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90-е

90-е (40 фото)

Автор:
14 июля 2021 23:41
Метки: 90-е   Россия   фотофакты   
1372
40
Подборка интересных фотографий из нашего прошлого, из наших 90-х
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Метки: 90-е   Россия   фотофакты   
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5  комментариев
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−59
Ви 7 часов назад
как бы хотелось узнать судьбу беспризорников из 90-х, кто нибудь смог стать человеком, завести семью и т.п.
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21k
Ваня Час назад
клоачное время было... сгинуло и хрен с ним... правда остались адепты-упыри этого времени, которые хотят его вернуть...
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13k
Booka1a 8 часов назад
поправьте, если ошибаюсь, но среди европейских государств инфляция хуже, чем у нас в 90-е была только в Германии после Первой Мировой... но Германия из своей гиперинфляции за 20 лет поднялась так, что почувствовала себя в силах развязать еще одну Мировую и имела хорошие шансы в ней победить, а мы даже войн не проигрывали и уже 30 лет в заднице
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5k
Divergent?!? 8 часов назад
Юлия Лемигова - очень интересный объект... Плевать, что жена Навратиловой, но до этого - смерть сына и мужа при подозрительных обстоятельствах - это просто ангел смерти какой-то
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