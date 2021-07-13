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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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13.
ежность и хрупкость, талант и обаяние. Актриса Елена Соловей, 1972 год. Фото: Валерий Плотников.
26.
Раритетное фото Курта Кобейна и Криста Новоселича из группы Nirvana после их первого выступления в Сиэтле, 1987 год
34.
Роман Полянски с супругой
Фамилия у него переделана на английский, без буквы Й, он знаменит фильмами и 2-мя вещами- банда маньяков казнила его жену, и он лет сорок скрывается от суда США в Европе от обвинения в изнасиловании, а вообще ое учился кинематографу в Москве вместе с Шукшиным и Тарковским, и Кончаловским
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Метки: знаменитости интересно фото
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