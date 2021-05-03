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Румынского тренера по гимнастике обвинили в издевательствах над подопечными

Румынского тренера по гимнастике обвинили в издевательствах над подопечными (7 фото)

Автор:
03 мая 2021 18:17
Сообщество : Спорт
Метки: Бела Каройи   Надя Команечи   гимнастика   издевательства над спортсменками   олимпиада   скандал   спорт   тренер   
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Тренер румынской, а затем и американской национальной женской сборной по спортивной гимнастике Бела Каройи систематически издевался над подопечными девочками - бил их, лишал еды и всячески унижал. Среди его жертв была и великая гимнастка, олимпийская чемпионка Надя Команечи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бела Каройи   Надя Команечи   гимнастика   издевательства над спортсменками   олимпиада   скандал   спорт   тренер   
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SanSapSan Час назад
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Homem Полчаса назад
Бэйло Карои в переводе с венгерского Адальберт Король.Это не румынская фамилия.Для спорта важен результат.А.Тарасова тренера по хоккею тоже в жестокости обвиняли,но ради чего?Иначе никогда бы не обыгрывали канадцев с такими мощными разрывами в счёте.
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