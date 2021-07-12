Панд исключили из списка исчезающих животных

Панды были впервые занесены в список "находящихся под угрозой исчезновения" в 1990 году, но за более 30 лет стараний организаций по защите и размножению панд, их численность наконец возросла. Только за последние 10 лет число панд, живущих в дикой природе Китая, увеличилось почти на 20 процентов. В настоящее время в мире обитает 1800 панд - теперь они получили статус "уязвимые" вместо предыдущего "угрожаемые".