Спасение для миллионов, просто инсулин

В 1889 г. исследования ученых Оскара Минковского и Йозефа Вон Меркинга, проведенные на собаках, показали, что при удалении поджелудочной железы у животных развивается СД. Но при введении этим же собакам экстракта из поджелудочной железы симптомы СД исчезали и уровень сахара в крови снижался. Стало понятно, что именно данный орган каким–то образом отвечает за поддержание нормального уровня сахара в крови



В 1900 г. Л.В. Соболев обнаружил, что после перевязки протоков поджелудочной железы железистая ткань атрофируется, а островки Лангерганса сохраняются. СД при этом не возникает. Эти результаты наряду с известным фактом изменения островков у больных СД позволили Л.В. Соболеву сделать заключение, что островки Лангерганса необходимы для регуляции углеводного обмена. Многие ученые из разных стран мира и ведущих университетов брались за работу, чтобы выделить секрет островков Лангерганса и найти средство для лечения СД, но удалось это ученым из Университета в Торонто (Канада).



В 1920 г. Фредерику Бантингу попадается в руки статья Мозеса Барона, в которой был описан клинический случай, когда протоки поджелудочной железы были закупорены камнями, но сахарный диабет не развился. И Фредерику Бантингу пришла в голову идея, которую он сформулировал так «перевязать протоки поджелудочной железы у собак. Подождать 6-8 недель. Удалить и экстрагировать».



Ф. Бантинг стал воплощать свою идею в лаборатории профессора Джона Маклеода. В помощь Бантингу Маклеод выделил своего талантливого студента Чарльза Беста.



В 1921 г. Бантинг и Бест получили экстракт атрофированной поджелудочной железы. Экстракт ввели собаке, которая умирала от сахарного диабета, потому что у нее была удалена поджелудочная железа. Эксперимент удался! Собака вышла из диабетической комы. До этого никто из диабетической комы не выходил, она всегда заканчивалась смертью.



Первым, получившим инъекцию инсулина, стал 14–летний пациент клиники в Торонто Леонард Томпсон. Оказалось, что препарат недостаточно очищен, и, несмотря на снижение сахара, инъекции прекратили из–за аллергии. 23 января 1922 г., через 12 дней, в течение которых биохимик Колин упорно работал над улучшением экстракта, инсулин вновь был введен тому же пациенту. На этот раз успех был ошеломительным. Не было побочных эффектов, болезнь перестала прогрессировать, умирающий мальчик пошел на поправку.



Бантинг дал препарату название «айлетин» — от английского «islet» островок. Но в итоге Маклеод настоял на варианте названия — «инсулин», от латинского — «insula», что в переводе тоже означает «островок».