Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома»

Интересуясь, чем занимались родители Кевина, Кейт и Питер, газета New York Times провела исследование и вычислила, сколько им пришлось бы зарабатывать, чтобы поддерживать свой роскошный образ жизни. Экономисты из Федерального резервного банка Чикаго проанализировали финансовую ситуацию семьи и стоимость их недвижимости в 1990 году.

По их данным, Маккалистеры были очень состоятельными. Для поддержания такого роскошного образа жизни в Чикаго того времени, включая владение великолепным домом и роскошные отпуска, Питеру и Кейт пришлось бы зарабатывать не менее 305 000 долларов в год в 1990 году, что эквивалентно примерно 665 000 долларам в 2022 году.