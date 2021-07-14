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Подборка интересных фотографий из нашего прошлого, из наших 90-х
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Женщина разводит куриц на мясо в своей квартире на пятом этаже, Москва или Подмосковье, февраль 1994 год
15.
Сотрудники ОМОН задержали группу кавказцев, подозреваемых в разбойном нападении на Бауманский рынок в центре Москвы, Март, 1995 года
18.
1998 год, Великий Новгород. Журналист «Интерфакса» спросил президента о возможной девальвации рубля. Борис Ельцин ответил: "Девальвации не будет, это я заявляю твердо и четко. И я тут не просто фантазирую — это все просчитано".
Через три дня правительство отказалось платить по Государственным краткосрочным обязательствам и российский рубль обрушился. Курс рубля упал с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар. Август 1998 года серьёзно ухудшил положение и без того небогатого населения и разорил бизнес
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Исполнительница хита «Девочка-ночь» Лада Дэнс после концерта в одном из городов России, 1995 год
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Раздача гуманитарной помощи в детском саду, 1992 год
Операция Provide Hope — операция военно-воздушных сил США по доставке гуманитарной помощи в страны Содружества Независимых Государств, проводившаяся после распада Советского Союза с целью поддержать молодые независимые государства в переходный период становления демократии и перехода к рыночной экономике.
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Бдительный охранник и вкладчики банка «Менатеп» на Триумфальной площади, Россия, Москва, 1998 год
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Мисс СССР Юлия Лемигова, позирует в купальнике во время записи конкурса Мисс Вселенная 1991 в Лас-Вегасе
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Мужчина уходит от хлебного киоска с несколькими буханками хлеба. Доллар США в настоящее время стоит 398 рублей, а средняя месячная зарплата в России составляет примерно 5000 рублей (12 долларов США) в месяц, 3 ноября 1992 года
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Футболисты "Рубина" возвращаются в Казань с зимних сборов в 1997 году. На грузовом самолете. В качестве досуга - карты и тетрис
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РАФик принадлежащий компании Автолайн, по факту эти РАФы были последними на службе московской маршруткой, Москва, 1996 год
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