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В США кто-то заказал русскоязычный мурал «Мир, земля, печенье»

В США кто-то заказал русскоязычный мурал «Мир, земля, печенье» (7 фото)

Автор:
15 декабря 2020 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Печенье   граффити   забавно   земля   мир   прикол   рисунок   сша   
425
7
Кому и зачем понадобилось граффити с персонажем «Улицы Сезам» в советском стиле — загадка, над которой думают жители города Пеория.
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Метки: Печенье   граффити   забавно   земля   мир   прикол   рисунок   сша   
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13k
homerchik 2 часа назад
В США кто-то заказал русскоязычный мурал «Мир, земля, печенье»
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