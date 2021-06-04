Автор:
04 июня 2021 08:30
Фотошоп и фильтры для фоточек в инсте нравятся всем, но иногда желание нарисовать себе красивую фигуру пересиливает голос разума. И тогда получается не мышонок, не лягушка, а... впрочем, смотрите сами.
Зовите "скорую"! Здесь серьезная травма!
Если ты столько выпьешь, то тебе пора сдаваться наркологу!
Девушка, у вас правая рука распухла на три размера!
А что голова? Я просто в нее ем
С такими ластами ей одна дорога - в олимпийскую сборную по плаванию!
Внутренние органы? Не, не слышал
Я ее слепила из того, что было
Мужчина, у вас лицо плоское
То неловкое чувство, когда замечаешь, что забыла отфотошопить отражение в стекле
О, прикрой свои бедные плечи!
Единственный способ бесплатно поплавать с акулами - сделать это в фотошопе
Когда случайно удаляешь себе нижнюю челюсть
Только рука толщиной с ногу выдавала фотошоп
Кажется, у женщины нет подбородка, и лицо прорастает прямо из шеи
Вот так захочешь худое лицо - и обрежешь себе что-нибудь лишнее
Витрина Amazon: какая модель, такая и модель
История игрушек, новая версия
Только величина рта намекала, что что-то здесь не так
Подбородку фотошоп не понравился
Так настоящие волосы не лежат, бро
Когда одна грудь больше другой, девушке не смешно
Посмотрите на левую руку модели - и вы поймете, в чем секрет фотографии
Выучила фотошоп - помолодела на 10 лет!
Ты бы еще ягель здесь нарисовала!
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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