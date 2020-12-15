В США кто-то заказал русскоязычный мурал «Мир, земля, печенье»

Кому и зачем понадобилось граффити с персонажем «Улицы Сезам» в советском стиле — загадка, над которой думают жители города Пеория.
Парень получил задание нарисовать граффити на стене и справился идеально, но владелец дома вовсе так не думает — ведь он не просил раскрашивать его здание. Таинственный же заказчик бесследно пропал, и теперь иностранцы дружно грустят: мурал уже закрасили, а ведь он был крайне необычным из-за русской надписи (куки-монстр тоже замешан в деле).
Художник Джошуа Хокинс из штата Иллинойс 10 декабря рассказал местным репортёрам, как накануне его наняли для стандартной, на первый взгляд, работы: на стене здания требовалось нарисовать граффити. При этом анонимный заказчик, представившийся Нейтом, заплатил даже больше той цены, что назвал ему мастер.
Джошуа добросовестно подошёл к заданию, несмотря на то что пожелания заказчика показались ему немного необычными: тот прислал эскиз в духе советского агитационного плаката. Но главным героем его был Коржик — кукольный персонаж из телешоу «Улица Сезам» (в США он известен под именем Cookie Monster). Кстати, всё это великолепие на чистом русском было подписано: «МИР ЗЕМЛЯ ПЕЧЕНЬЕ!»
Джошуа добросовестно подошёл к заданию, несмотря на то что пожелания заказчика показались ему немного необычными: тот прислал эскиз в духе советского агитационного плаката. Но главным героем его был Коржик — кукольный персонаж из телешоу «Улица Сезам» (в США он известен под именем Cookie Monster). Кстати, всё это великолепие на чистом русском было подписано: «МИР ЗЕМЛЯ ПЕЧЕНЬЕ!»
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Выглядит довольно странно, но мне странные вещи нравятся! — 1 декабря заметил художник
Спустя три дня заказ был выполнен в соответствии с эскизом:
Но 6 декабря Джошуа разместил ещё один пост. Дело в том, что на связь с ним вышел настоящий владелец здания и устроил скандал: ведь он не заказывал никакое граффити. В итоге мурал, над которым Хокинс вместе с командой работал несколько дней, уничтожили, залив белой краской.
"С этим муралом творится что-то невообразимое. Граффити, которое мы нарисовали, полностью закрасил хозяин здания. Очевидно, дом не принадлежит тому парню, который меня нанимал. Это всё определённо было странно с самого начала, и мне надо было задать ему побольше вопросов. Настоящий владелец связался со мной и спросил, какого [чёрта] я нарисовал на его здании эту, как он выразился, долбанутую фигню. Я всё ещё пытаюсь уложить произошедшее в голове. ЭТО БЕЗУМИЕ. Одна из самых хорошо оплаченных работ в моей жизни превратилась в самую странную хрень, с которой я когда-либо сталкивался. Прошу прощения у хозяина, а пока это напрягает и сбивает с толку — ведь нам правда кто-то заплатил."
ост художника стал виральным, собрав больше 500 комментариев в фейсбуке, и попал в другие социальные сети, в том числе в твиттер, где его также горячо обсуждали. Многие пользователи жалели об утраченном граффити и ругали владельца стены за то, что тот не уважает чужой труд.
ост художника стал виральным, собрав больше 500 комментариев в фейсбуке, и попал в другие социальные сети, в том числе в твиттер, где его также горячо обсуждали. Многие пользователи жалели об утраченном граффити и ругали владельца стены за то, что тот не уважает чужой труд.
Обитатели твиттера лишь отчасти правы: по сути, подпись отсылает к лозунгам Владимира Ленина: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!». Но неизвестный шутник немного исправил призывы, чтобы они звучали в духе Коржика (как известно, большого любителя печенья).
Самое интересное, что закрашенный мурал уже превратился в место паломничества: к нему приносят свечи, возлагают цветы и оставляют рядом мягкие игрушки.
Самое интересное, что закрашенный мурал уже превратился в место паломничества: к нему приносят свечи, возлагают цветы и оставляют рядом мягкие игрушки.
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