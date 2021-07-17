Как батя тушёнку варил

Если вы думаете, что взрываться умеют только самогонные аппараты и банки сгущёнки, то вы ошибаетесь. Герой этого ролика решил приготовить тушёнку дома, но что-то пошло не так. Эмоции домочадцев зашкаливают.



Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.