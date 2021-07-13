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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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4.
Абориген племени Асаро, Папуа–новая Гвинея, 1969 год
Грязевые люди Асаро (англ. Asaro Mudmen) — одно из самых известных племен Папуа–Новой Гвинеи. Их особенность — страшные маски на голове, сделанные из глины.
Легенда племени гласит, что когда–то они были побеждены другим племенем и вынуждены были бежать к реке Асаро и прятаться в воде. Когда наступили сумерки, то беглецы вышли из воды оглядеться. Враги приняли измазанных речным илом людей за призраков и в страхе бежали. Побежденные смогли вернуться в свою деревню. Чтобы отпугивать новых врагов, они сделали страшные маски из глины, т.к. ил реки Асаро считался ядовитым и местные жители боялись наносить его на лицо.
Легенда племени гласит, что когда–то они были побеждены другим племенем и вынуждены были бежать к реке Асаро и прятаться в воде. Когда наступили сумерки, то беглецы вышли из воды оглядеться. Враги приняли измазанных речным илом людей за призраков и в страхе бежали. Побежденные смогли вернуться в свою деревню. Чтобы отпугивать новых врагов, они сделали страшные маски из глины, т.к. ил реки Асаро считался ядовитым и местные жители боялись наносить его на лицо.
7.
49 лет спустя, 1992 год, Москва
Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский (после спектакля Художественного театра им. А. П. Чехова «Мольер»(«Кабала святош») по Булгакову) с медалью "За отвагу", которой он был награжден спустя 49 лет после представления к ней.
Это вторая (или первая) медаль "За отвагу" Смоктуновского. Есть еще одна.
Это вторая (или первая) медаль "За отвагу" Смоктуновского. Есть еще одна.
8.
"Гладиаторы". Капитаны команд во время финала чемпината по рэгби, 1963 год, Австралия
Во время финала чемпионата Австралии по регби 1963 года фотограф Джон О'Гриди сделал фото обнимающихся капитанов команд — рослого Норма Прована и невысокого Артура Саммонса.
В тот день шел сильный дождь, и стадион буквально представлял собой болото из грязи, и капитаны, как и остальные игроки были покрыты толстым слоем грязи. Помимо погодных катаклизмов матч вошел в историю благодаря очень странным решениям судей. Команда Прована одержала победу, правомерность которой подвергается сомнениям до сих пор.
В тот день шел сильный дождь, и стадион буквально представлял собой болото из грязи, и капитаны, как и остальные игроки были покрыты толстым слоем грязи. Помимо погодных катаклизмов матч вошел в историю благодаря очень странным решениям судей. Команда Прована одержала победу, правомерность которой подвергается сомнениям до сих пор.
14.
Пилот Энсин Ардон Ректор Айвз спасается со своего F6F-5 Hellcat на борту авианосца Лексингтон, 25 февраля 1945 года.
15.
Дети приветствуют настенную агитацию генерала Франко в Испании во время гражданской войны, 1937 год.
18.
Луи де Фюнес на съёмках кинокомедии «Жандарм и жандарметки» с коварной улыбкой делает вид, что катает девушку на мотоцикле BMW. Франция. 1982 г.
19.
Джо Байден приносит сенаторскую присягу в больнице, где лечится его сын Бо после автокатастрофы, в которой погибли его жена Нелия и их годовалая дочь Наоми. США. 1973 г.
20.
Новенькие микроавтобусы Рижского автозавода РАФ-2203, предназначенные для транспортного обеспечения «Олимпиады-80». ЛССР, 1980
23.
Аншлаг у туалета, 1990–е гг, Российская Федерация
Ефим Шифрин, Михаил Жванецкий, Евгений Весник, Клара Новикова и другие стоят в очереди к туалету пассажирского вагона.
26.
Груды истощенных трупов в нацистском концентрационном лагере в Берген-Бельзене, Германия. 15 апреля 1945 года.
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