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Ох уж эти русские: в сети показали идеальный "басейномобиль"

Ох уж эти русские: в сети показали идеальный "басейномобиль" (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 20:46
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Москва   Россия   басейн   в кузове   видео   развлечения   щербинка   
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Может путешествовать в таком мобильном водоёме и неудобно, зато по жаре в пробках стоять - в самый раз.

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Метки: ynews   Москва   Россия   басейн   в кузове   видео   развлечения   щербинка   
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Андрей Батаев 18 минут назад
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