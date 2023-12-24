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Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома»

Стало известно, сколько зарабатывал отец Кевина из «Один дома»

Автор:
24 декабря 2023 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Кевин Маккалистер   Сколько зарабатывают   дом   один дома   семья   
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Прошло 33 года с момента выхода фильма, а фанаты до сих пор гадают, как отец Кевина Маккалистера смог позволить себе такой дом и отпуск в Париже для девяти человек.

Каждый год "Один дома" входит в топ лучших новогодних комедий. Битва Кевина с Марвом и Гарри никогда не утрачивает своей актуальности, и не только хитрые воришки, но и фанаты обращают внимание на великолепный дом Маккалистеров.


Интересуясь, чем занимались родители Кевина, Кейт и Питер, газета New York Times провела исследование и вычислила, сколько им пришлось бы зарабатывать, чтобы поддерживать свой роскошный образ жизни. Экономисты из Федерального резервного банка Чикаго проанализировали финансовую ситуацию семьи и стоимость их недвижимости в 1990 году.


По их данным, Маккалистеры были очень состоятельными. Для поддержания такого роскошного образа жизни в Чикаго того времени, включая владение великолепным домом и роскошные отпуска, Питеру и Кейт пришлось бы зарабатывать не менее 305 000 долларов в год в 1990 году, что эквивалентно примерно 665 000 долларам в 2022 году.


Согласно данным Zillow, в 2022 году стоимость их просторного дома оценивалась примерно в 2,4 миллиона долларов. Район, где находится дом, считается одним из самых дорогих для проживания в стране.


Хорошо, семья Маккалистер ну очень состоятельная, но как они зарабатывали свои деньги?


Согласно новеллизации "Один дома", написанной Тоддом Штрассером, Кейт работала модельером, а Питер был бизнесменом, и при этом, семья Маккалистер входит в один процент самых богатых людей мира.

По оценке Zillow, их большой дом в 2022 году стоил примерно 2,4 миллиона долларов. Район, где расположен дом, является одним из самых дорогих для проживания, согласно Realtor.com. Теперь фанаты тоже получат возможность провести несколько дней в роскошной резиденции.


Частная собственность расположена по адресу Линкольн-авеню, 671, в Виннетке, в 30 минутах езды от Чикаго, штат Иллинойс, где происходит действие фильма, и будет доступна для краткосрочной аренды, а арендовать его можно будет у старшего брата Кевина, Базза Маккалистера.


В этом месяце потрясающий нью-йоркский таунхаус, в котором Кевин перехитрил Мокрых бандитов в "Один дома 2: Затерянные в Нью-Йорке", был выставлен на продажу за 6,7 миллиона долларов — как раз к праздникам. Этот дом имеет четыре спальни и четыре с половиной ванные комнаты, согласно объявлению на Zillow.

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Метки: Видео   Кевин Маккалистер   Сколько зарабатывают   дом   один дома   семья   
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34k
БамбарбияКиргуду 24 минуты назад
Ну тут нобелевка не меньше.
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85
Liberman Секунду назад
Вчера моя смотрела и охреневал: сколько же это все стоит???? Летают бизнес классом... Смотрим фильм про отпрыска миллионеров.
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226
Андрей Маркин 7 минут назад
Вопрос: почему при таких доходах они не наняли няню для ребенка?
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6k
Джейсон Вурхиз Полчаса назад
Богато жить-не запретишь.
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