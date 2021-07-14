Почему советский батон был вкуснее современного?

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Большинство разговоров о советской эпохе сводится к сравнению «как было» и «как сейчас». Значительное место в подобных дискуссиях занимает обсуждение продуктов питания, которые, по мнению многих, были качественнее и вкуснее. Часто вспоминают хлеб, в том числе нарезные батоны, на самом деле отличавшиеся от нынешних в лучшую сторону.
Некоторые уверены, что вкус нарезного батона ухудшился из-за новых ГОСТов. Но стандарты изменились совсем незначительно, а вот рецепт стал другим. Это связано с тем, что современная рыночная экономика требует выпуска как можно большего количества продукции за короткий срок, а качество, за которое боролись в СССР, ушло на второй план.
Советские пекари ставили опару на 4 часа, а лишь потом, когда она доходила до кондиции, добавляли остальные ингредиенты. Среди компонентов классического нарезного батона обязательно присутствовал сливочный маргарин – он и придавал хлебобулочному изделию незабываемый молочный вкус, которого так не хватает батонам сегодня.
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Сегодня тесто замешивают в один прием, а чтобы обеспечить вкус, используют различные добавки. Про маргарин не идет и речи – вместо него давно уже используют дешевые растительные жиры. Но и это не все. Любая хозяйка знает, как сильно зависит качество и вкус продукции от печи. В Союзе использовали газовые печи, которые, кроме всего прочего, обеспечивали батоны замечательной хрустящей корочкой.
Ну и напоследок давайте вспомним упаковку. Конечно же, советский нарезной батон не клали в пакеты, ведь срок его годности по правилам составлял всего сутки. Каждый день в булочные батоны завозили дважды и ни у кого не было и в мыслях интересоваться датой изготовления продукта. Упаковка также влияет на вкус и запах хлеба, конечно же, не в лучшую сторону.
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Метки: СССР батон еда интересное
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Вы уверены, что это было в СССР? Может в столицах так и было. Но у нас в областном центре "сегодняшний" хлеб и булки был по крайней мере позавчерашним. А вот во время службы в Литве к нам на полигон хлеб и булки всегда привозили горячие. Даже хлеборезка его не брала. А в деревне за оградой - всегда черствый.
Маргарин – это и есть дешевый растительный жир!!!
Маргарин - это соединение рафинированного масла, жира, воды, специй и эмульгаторов. Используется в качестве дешевой замены сливочного масла.
Но самое главное, в хлебопекарной промышленности СССР использовались только электрические печи, которые обеспечивали равномерное, со всех сторон, нагревание печи при выпекании.
Есть рядом пекарня, вот туда хожу :)
Помню советскую пекарню на нашей улице - аромант распространяла на всю округу, мимо пройти было невозможно.