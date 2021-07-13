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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
13 июля 2021 23:14
Метки: знаменитости   интересно   фото   
904
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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9k
Савл 8 часов назад
Пропустили. Софи Лорен.
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Miraton 5 часов назад
И по старой загадочной традиции подборку завершает Моника Беллуччи....
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5k
Ya 7 часов назад
А у Битлов девки так себе, ниже среднего.
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2k
Frank Borman 8 часов назад
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Супруга Полански - знаменитая Шарон Тейт, красавица и актриса.
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