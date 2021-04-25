Провинциальные 90-е

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Больше зелени и меньше машин (а те, что есть — преимущественно отечественного производства). Люди в драповых пальто, меховых шапках, в спортивных костюмах из синтетики и со странными для наших дней причёсками. Ну и, самое главное — непередаваемая атмосфера провинциальных девяностых. Погрузимся?
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Авторский пост
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Метки: 90-е Россия девяностые провинция эстетика
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