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Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках

Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках (14 фото + 4 видео)

Автор:
19 февраля 2021 12:45
Сообщество : Спорт
Метки: биография   интересное   память   рекорды   спорт   юрий власов   
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Юрия Петровича Власова прозвали одним из самых великих атлетов за всю мировую историю. В народных глазах он был эталоном олимпийского чемпиона — спортсмен, интеллигент, гражданин. Биография штангиста Юрия Власова поражает своими невероятными достижениями и победами, взлетами и падениями, крутыми поворотами и виражами.

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Метки: биография   интересное   память   рекорды   спорт   юрий власов   
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32k
Антон Час назад
Великий Человек!
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11k
Erorist Час назад
Вот это я понимаю кумир... а сейчас какой-нибудь Тимати, Моргенштерн или Монеточка.
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