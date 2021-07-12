12 прогнозов о будущем технологий, которые оказались абсолютно неверными

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Технологии развиваются так быстро, что практически невозможно с уверенностью определить, что будет дальше. Область эта настолько непостоянна и переменчива, что даже самые продвинутые бизнесмены и технологи в мире не могут понять, что их ждет в будущем. Вот несколько примеров неудачных прогнозов от влиятельных и уважаемых людей. Что поделать, каждый может ошибиться!
1. Уильям Ортон и телефон
В 1876 году Александр Грэм Белл попытался продать свое новое изобретение, телефон, компании Western Union. Вместо того, чтобы воспользоваться шансом, президент Western Union Уильям Ортон полностью отверг эту идею. Фактически, о телефоне была написана служебная записка, в которой, как сообщается, говорилось, что "эта идея на первый взгляд идиотская. Кроме того, зачем кому-либо использовать это неуклюжее и непрактичное устройство, если всегда можно послать телеграмму - и четкое письменное сообщение будет отправлено в любой крупный город Соединенных Штатов?"
На снимке: Александр Грэм Белл совершает первый междугородний телефонный звонок в Чикаго в 1892 году.
На снимке: Александр Грэм Белл совершает первый междугородний телефонный звонок в Чикаго в 1892 году.
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2. Сберегательный банк Мичигана и автомобиль
В 1903 году Сберегательный банк Мичигана посоветовал адвокату Генри Форда Горацию Рэкхэму не вкладывать средства в Ford Motor Company. Они настаивали на том, что "лошадь с нами навсегда, а автомобиль - всего лишь новинка, дань моде". К счастью для Рэкхема, он проигнорировал совет банка и вложил первые 5000 долларов в акции компании Ford. В конце концов он продал свои акции за 12,5 миллиона долларов.
На снимке: Генри Форд (основатель Ford Motors) в автомобиле Model T с Джоном Берроузом и Томасом Эдисоном на заднем сиденье.
На снимке: Генри Форд (основатель Ford Motors) в автомобиле Model T с Джоном Берроузом и Томасом Эдисоном на заднем сиденье.
3. Томас Уотсон и компьютеры
Идея программируемого компьютера появилась еще в 1830-х годах, но первая реализация - в 1930-х. Ранние компьютеры были огромными изолированными машинами, которым требовалась целая комната, предназначенная для правильной работы гигантских систем. В 1943 году глава IBM Томас Уотсон предсказал, что существует "мировой рынок для максимум пяти компьютеров". К чести мистера Уотсона, он и предположить тогда не мог, что довольно скоро компьютеры станут гораздо мощнее и уменьшат свои размеры.
На снимке: программируемый компьютер IBM Harvard Mark I с автоматическим управлением последовательностью (ASCC), около 1944 г.
На снимке: программируемый компьютер IBM Harvard Mark I с автоматическим управлением последовательностью (ASCC), около 1944 г.
4. Дэррил Занук и телевидение
В 1940-х годах во всем мире было повальное увлечение кино. Когда исполнительного директора студии 20th Century Fox Дэррила Занука спросили о возможности появления телевидения в 1946 году, он, как сообщается, заявил, что "телевидение не сможет удержать ни один рынок, который оно захватит, по прошествии первых шести месяцев. Люди скоро устанут каждую ночь пялиться на фанерный ящик". Возможно, эта цитата Занука необъективна, потому что он был киномагнатом, а телевидение выступало прямым конкурентом. Независимо от его мотивов, сегодня совершенно ясно, что предсказание Занука не могло быть более ошибочным.
На снимке: Дэррил Занук (справа) с американским актером Робертом Митчамом (слева) на съемках фильма "Самый длинный день", 1962 г.
На снимке: Дэррил Занук (справа) с американским актером Робертом Митчамом (слева) на съемках фильма "Самый длинный день", 1962 г.
5. T. A. M. Крейвен и спутники
В 1961 году комиссар Федеральной комиссии по связи (FCC) Т. А. М. Крейвен заявил о том, что "практически нет шансов, что космические спутники связи будут использоваться для обеспечения более качественных услуг телефонной, телеграфной, телевизионной или радиосвязи в Соединенных Штатах". Что ж, сейчас, в 2021 году, Starlink вот-вот запустит глобальную опцию высокоскоростного интернета, технология GPS помогает людям уже много лет, доставляя нас из точки А в точку Б, а множество компаний спутниковой связи отлично подтверждают: прогнозы Крэйвена не оправдались полностью.
