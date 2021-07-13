4.

Грязевые люди Асаро (англ. Asaro Mudmen) — одно из самых известных племен Папуа–Новой Гвинеи. Их особенность — страшные маски на голове, сделанные из глины.



Легенда племени гласит, что когда–то они были побеждены другим племенем и вынуждены были бежать к реке Асаро и прятаться в воде. Когда наступили сумерки, то беглецы вышли из воды оглядеться. Враги приняли измазанных речным илом людей за призраков и в страхе бежали. Побежденные смогли вернуться в свою деревню. Чтобы отпугивать новых врагов, они сделали страшные маски из глины, т.к. ил реки Асаро считался ядовитым и местные жители боялись наносить его на лицо.