На Венере жизни нет, уверены ученые

Венера - планета земного типа, по размеру похожая на Землю, но с температурой на поверхности окооло 464 ° C и давлением в 92 раза больше, чем у нашей планеты. Ученые считают, что Венера, которую иногда называют «злым двойником» Земли, была обитаемой 700 миллионов лет назад, однако позднее таинственным образом стала непригодной для жизни. Сегодня Венера - это мир сильной жары, сокрушительного атмосферного давления и облаков едкой кислоты. При этом фосфин внутри кислотных облаков разрушается очень быстро, и, чтобы его следы оказались заметны, его запас должен постоянно пополняться.

В ходе исследования профессор Лунин и его коллега Нгок Чыонг изучали наблюдения с наземного телескопа Джеймса Клерка Максвелла с субмиллиметровым диапазоном волн на вершине Мауна-Кеа на Гавайях и с Большого миллиметрового и субмиллиметрового телескопа Атакама (ALMA) на севере Чили.

Они провели расчеты вулканизма и атмосферных процессов, чтобы определить, можно ли объяснить присутствие фосфина в атмосфере Венеры причинами, не связанными с деятельностью живых организмов.

Авторы подсчитали, что небольшие количества фосфидов могут быть доставлены на поверхность из глубинных слоев мантии в результате вулканизма, будучи выброшенными в атмосферу в виде вулканической пыли во время взрывных извержений. Эти фосфиды затем реагируют с серной кислотой в аэрозольном слое с образованием фосфина.