В США кто-то заказал русскоязычный мурал «Мир, земля, печенье»

"С этим муралом творится что-то невообразимое. Граффити, которое мы нарисовали, полностью закрасил хозяин здания. Очевидно, дом не принадлежит тому парню, который меня нанимал. Это всё определённо было странно с самого начала, и мне надо было задать ему побольше вопросов. Настоящий владелец связался со мной и спросил, какого [чёрта] я нарисовал на его здании эту, как он выразился, долбанутую фигню. Я всё ещё пытаюсь уложить произошедшее в голове. ЭТО БЕЗУМИЕ. Одна из самых хорошо оплаченных работ в моей жизни превратилась в самую странную хрень, с которой я когда-либо сталкивался. Прошу прощения у хозяина, а пока это напрягает и сбивает с толку — ведь нам правда кто-то заплатил."





ост художника стал виральным, собрав больше 500 комментариев в фейсбуке, и попал в другие социальные сети, в том числе в твиттер, где его также горячо обсуждали. Многие пользователи жалели об утраченном граффити и ругали владельца стены за то, что тот не уважает чужой труд.