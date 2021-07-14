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Почему советский батон был вкуснее современного?

Почему советский батон был вкуснее современного? (5 фото)

Автор:
14 июля 2021 05:54
Метки: СССР   батон   еда   интересное   
513
5
Большинство разговоров о советской эпохе сводится к сравнению «как было» и «как сейчас». Значительное место в подобных дискуссиях занимает обсуждение продуктов питания, которые, по мнению многих, были качественнее и вкуснее. Часто вспоминают хлеб, в том числе нарезные батоны, на самом деле отличавшиеся от нынешних в лучшую сторону.
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Метки: СССР   батон   еда   интересное   
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16  комментариев
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1k
val 2 часа назад
"Каждый день в булочные батоны завозили дважды"
Вы уверены, что это было в СССР? Может в столицах так и было. Но у нас в областном центре "сегодняшний" хлеб и булки был по крайней мере позавчерашним. А вот во время службы в Литве к нам на полигон хлеб и булки всегда привозили горячие. Даже хлеборезка его не брала. А в деревне за оградой - всегда черствый.
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46k
parallax Полчаса назад
В восьмидесятых, хлеб стал "мокнуть" прямо на прилавке. Мякоть хлеба становилась влажной липкой. Помню объясняли это наличием какого-то грибка.
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263
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 36 минут назад
Не знаю, ежедневно с утра беру в пекарне французскую булку, и наслаждаюсь!
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3k
Татьяна Юсова 42 минуты назад
«Про маргарин не идет и речи – вместо него давно уже используют дешевые растительные жиры».

Маргарин – это и есть дешевый растительный жир!!!
Маргарин - это соединение рафинированного масла, жира, воды, специй и эмульгаторов. Используется в качестве дешевой замены сливочного масла.
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108
Trank Татьяна Юсова 40 минут назад
Не верно. Маргарин это гидрогенизированный растительный жир, в этом вся суть перевода его из жидкого состояния в твердое.
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7k
Перст Указующий Час назад
давно уже не покупаю хлеб во всяких сетевых магазинах. Это какая-то херня без вкуса для андроидов.
Есть рядом пекарня, вот туда хожу :)

Помню советскую пекарню на нашей улице - аромант распространяла на всю округу, мимо пройти было невозможно.
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263
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Перст Указующий Полчаса назад
Хлебозавод, Вы имели ввиду?
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6k
Ф Ив Час назад
Почему советский батон был вкуснее? Потому что его выпекали из муки полученной из высококачественного, а не из фуражного зерна.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Немаловажно, что в 1960х-80х СССР ежегодно закупает по несколько миллионов тонн высококачественной пшеницы в Канаде и США, чтобы улучшить качество хлебо пекарного сырья.
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1k
Вано 2 часа назад
Потому, что он был свежий. И к тому времени, когда современный батон попадет в магазин, от советского не оставалось и корочки. И советский не задыхался в целофане.
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