Как батя тушёнку варил

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Как вкусна домашняя тушёнка! Ароматное нежнейшее мясо и, главное, никакой химии.
Если вы думаете, что взрываться умеют только самогонные аппараты и банки сгущёнки, то вы ошибаетесь. Герой этого ролика решил приготовить тушёнку дома, но что-то пошло не так. Эмоции домочадцев зашкаливают.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
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