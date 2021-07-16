Ох уж эти русские: в сети показали идеальный "басейномобиль"

Как сообщалось на Telegram-канале "Baza", в Москве, рабочие жилого комплекса Остафьево в Щербинке решили освежиться и сделали импровизированный бассейн в кузове грузовика, как в песне Алёны Апиной: "я его слепила из того, что было...".

Находчивые парни ныряли, плавали и принимали солнечные ванны. Короче, пятница - почему бы и не оттопыриться?

Мероприятие выглядело настолько очаровательно, что даже Youtube-канал РИА Новости на время отвлёкся от пандемии, политики иже всяких проблем и опубликовал ролик с этими замечательными водными процедурами: