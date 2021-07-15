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Плавая на байдарке, парень увидел пса. Тот сидел на заваленном ветками островке, худой и одинокий

Плавая на байдарке, парень увидел пса. Тот сидел на заваленном ветками островке, худой и одинокий (7 фото)

Автор:
15 июля 2021 05:55
Метки: интересное   собаки   спасение   
800
7
Уэсли – молодой фотограф. Как-то раз он отправился вплавь на байдарке, чтобы сделать удачные снимки в Белизе (Центральная Америка). Но внезапно на своем пути он увидел небольшой островок, заваленный ветками. Уэсли был потрясен: среди сухих ветвей стоял пес. Невероятно худой, голодный и жалкий…
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Метки: интересное   собаки   спасение   
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3  комментария
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Перст Указующий 2 часа назад
надо запретить подобные посты. Они пробуждают во мне чувства.
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☭Cheкаво☭ 49 минут назад
Можно было фото и по удачней сделать как псу живется в Канаде, фотограф все-таки, а так, респект чуваку.
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Кенвуд 52 минуты назад
Отличный преданный пес. Не то что бультерьеры всякие.
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