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Как батя тушёнку варил

Как батя тушёнку варил (2 фото)

Автор:
17 июля 2021 15:48
Сообщество : Юмор
Метки: Разнесло   Юмор   видео   кухня   тушенка   
983
2
Как вкусна домашняя тушёнка! Ароматное нежнейшее мясо и, главное, никакой химии.

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Метки: Разнесло   Юмор   видео   кухня   тушенка   
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10  комментариев
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66k
Время - Ч. Час назад
Гагарин тоже не сразу полетел..
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730
Гремлин 4 минуты назад
Это как банда енотов прошла.))
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2k
jazzz 7 минут назад
У меня так дед ,царствия ему небесного ,ветеран ВОВ ,самогон варил! Всей семьей восстанавливали кухню!
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59k
Опиум для народа 24 минуты назад
Это у него что так "бануло? Нормальные люди тушняк в автоклаве делают и следят за ним. А этот "юморист" сам-то хоть раз палец о палец ударил? Или только блогерничать умишка хватает?
Ради красного словца не пожалею и отца?
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868
Not Found! Полчаса назад
Нунахер!
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741
Gayrat 47 минут назад
Сё херня, мужик общал контроль на таймере, мужик просрал его. На тушенку бочку не гнать.
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8k
Андрей А 59 минут назад
Чтобы так вьипало, надо на всю дурь мощность включить(хз на чем он там готовит) и спать лечь
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2k
americos Час назад
А рецепт то и не сказал.
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