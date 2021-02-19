Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках

Юрия Петровича Власова прозвали одним из самых великих атлетов за всю мировую историю. В народных глазах он был эталоном олимпийского чемпиона — спортсмен, интеллигент, гражданин. Биография штангиста Юрия Власова поражает своими невероятными достижениями и победами, взлетами и падениями, крутыми поворотами и виражами.
Когда Власову, военному, увлеченному тяжелой атлетикой исполнилось 22 года он становится рекордсменом Советского Союза, превысив достижения опытного тяжелоатлета Алексея Медведева
И биография спортсмена меняется моментально - он тут же становится мастером спорта СССР, а через два года занимает первое место в советском чемпионате.
Подготовка к чемпионату мира, проходящему в Варшаве дала о себе знать - он занял первое место.
Будучи знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх нес флаг весом 2,5-3 кг 20 минут на вытянутой руке
1960 год, Рим, газеты разрываются от предвкушения предстоящих соревнований. Все ждут «Битва колоссов»
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С 1959 по 1964 год Власов был лидером мировой тяжелой атлетики, победил на пяти чемпионатах Европы
Кстати на одном из спортивных состязаний Юрий получил серьёзную травму позвоночника, но сила духа была такова, что он превозмог и это
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Шесть раз подряд он становился чемпионом Европы, превышая свои собственные рекорды.
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Однако здесь первое место занял Жаботинский опередив Власова всего на два с половиной килограмма. После Токио биография штангиста Юрия Власова резко изменилась – он решил уйти из большого спорта.
Однако, в тяжёлую атлетику спортсмен вернулся через два года, установил на чемпионате Москвы новый мировой рекорд, получил за него вознаграждение и вновь ушел со сцены.
Спортивные достижения Юрия Власова:
После ухода из большого спорта тяжелоатлет избрал себе другую специальность – литераторскую, а позже и политическую
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Власов установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье: 537,5 кг (1960), 550 кг (1961), 557,5 кг (1963), 562,5 кг и 580 кг (1964), а также 41 рекорд СССР.
Награжден орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969). Заслуженный мастер спорта СССР (1959).
Авторский пост
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