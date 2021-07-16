Ох уж эти русские: в сети показали идеальный "басейномобиль"

Может путешествовать в таком мобильном водоёме и неудобно, зато по жаре в пробках стоять - в самый раз.
Как сообщалось на Telegram-канале "Baza", в Москве, рабочие жилого комплекса Остафьево в Щербинке решили освежиться и сделали импровизированный бассейн в кузове грузовика, как в песне Алёны Апиной: "я его слепила из того, что было...".
Находчивые парни ныряли, плавали и принимали солнечные ванны. Короче, пятница - почему бы и не оттопыриться?
Мероприятие выглядело настолько очаровательно, что даже Youtube-канал РИА Новости на время отвлёкся от пандемии, политики иже всяких проблем и опубликовал ролик с этими замечательными водными процедурами:
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А как спасаются от жары наши уважаемые читатели?
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