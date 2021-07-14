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В Краснодаре сын депутата жестоко избил майора полиции

В Краснодаре сын депутата жестоко избил майора полиции (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 июля 2021 13:57
Сообщество : Криминал
Метки: major   видео   избиение   краснодар   полицейский   
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Нападавшие заявляют, что сотрудник угрозыска находился пьяным за рулем и получил по заслугам. В МВД эту информацию опровергают.

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Метки: major   видео   избиение   краснодар   полицейский   
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54k
Нанук Паналык 2 часа назад
Стоящего раком мусорка с портаками на всё тело,пистит быдлосын депутата в трениках.А мог бы и надругаться...
При этом мвд заявляет что мусорок трезв как стеклышко.
В принципе это все,что нужно знать о сегодняшней России!
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16k
Александр 3 минуты назад
По видео, совершено ничего не понятно, кто тут прав. Человек после нокаута, будет иметь схожие симптомы, что и бухой (спутанность сознания\невнятная речь итд)

Если чел кого то сбил, то где пострадавший, скорая и гайцы на оформлении?

Либо это обыкновенный передел сфер влияния, когда мальчики меряться пипирками, у кого крыша крепче. В итоге, сынишке депутата прилетит от МВД, потому что он немного тупой и заснял свои шалости в Ютуб.

Но и не отрицаю, версию озвученную авторами видоса- всё просто, меня там не было, а других фактов, кроме жиденького видоса, увы пока нет.

Запасаемся попкорном.
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7k
Юрий 7 минут назад
Ну и глупо поступил сын депутата, избил на камеру да и выставил на всю страну. Этим он заработал себе большие проблемы. Нужно было сразу вызывать дпс, если пьян то пусть фиксируют это в документах. А теперь они его отмажут, больница выдаст документ о том что трезв и зафиксируют побои, вот и приехали. Доказать что-то будет почти невозможно, вряд ли в полиции прислушаются к словам свидетелей, да и самих свидетелей теперь не сыщешь.
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59k
Опиум для народа 13 минут назад
-"Нападавшие заявляют, что сотрудник угрозыска находился пьяным за рулем и получил по заслугам. В МВД эту информацию опровергают."-
-кто бы сомневался, ага...
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9k
Кыся 17 минут назад
Это, конечно, феерично. Даже не знаю, чью сторону принять... Но все-таки, если логично поразмыслисть, больше склоняюсь в сторону мажора.

Главный вопрос - нахренам мажорам гоняться за ментом? Тем более, похоже, что они его реально не знают, корочки читают.
Если б была цель вломить именно этому менту, то это можно было бы сделать по тихому в гораздо более удобном месте. И уж точно не снимать на камеру.
Об опьянении судить трудно, однако ну очень похоже, что он в зюзю. Травмы не те, чтоб он не смог соображать, даже крови нет, губа только рассечена.

Доверять раследованию тоже нет повода, прекрасно известно, как там выгораживают своих. Правда, доверять мажорам тоже не ахти, но у них хоть логика есть.

Скорее всего, мажоры тоже врут, но не без повода.
Думаю, дело было так:
Бухой мент накосячил на дороге, скорее всего подрезал их, или что-то вроде этого. Ну они и решили проучить его. Догнали, тормознули, а он им в морду корочки сует и понты режет и нахер посылает. А впридачу еще и бухой, шмон за километр. Вот тут-то они и не выдержали, а когда сообразили, что наделали, стали снимать. Кстати, там ведь в разговоре еще какой-то друг мента был упомянут, который вполне цел и шарится рядом. То есть, били за дело, а пассажира не тронули, все честно.
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11k
Oleg Полчаса назад
Бумажный стаканчик на митинге 3 года, черепно-мозговая травма, перелом, повреждения позвоночника - тоже 3 года. Л-логика. Всё что надо знать о законах в России. Как же жаль, что в стране не прецедентное право...
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204
Andrey Oleg 19 минут назад
Всё, что надо знать, так это то, что ты 3,14здабол. За стаканчик никто не сел и дело закрыто за отсутствием состава. А это утырок и его друзья, что были там поедут не на 3 года, а минимум на 7 лет.
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7
dʎɔvɐн Полчаса назад
Полюбому пасли его , у нас в городе также бандюки начальника гаи ловили машину подставляли чудес не бывает по повадкам это нифига не Робин гуды
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3k
Кирилл 38 минут назад
не алкоголь вовсе искать надо было...
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5k
mr.Poher 40 минут назад
Ипала жаба гадюку.
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14k
vikklu 43 минуты назад
"...не выявило следов алкоголя в крови избитого Олега Орлова. Также не подтвердились утверждения нападавших о том, что полицейский сбил человека."
Дык, мы все тут даже не думали сомневаться в таких результатах.
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4k
aleksei 46 минут назад
А что на зарплату майора можно Туарег купить?
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204
Andrey Максус 18 минут назад
За 300 можно и каен взять) ~~~n~~~
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8k
Ntvl 54 минуты назад
странно...теоретически они же должны быть кентами по идее. что-то не поделили значит.
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555
Николай Краснов 57 минут назад
Два кислых друга - х....й и уксус....))
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15k
Краюхин Тихон 58 минут назад
Артур, сын Руслана... Настоящий россиянин.
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1k
Дмитрий 59 минут назад
*бала жаба гадюку!
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20k
Добрый Алабай Час назад
Нет оснований верить сотрудникам.
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42k
Andrey Час назад
Ветви путинской власти начинают пиз...ить друг друга!
Запасаемся попкорном.
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1k
Такие времена Час назад
"После публикации ролика, полиция Краснодара провела внутренне расследование." -- Как говорил профессор: "Смешно. Ей богу, я смеюсь!"
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1k
Большой Ух Час назад
Сын депутата и смотрящий за районом по совместительству
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1k
Angelpro Час назад
Ну как говорится "За что боролись. на то и напоролись"
менты прикрывали подобных "привелегированных" теперь сами и получают от безнаказанности.

Хотя если майор и был бухой, что не маловероятно, то поделом.
Теперь нашла коса на камень.
Думаю будет продолжение борьбы депутатов с ментами, у кого яйца крепче окажутся.

А то что медицинское освидетельствование не выявило следов алкоголя в крови, так разве это 100% истина, разв не подделывают доки? тем более надо обелить честь мундира, который у большинства смердит грязными деньгами.
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46k
Albert GER Час назад
Я так понял Метов исполнил свою песню "дай же мне счастья глоток", но его не поняли ...
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