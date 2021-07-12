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12 прогнозов о будущем технологий, которые оказались абсолютно неверными

12 прогнозов о будущем технологий, которые оказались абсолютно неверными (11 фото)

Автор:
12 июля 2021 13:14
Сообщество : Факты
Метки: Ошибочное мнение   анализы и прогнозы   ошиблись   прогнозы будущего   развитие технологий   технологии   факты   
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11
Технологии развиваются так быстро, что практически невозможно с уверенностью определить, что будет дальше. Область эта настолько непостоянна и переменчива, что даже самые продвинутые бизнесмены и технологи в мире не могут понять, что их ждет в будущем. Вот несколько примеров неудачных прогнозов от влиятельных и уважаемых людей. Что поделать, каждый может ошибиться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ошибочное мнение   анализы и прогнозы   ошиблись   прогнозы будущего   развитие технологий   технологии   факты   
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6  комментариев
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1k
Yus Час назад
Серьезно??? IOS лидирует?
"Доля iOS на рынке мобильных операционных систем составляет 24,99%, а Android 74,43%."
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79
Михаил Андреев 10 минут назад
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−20
Зарина 2 часа назад
Комментарий к фото
Очень интересно!
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