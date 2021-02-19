Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках

533 килограмма поднял Андерсон на внутренних соревнованиях в Техасе. И журналисты тут же сообщили, что данный рекорд никто не сможет побить еще 100 лет Но вот выход Власова и он толкнул 185 кг - есть мировой рекорд в троеборье. 520 кг. Он просит установить на штанге 195 кг и без видимых усилий, расправился с этим огромным весом. 530 кг Третья попытка. И Власов заявляет 202,5 кг. Когда он четко вытолкнул штангу вверх и замер на мгновение, зал взорвался аплодисментами. За один вечер советский атлет установил 3 мировых рекорда в троеборье. Последний рекорд - 537,5 кг - казался в то время фантастическим. Зал сорвался, подхватил Власова на руки и вынес этого «гладиатора» как римского триумфатора.