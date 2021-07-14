На Венере жизни нет, уверены ученые

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Надежда онаружить жизнь на Венере окончательно растаяли. Ученые заявили, что газ фосфин, который имеется на венере и ранее считался продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, на самом деле производится венерианскими вулканами.
Новое исследование утверждает, что газ фосфин на Венере вырабатывается вулканами, а не микробами, как считалось ранее. Исследователи из Корнельского университета в штате Нью-Йорк изучили данные космических телескопов на Гавайях и в Чили. Основываясь на результатах анализа, они утверждают, что "химический отпечаток" фосфина - это геологическое доказательство, которое указывает на наличие на Венере взрывоопасных вулканов.
Фосфин (PH3), также называемый фосфидом водорода, - это бесцветный, легковоспламеняющийся и чрезвычайно токсичный газ с неприятным запахом чеснока. В сентябре прошлого года группа исследователей из Кардиффского университета сообщила, что обнаружила следы газа в кислых облаках планеты. Поскольку фосфин активно выделяется анаэробными - живущими без употребления кислорода - микроорганизмами на Земле, исследователи изначально предполагали, что на Венере может быть жизнь.
Фосфин (PH3), также называемый фосфидом водорода, - это бесцветный, легковоспламеняющийся и чрезвычайно токсичный газ с неприятным запахом чеснока. В сентябре прошлого года группа исследователей из Кардиффского университета сообщила, что обнаружила следы газа в кислых облаках планеты. Поскольку фосфин активно выделяется анаэробными - живущими без употребления кислорода - микроорганизмами на Земле, исследователи изначально предполагали, что на Венере может быть жизнь.
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Отчет, опубликованный в сентябрьском выпуске журнала Nature Astronomy, был назван новостными агентствами одним из величайших научных открытий 2020 года. Однако с самого момента публикации ученые подчеркивали, что интерпретация результатов пока сомнительна. «Фосфин не рассказывает о биологии Венеры, - заявляет автор исследования Джонатан Лунин, профессор физических наук и заведующий кафедрой астрономии в Корнелле. - Он говорит нам о геологии. Он указывает на планету, которую отличает активный взрывной вулканизм - сегодня или в совсем недавнем прошлом».
Венера - планета земного типа, по размеру похожая на Землю, но с температурой на поверхности окооло 464 ° C и давлением в 92 раза больше, чем у нашей планеты. Ученые считают, что Венера, которую иногда называют «злым двойником» Земли, была обитаемой 700 миллионов лет назад, однако позднее таинственным образом стала непригодной для жизни. Сегодня Венера - это мир сильной жары, сокрушительного атмосферного давления и облаков едкой кислоты. При этом фосфин внутри кислотных облаков разрушается очень быстро, и, чтобы его следы оказались заметны, его запас должен постоянно пополняться.
В ходе исследования профессор Лунин и его коллега Нгок Чыонг изучали наблюдения с наземного телескопа Джеймса Клерка Максвелла с субмиллиметровым диапазоном волн на вершине Мауна-Кеа на Гавайях и с Большого миллиметрового и субмиллиметрового телескопа Атакама (ALMA) на севере Чили.
Они провели расчеты вулканизма и атмосферных процессов, чтобы определить, можно ли объяснить присутствие фосфина в атмосфере Венеры причинами, не связанными с деятельностью живых организмов.
Авторы подсчитали, что небольшие количества фосфидов могут быть доставлены на поверхность из глубинных слоев мантии в результате вулканизма, будучи выброшенными в атмосферу в виде вулканической пыли во время взрывных извержений. Эти фосфиды затем реагируют с серной кислотой в аэрозольном слое с образованием фосфина.
В ходе исследования профессор Лунин и его коллега Нгок Чыонг изучали наблюдения с наземного телескопа Джеймса Клерка Максвелла с субмиллиметровым диапазоном волн на вершине Мауна-Кеа на Гавайях и с Большого миллиметрового и субмиллиметрового телескопа Атакама (ALMA) на севере Чили.
Они провели расчеты вулканизма и атмосферных процессов, чтобы определить, можно ли объяснить присутствие фосфина в атмосфере Венеры причинами, не связанными с деятельностью живых организмов.
Авторы подсчитали, что небольшие количества фосфидов могут быть доставлены на поверхность из глубинных слоев мантии в результате вулканизма, будучи выброшенными в атмосферу в виде вулканической пыли во время взрывных извержений. Эти фосфиды затем реагируют с серной кислотой в аэрозольном слое с образованием фосфина.
По словам ученых, радиолокационные изображения планеты, сделанные космическим кораблем НАСА Magellan в 1990-х годах, показывают, что некоторые геологические особенности могут подтвердить эту теорию. Кроме того, в 1978 году во время орбитальной миссии НАСА ученые обнаружили следы диоксида серы в верхних слоях атмосферы Венеры, которые указывают на присутствие взрывного вулканизма, аналогичного масштабу извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Все эти громкие заявы, на деле, пустой звук.
Мы о своей планете нихера не знаем
А о Венере уж точно,жизнь не жизнь