В Краснодаре сын депутата жестоко избил майора полиции

Нападавшие заявляют, что сотрудник угрозыска находился пьяным за рулем и получил по заслугам. В МВД эту информацию опровергают.
На днях по соцсетям разлетелось видео с избиением краснодарского полицейского, который по заверениям авторов ролика, управлял своим "Туарегом" в состоянии алкогольного опьянения. По словам "народных мстителей", майор ГУ МВД Олег Орлов устроил гонки и сбил человека. А они вытащили мужчину из иномарки и наказали - крепко избили и отобрали служебное удостоверение.
Самым активным среди избивавших сотрудника угрозыска был некто Артур Метов, который, как выяснилось позднее, оказался сыном депутата Заксобрания Руслана Метова.
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После публикации ролика, полиция Краснодара провела внутренне расследование. В заявлении МВД утверждается, что медицинское освидетельствование не выявило следов алкоголя в крови избитого Олега Орлова. Также не подтвердились утверждения нападавших о том, что полицейский сбил человека.
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Сейчас майор полиции находится в больнице. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и позвоночника, а также перелом руки.
На нападавших возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Артура Метова уже задержали. Участникам избиения грозит до трех лет тюрьмы.
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При этом мвд заявляет что мусорок трезв как стеклышко.
В принципе это все,что нужно знать о сегодняшней России!
Если чел кого то сбил, то где пострадавший, скорая и гайцы на оформлении?
Либо это обыкновенный передел сфер влияния, когда мальчики меряться пипирками, у кого крыша крепче. В итоге, сынишке депутата прилетит от МВД, потому что он немного тупой и заснял свои шалости в Ютуб.
Но и не отрицаю, версию озвученную авторами видоса- всё просто, меня там не было, а других фактов, кроме жиденького видоса, увы пока нет.
Запасаемся попкорном.
-кто бы сомневался, ага...
Главный вопрос - нахренам мажорам гоняться за ментом? Тем более, похоже, что они его реально не знают, корочки читают.
Если б была цель вломить именно этому менту, то это можно было бы сделать по тихому в гораздо более удобном месте. И уж точно не снимать на камеру.
Об опьянении судить трудно, однако ну очень похоже, что он в зюзю. Травмы не те, чтоб он не смог соображать, даже крови нет, губа только рассечена.
Доверять раследованию тоже нет повода, прекрасно известно, как там выгораживают своих. Правда, доверять мажорам тоже не ахти, но у них хоть логика есть.
Скорее всего, мажоры тоже врут, но не без повода.
Думаю, дело было так:
Бухой мент накосячил на дороге, скорее всего подрезал их, или что-то вроде этого. Ну они и решили проучить его. Догнали, тормознули, а он им в морду корочки сует и понты режет и нахер посылает. А впридачу еще и бухой, шмон за километр. Вот тут-то они и не выдержали, а когда сообразили, что наделали, стали снимать. Кстати, там ведь в разговоре еще какой-то друг мента был упомянут, который вполне цел и шарится рядом. То есть, били за дело, а пассажира не тронули, все честно.
Дык, мы все тут даже не думали сомневаться в таких результатах.
Запасаемся попкорном.
А ты всё ещё им запасаешься.
менты прикрывали подобных "привелегированных" теперь сами и получают от безнаказанности.
Хотя если майор и был бухой, что не маловероятно, то поделом.
Теперь нашла коса на камень.
Думаю будет продолжение борьбы депутатов с ментами, у кого яйца крепче окажутся.
А то что медицинское освидетельствование не выявило следов алкоголя в крови, так разве это 100% истина, разв не подделывают доки? тем более надо обелить честь мундира, который у большинства смердит грязными деньгами.