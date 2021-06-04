Фотошоп и фильтры для фоточек в инсте нравятся всем, но иногда желание нарисовать себе красивую фигуру пересиливает голос разума. И тогда получается не мышонок, не лягушка, а... впрочем, смотрите сами.

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Зовите "скорую"! Здесь серьезная травма! 0 Источник:

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Если ты столько выпьешь, то тебе пора сдаваться наркологу! 0 Источник:

Девушка, у вас правая рука распухла на три размера! 0 Источник:

А что голова? Я просто в нее ем 0 Источник:

С такими ластами ей одна дорога - в олимпийскую сборную по плаванию! 0 Источник:

Внутренние органы? Не, не слышал 0 Источник:

Я ее слепила из того, что было 0 Источник:

Мужчина, у вас лицо плоское 0 Источник:

То неловкое чувство, когда замечаешь, что забыла отфотошопить отражение в стекле 0 Источник:

О, прикрой свои бедные плечи! 0 Источник:

Единственный способ бесплатно поплавать с акулами - сделать это в фотошопе 0

Красный человек 0 Источник:

Когда случайно удаляешь себе нижнюю челюсть 0 Источник:

Шарик-фонарик 0 Источник:

Только рука толщиной с ногу выдавала фотошоп 0 Источник:

Кажется, у женщины нет подбородка, и лицо прорастает прямо из шеи 0 Источник:

Вот так захочешь худое лицо - и обрежешь себе что-нибудь лишнее 0 Источник:

Рука-банан 0 Источник:

Под неестественным углом 0 Источник:

Лицо - ядерный взрыв 0 Источник:

Витрина Amazon: какая модель, такая и модель 0 Источник:

История игрушек, новая версия 0 Источник:

Только величина рта намекала, что что-то здесь не так 0 Источник:

Подбородку фотошоп не понравился 0 Источник:

Так настоящие волосы не лежат, бро 0 Источник:

Когда одна грудь больше другой, девушке не смешно 0 Источник:

Посмотрите на левую руку модели - и вы поймете, в чем секрет фотографии 0 Источник:

Выучила фотошоп - помолодела на 10 лет! 0 Источник:

Какие они похожие! 0 Источник: