В Краснодаре сын депутата жестоко избил майора полиции

На днях по соцсетям разлетелось видео с избиением краснодарского полицейского, который по заверениям авторов ролика, управлял своим "Туарегом" в состоянии алкогольного опьянения. По словам "народных мстителей", майор ГУ МВД Олег Орлов устроил гонки и сбил человека. А они вытащили мужчину из иномарки и наказали - крепко избили и отобрали служебное удостоверение.





Самым активным среди избивавших сотрудника угрозыска был некто Артур Метов, который, как выяснилось позднее, оказался сыном депутата Заксобрания Руслана Метова.