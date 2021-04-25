Провинциальные 90-е

Больше зелени и меньше машин (а те, что есть — преимущественно отечественного производства). Люди в драповых пальто, меховых шапках, в спортивных костюмах из синтетики и со странными для наших дней причёсками. Ну и, самое главное — непередаваемая атмосфера провинциальных девяностых. Погрузимся?

Казань 0 Источник: Казань, 1991

Стена у 4-ой школы 0 Источник: Казань, 1990

×

Остановка автобуса у ЦУМа 0 Источник: Казань, 1991

Казань 0 Источник: Казань, 1994

На железнодорожном вокзале 0 Источник: Казань, 1997

Ливень. Вокзальная магистраль 0 Источник: Новосибирск, 1990

Площадь Ленина 0 Источник: Новосибирск, 1994

Б. Ельцин в Новосибирске 0 Источник: Новосибирск, 1996

Улица Короленко 0 Источник: Екатеринбург, 1993-1997

Парк имени Энгельса 0 Источник: Екатеринбург, 1990-1992

Трамвай 13 маршрута на проспекте Ленина 0 Источник: Екатеринбург, 1997

Нижний Новгород 0 Источник: Нижний Новгород, 1994-1995

Молитовский мост 0 Источник: Нижний Новгород, 1995

Сормово. Улица Коминтерна 155 0 Источник: Нижний Новгород, 1990

Автостанция "Аврора" 0 Источник: Самара, 1993-1999

Галактионовская улица 0 Источник: Самара, 1996-1999

Пляж на Старой набережной 0 Источник: Самара, 1999

Водонапорная башня 0 Источник: Омск, 1990-1992

Оптовый рынок в районе стадиона "Трудовые резервы" 0 Источник: Омск, 1998

У моста 0 Источник: Омск, 1990

Городской праздник 0 Источник: Омск, 1990-1992

Левобережный оптовый рынок 0 Источник: Омск, 1995-199

Омск 0 Источник: Омск, 1997-1999

Рынок на пл.Революции 0 Источник: Челябинск, 1990-1995

ул. Молодогвардейцев 0 Источник: Челябинск, 1998

Столетие Транссиба. Юбилейный поезд 0 Источник: Челябинск, 1992

Вид на ул. Нансена 0 Источник: Ростов-на-Дону, 1992

Демонтаж герба РСФСР с Дома Советов 0 Источник: Ростов-на-Дону, 1994-1995

Ростов-на-Дону 0 Источник: Ростов-на-Дону, 1996