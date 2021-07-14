Почему советский батон был вкуснее современного?

Ну и напоследок давайте вспомним упаковку. Конечно же, советский нарезной батон не клали в пакеты, ведь срок его годности по правилам составлял всего сутки. Каждый день в булочные батоны завозили дважды и ни у кого не было и в мыслях интересоваться датой изготовления продукта. Упаковка также влияет на вкус и запах хлеба, конечно же, не в лучшую сторону.