Плавая на байдарке, парень увидел пса. Тот сидел на заваленном ветками островке, худой и одинокий

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7
Уэсли – молодой фотограф. Как-то раз он отправился вплавь на байдарке, чтобы сделать удачные снимки в Белизе (Центральная Америка). Но внезапно на своем пути он увидел небольшой островок, заваленный ветками. Уэсли был потрясен: среди сухих ветвей стоял пес. Невероятно худой, голодный и жалкий…
Малыш вилял хвостиком, несмотря на истощение и слабость. Его тельце дрожало, а ребрышки проступали под тонкой кожей. Как он оказался здесь – оставалось загадкой, но молодой человек понимал, что бросить истощенную и одинокую собаку он не может.
«Мне казалось, у меня сердце вырвется из груди!» – вспоминает Уэсли момент встречи с псом. Он выбрался из байдарки и побрел по воде. На всякий случай парень позвал кого-нибудь, кто мог бы рыбачить или просто находился поблизости, но вскоре молодой человек убедился, что рядом никого нет, и пес действительно совсем один. И он очень ждал появления хоть одной живой души, которая могла бы спасти его. Тогда парень перенес собаку в лодку…
«Мне казалось, у меня сердце вырвется из груди!» – вспоминает Уэсли момент встречи с псом. Он выбрался из байдарки и побрел по воде. На всякий случай парень позвал кого-нибудь, кто мог бы рыбачить или просто находился поблизости, но вскоре молодой человек убедился, что рядом никого нет, и пес действительно совсем один. И он очень ждал появления хоть одной живой души, которая могла бы спасти его. Тогда парень перенес собаку в лодку…
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Впрочем, молодого человека волновало вот что: он находился на территории другого государства, а это значило, что могли возникнуть определенные сложности с собакой. Пес, которого он назвал Уинстон, нуждался в помощи, и Уэсли размышлял над тем, как он может оказать ее животному. Через 36 часов парень должен был вернуться домой, но бросить бездомного пса фотограф не мог.
И люди стали помогать! Кто-то принес баночки с едой, а кто-то договорился с ветеринаром, чтобы собачку могли осмотреть. Вскоре Уинстона уже осматривала доктор, брала у него кровь и отмывала пса от блох и грязи.
К сожалению, парню пришлось вернуться в отель, а пес остался с доктором по имени Мия. Женщина пообещала быть на связи с Уэсли и информировать его о состоянии животного.
И люди стали помогать! Кто-то принес баночки с едой, а кто-то договорился с ветеринаром, чтобы собачку могли осмотреть. Вскоре Уинстона уже осматривала доктор, брала у него кровь и отмывала пса от блох и грязи.
К сожалению, парню пришлось вернуться в отель, а пес остался с доктором по имени Мия. Женщина пообещала быть на связи с Уэсли и информировать его о состоянии животного.
Анализ крови показал, что никаких серьезных отклонений в здоровье Уинстона нет, и молодой человек был рад этой новости. Вот только его некуда было деть, поэтому фотограф договорился с людьми, согласившимися взять пса на передержку.
Девушка по имени Мелани стала «приемной мамой» на целых два месяца. Она слала Уэсли фотографии и видео, чтобы показывать, как живется Уинстону. Вне всякого сомнения, пес был счастлив, что теперь у него есть крыша над головой, он досыта ест и спит на теплой подстилке. Он изменился внешне, и даже ушки, которые уныло свисали, теперь стояли на макушке, как два домика.
Девушка по имени Мелани стала «приемной мамой» на целых два месяца. Она слала Уэсли фотографии и видео, чтобы показывать, как живется Уинстону. Вне всякого сомнения, пес был счастлив, что теперь у него есть крыша над головой, он досыта ест и спит на теплой подстилке. Он изменился внешне, и даже ушки, которые уныло свисали, теперь стояли на макушке, как два домика.
А вскоре пес отправился в Даллас к Уэсли, который решил забрать его в свой дом! Встреча должна была состояться в аэропорту, где фотограф с нетерпением ждал питомца.
«Это был тот момент, когда я подумал: «А вдруг он меня не помнит?» – рассказывает парень. И действительно в первую минуту пес не знал, как реагировать на Уэсли и начал обнюхивать ему ботинки. А потом Уинстон вскочил на лапки и стал прыгать, весело виляя хвостом.
«Это был тот момент, когда я подумал: «А вдруг он меня не помнит?» – рассказывает парень. И действительно в первую минуту пес не знал, как реагировать на Уэсли и начал обнюхивать ему ботинки. А потом Уинстон вскочил на лапки и стал прыгать, весело виляя хвостом.
Ну а вскоре хозяин и его пес вернулись в Монтану, где жил фотограф, и питомец попал в настоящее снежное царство. Это было невероятно: после солнечного Белиза оказаться частью зимней сказки, и пес был в восторге!
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Метки: интересное собаки спасение
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