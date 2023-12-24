Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома»

Прошло 33 года с момента выхода фильма, а фанаты до сих пор гадают, как отец Кевина Маккалистера смог позволить себе такой дом и отпуск в Париже для девяти человек.
Каждый год "Один дома" входит в топ лучших новогодних комедий. Битва Кевина с Марвом и Гарри никогда не утрачивает своей актуальности, и не только хитрые воришки, но и фанаты обращают внимание на великолепный дом Маккалистеров.
Интересуясь, чем занимались родители Кевина, Кейт и Питер, газета New York Times провела исследование и вычислила, сколько им пришлось бы зарабатывать, чтобы поддерживать свой роскошный образ жизни. Экономисты из Федерального резервного банка Чикаго проанализировали финансовую ситуацию семьи и стоимость их недвижимости в 1990 году.
По их данным, Маккалистеры были очень состоятельными. Для поддержания такого роскошного образа жизни в Чикаго того времени, включая владение великолепным домом и роскошные отпуска, Питеру и Кейт пришлось бы зарабатывать не менее 305 000 долларов в год в 1990 году, что эквивалентно примерно 665 000 долларам в 2022 году.
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Согласно данным Zillow, в 2022 году стоимость их просторного дома оценивалась примерно в 2,4 миллиона долларов. Район, где находится дом, считается одним из самых дорогих для проживания в стране.
Хорошо, семья Маккалистер ну очень состоятельная, но как они зарабатывали свои деньги?
Согласно новеллизации "Один дома", написанной Тоддом Штрассером, Кейт работала модельером, а Питер был бизнесменом, и при этом, семья Маккалистер входит в один процент самых богатых людей мира.
По оценке Zillow, их большой дом в 2022 году стоил примерно 2,4 миллиона долларов. Район, где расположен дом, является одним из самых дорогих для проживания, согласно Realtor.com. Теперь фанаты тоже получат возможность провести несколько дней в роскошной резиденции.
Частная собственность расположена по адресу Линкольн-авеню, 671, в Виннетке, в 30 минутах езды от Чикаго, штат Иллинойс, где происходит действие фильма, и будет доступна для краткосрочной аренды, а арендовать его можно будет у старшего брата Кевина, Базза Маккалистера.
В этом месяце потрясающий нью-йоркский таунхаус, в котором Кевин перехитрил Мокрых бандитов в "Один дома 2: Затерянные в Нью-Йорке", был выставлен на продажу за 6,7 миллиона долларов — как раз к праздникам. Этот дом имеет четыре спальни и четыре с половиной ванные комнаты, согласно объявлению на Zillow.
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