12 прогнозов о будущем технологий, которые оказались абсолютно неверными

В 1940-х годах во всем мире было повальное увлечение кино. Когда исполнительного директора студии 20th Century Fox Дэррила Занука спросили о возможности появления телевидения в 1946 году, он, как сообщается, заявил, что "телевидение не сможет удержать ни один рынок, который оно захватит, по прошествии первых шести месяцев. Люди скоро устанут каждую ночь пялиться на фанерный ящик". Возможно, эта цитата Занука необъективна, потому что он был киномагнатом, а телевидение выступало прямым конкурентом. Независимо от его мотивов, сегодня совершенно ясно, что предсказание Занука не могло быть более ошибочным.



На снимке: Дэррил Занук (справа) с американским актером Робертом Митчамом (слева) на съемках фильма "Самый длинный день", 1962 г.