На снимке: первый спутник Соединенных Штатов, Explorer 1, был запущен на орбиту в 1958 году с помощью ракеты Juno 1.
На снимке: первый спутник Соединенных Штатов, Explorer 1, был запущен на орбиту в 1958 году с помощью ракеты Juno 1.
6. Кен Олсен и домашние компьютеры
В 1977 году Кен Олсен, выдающийся пионер компьютерной индустрии, заявил, что "нет никаких причин человеку иметь компьютер в своем доме". Олсен стал основателем корпорации Digital Equipment Corporation (DEC), которая создавала мини-компьютеры. У компании были прекрасные возможности для создания домашних компьютеров, но она отложила переход на производство домашних компьютеров и в конечном счете была вытеснена с рынка IBM.
На снимке: ранний образец персонального компьютера, известный как Tandy Color Computer 3.
На снимке: ранний образец персонального компьютера, известный как Tandy Color Computer 3.
7. Марти Купер и сотовые телефоны
Марти Купер широко известен как изобретатель мобильного телефона, однако он же был его самым резким критиком. В 1981 году он сказал: "Сотовые телефоны абсолютно не заменят местные проводные сети. Даже если вы спроецируете на будущее, на поколение после нас, это все еще будет недостаточно дешево". И оказался неправ. Сегодня на планете с населением 7 миллиардов человек, по оценкам, в обращении находится 5 миллиардов мобильных телефонов.
На снимке: старые сотовые телефоны Motorola - (справа) Motorola DynaTAC 8000X 1984 года, первый в мире коммерчески доступный портативный сотовый телефон и прототип DynaTAC (слева) 1973 года.
На снимке: старые сотовые телефоны Motorola - (справа) Motorola DynaTAC 8000X 1984 года, первый в мире коммерчески доступный портативный сотовый телефон и прототип DynaTAC (слева) 1973 года.
8. Роберт Меткалф и Интернет
В 1995 году изобретатель Ethernet и основатель 3Com Corporation Роберт Меткалф сделал смелое предсказание, заявив, что недавно разработанный Интернет "скоро станет сверхновой, а в 1996 году рухнет". Это предсказание не сбылось - практически вся наша планета теперь оснащена беспроводным Интернетом.
9. Журнал Time и Apple
В начале 1996 года журнал Time утверждал, что Apple, в то время еще развивающаяся компания, представляет собой "хаотичный беспорядок без стратегического видения и, конечно, без будущего". В 90-е годы в компанию Apple вообще мало кто верил.
На снимке: версия персонального компьютера Apple, "iMac", примерно 1998 г.
На снимке: версия персонального компьютера Apple, "iMac", примерно 1998 г.
10. Билл Гейтс и спам
Основатель Microsoft Билл Гейтс за свою жизнь сделал несколько впечатляющих вещей, но, к сожалению, отказ от спам-почты не относится к их числу. В 2004 году Билл Гейтс пообещал сделать "спам устаревшим за два года". К сожалению, 2006 год давно прошел для нас, а мы все еще застряли в спаме. Даже после того, как Microsoft перешла с Hotmail на Outlook, спам продолжал приходить.
На снимке: Билл Гейтс, ок. 1980-х годов.
На снимке: Билл Гейтс, ок. 1980-х годов.
11. Дэвид Пог и сотовый телефон Apple
В 2006 году журналист New York Times Дэвид Пог не верил, что компания Apple когда-либо сможет выпустить конкурентоспособный мобильный телефон. Вот что он говорил: "Все всегда спрашивают меня, когда Apple выйдет на рынок с мобильным телефоном. Мой ответ - вероятно, никогда". Что ж, прошло 15 лет. В марте 2021 года компания Apple занимала 52,6% рынка смартфонов.
На снимке: Стив Джобс в сентябре 2007 года с первой версией iPhone.
На снимке: Стив Джобс в сентябре 2007 года с первой версией iPhone.
12. Стив Баллмер и iPhone
Предсказание Дэвида Пога было быстро опровергнуто, когда Apple представила свой iPhone в июне 2007 года. Однако многие люди скептически отнеслись к этому новому мобильному телефону, в том числе исполнительный директор Microsoft Стив Баллмер. В 2007 году он сказал в интервью USA Today, что "нет никаких шансов, что iPhone получит значительную долю рынка".
Спустя годы мобильная ОС Microsoft исчезла, и Apple осталась доминирующей силой на мировом рынке смартфонов.
Спустя годы мобильная ОС Microsoft исчезла, и Apple осталась доминирующей силой на мировом рынке смартфонов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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