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На Венере жизни нет, уверены ученые

На Венере жизни нет, уверены ученые (5 фото)

Автор:
14 июля 2021 16:48
Сообщество : Наука
Метки: венера   вулканы   жизни нет   космос   микробы   наук   планеты   фосфин   
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Надежда онаружить жизнь на Венере окончательно растаяли. Ученые заявили, что газ фосфин, который имеется на венере и ранее считался продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, на самом деле производится венерианскими вулканами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: венера   вулканы   жизни нет   космос   микробы   наук   планеты   фосфин   
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7  комментариев
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46k
parallax 47 минут назад
Не так давно, учёные абсолютно были уверены, что жизнь при температурах выше 100 С невозможна. Пока не нашли под водой "чёрные курильщики".
Все эти громкие заявы, на деле, пустой звук.
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9k
K7OO 5 секунд назад
Если пахнет чесноком, значит там растет чеснок. Если растет чеснок, значит кто-то там его сажает. А если кто-то сажает чеснок, значит дураку понятно, что жизнь там есть. Логика, мать ее..
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1k
Broscan 15 минут назад
Да что вы говорите!?

Мы о своей планете нихера не знаем


А о Венере уж точно,жизнь не жизнь
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
+запах чеснока
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40k
Александр 2 часа назад
Ну углеродной жизни точно там быть не может, а вот других форм жизни мы не знаем и даже если увидим не поймем что это форма жизни.
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в заголовке неточность, надо так "На Венере жизни ТОЖЕ нет"
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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