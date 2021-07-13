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Фамилия у него переделана на английский, без буквы Й, он знаменит фильмами и 2-мя вещами- банда маньяков казнила его жену, и он лет сорок скрывается от суда США в Европе от обвинения в изнасиловании, а вообще ое учился кинематографу в Москве вместе с Шукшиным и Тарковским, и Кончаловским