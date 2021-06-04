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Инстаграмеры, которые в погоне за красотой где-то потеряли человеческий облик

Инстаграмеры, которые в погоне за красотой где-то потеряли человеческий облик (31 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Instagram   забавно   инстаграмеры   красота требует жертв   перестарались   смешно   фото   фотошоп   
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Фотошоп и фильтры для фоточек в инсте нравятся всем, но иногда желание нарисовать себе красивую фигуру пересиливает голос разума. И тогда получается не мышонок, не лягушка, а... впрочем, смотрите сами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   забавно   инстаграмеры   красота требует жертв   перестарались   смешно   фото   фотошоп   
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Владимир Порохин 5 минут назад
то есть с последней все нормально ? вас не устроило отсутствие ягеля ?
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