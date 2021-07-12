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Панд исключили из списка исчезающих животных

Панд исключили из списка исчезающих животных (6 фото)

Автор:
12 июля 2021 12:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   исчезающие животные   панда   панды   природа   фото   
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Китай исключил гигантских панд из списка исчезающих видов после того, как число особей в дикой природе увеличилось. В настоящее время в мире обитает 1800 панд - и это означает, что теперь этот вид классифицируется как "уязвимый", а не "находящийся под угрозой исчезновения".

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   исчезающие животные   панда   панды   природа   фото   
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Ego sum qui sum 42 минуты назад
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