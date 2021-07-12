Панд исключили из списка исчезающих животных

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Китай исключил гигантских панд из списка исчезающих видов после того, как число особей в дикой природе увеличилось. В настоящее время в мире обитает 1800 панд - и это означает, что теперь этот вид классифицируется как "уязвимый", а не "находящийся под угрозой исчезновения".
Панды были впервые занесены в список "находящихся под угрозой исчезновения" в 1990 году, но за более 30 лет стараний организаций по защите и размножению панд, их численность наконец возросла. Только за последние 10 лет число панд, живущих в дикой природе Китая, увеличилось почти на 20 процентов. В настоящее время в мире обитает 1800 панд - теперь они получили статус "уязвимые" вместо предыдущего "угрожаемые".
Пекин объяснил, что успеху способствовали усилия по расширению среды обитания панд, пересадка бамбуковых лесов, и программы разведения в зоопарках. Пять лет назад Международный союз охраны природы уже исключал гигантских панд из своего списка находящихся под угрозой исчезновения, но Китай протестовал, заявляя, что угроза диким пандам тогда была существенной.
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Панда - один из известных в мире символ охраны природы, и национальное животное Китая. Панды приносят Китаю большие средства - их сдают в аренду зоопаркам по всему миру на сумму до 1 миллиона долларов в год, а также заключают различные сделки. Панда была выбрана в качестве логотипа WWF в 1961 году. Ученые и защитники панд по всему миру надеются и дальше увеличивать популяцию этих мишек.
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