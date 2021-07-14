18.

Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился. Курс рубля упал с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар. Август 1998 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес