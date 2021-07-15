Плавая на байдарке, парень увидел пса. Тот сидел на заваленном ветками островке, худой и одинокий

Малыш вилял хвостиком, несмотря на истощение и слабость. Его тельце дрожало, а ребрышки проступали под тонкой кожей. Как он оказался здесь – оставалось загадкой, но молодой человек понимал, что бросить истощенную и одинокую собаку он не может.



«Мне казалось, у меня сердце вырвется из груди!» – вспоминает Уэсли момент встречи с псом. Он выбрался из байдарки и побрел по воде. На всякий случай парень позвал кого-нибудь, кто мог бы рыбачить или просто находился поблизости, но вскоре молодой человек убедился, что рядом никого нет, и пес действительно совсем один. И он очень ждал появления хоть одной живой души, которая могла бы спасти его. Тогда парень перенес собаку в лодку…