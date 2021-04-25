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Провинциальные 90-е

Провинциальные 90-е (30 фото)

Автор:
25 апреля 2021 15:00
Метки: 90-е   Россия   девяностые   провинция   эстетика   
1146
30
Больше зелени и меньше машин (а те, что есть — преимущественно отечественного производства). Люди в драповых пальто, меховых шапках, в спортивных костюмах из синтетики и со странными для наших дней причёсками. Ну и, самое главное — непередаваемая атмосфера провинциальных девяностых. Погрузимся?
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Метки: 90-е   Россия   девяностые   провинция   эстетика   
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6  комментариев
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40k
Александр Час назад
самое смешное, что и в СССР были такие унылые картины, но больше было позитивных картинок, а 90-е это сплошная грязь и разруха, просто сплошная.
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756
Константин 38 секунд назад
Я еще помню это рынок на площади Революции в Челябинске. А забор на улице молодогвардейцев до сиз пор стоит, только его расписали во время какого-то конкурса. Это перекресток проспекта Победы и ул. Молодогвардейцев.
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46k
Daniel Rumiantsev 38 минут назад
по водонапорной башне у меня вопрос возник...
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510
Андрей Daniel Rumiantsev Полчаса назад
Башня там, на дальнем фоне!
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46k
Daniel Rumiantsev Андрей 22 минуты назад
вот оно как
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12k
Yasen_Perec Час назад
Что то везде трамваи нормальные и только в Казани довоенные.
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Эстетика Е—ней
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