Это все, что имеет значение".
Это не первый случай, когда Каройи обвиняют в жестоком отношении к юным спортсменкам. Многие из них публично рассказывали об издевательствах на ранчо Каройи на востоке Техаса.
Именно на ранчо Каройи совершал насилие по отношению к спортсменкам спортивный врач - педофил Ларри Нассар, который отбывает сейчас 175-летний тюремный срок. Среди свидетельствовавших против него жертв - Эли Рейсман, Габби Дуглас и Саймон Байлз - золотые медалистки Олимпийских игр. Сам Каройи категорически отрицает, что знал о действиях Нассара, однако спортсменки утверждают, что он нарочно закрывал глаза на неподобающее поведение врача, и к тому же сам жестоко с ними обращался. Бывшая спортсменка Матти Ларсон обвинила пару в том, что они держали Нассара в качестве врача, поскольку тот с охотой закрывал глаза на насилие тренера по отношению к гимнасткам. "Спортсменки были в полном отрыве от окружающего мира, во власти безразличных взрослых, не заботвшихся о них, - это идеальная ситуация, в которой процветает всякого рода насилие, - заявила Ларсон. - Почему вы держали Ларри рядом с собой? Потому, что он был хорошим врачом? Или потому, что он позволял нам выступать с травмами и хранил ваши тайны".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Бела Каройи Надя Команечи гимнастика издевательства над спортсменками олимпиада скандал спорт тренер
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