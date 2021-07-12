Спасение для миллионов, просто инсулин

FISHKINET
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в... 17 мужчин, которые нежно любят котеек, но предпочитают скрывать это 17 мужчин, которые нежно любят котеек, но предпочитают скрывать это  "Чтоб ты сдохла, кобыла!": неадекватная мамаша устроила дебош в "Макдональдсе" "Чтоб ты сдохла, кобыла!": неадекватная мамаша устроила дебош в... Второй день рождения немецких рабочих Второй день рождения немецких рабочих О религии с юмором О религии с юмором Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах и власти Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Калейдоскоп отпускных приколов Калейдоскоп отпускных приколов В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете 17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным муравьём 17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным... Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива Спасенные американцы. За что в 1990 году президент США выразил благодарность простому инспектору ГАИ Спасенные американцы. За что в 1990 году президент США выразил... 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов Период распада Период распада Эти люди хотят казаться круче, чем они есть&nbsp; Эти люди хотят казаться круче, чем они есть  Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть «Волшебник Изумрудного города» от Быкова — фильм, который был только в планах «Волшебник Изумрудного города» от Быкова — фильм, который был...
Спасение для миллионов, просто инсулин

Спасение для миллионов, просто инсулин (2 фото)

Автор:
12 июля 2021 05:54
Метки: инсулин   интересные факты   товарищи учёные   
261
2
И его назвали "Айлетин".
В 1869 г. ученый Пауль Лангерганс открыл группы клеток в поджелудочной железе, которые впоследствии были названы в его честь «островками Лангерганса».

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: инсулин   интересные факты   товарищи учёные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ф Ив 3 часа назад
А вот теперь представьте, что в те года были бы так же как сейчас сильны зоозащитники, а эксперименты над животными были бы запрещены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin Час назад
Инсулин был спасением. Но есть проблема, он стал и проклятие. Он продлевает жизнь, но...конечно. а ещё уничтожает суставы. Вот блин и думаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 2 часа назад
А дальше?
Про то, почему про аллергии на инсулин можно забыть.
Про "вред ГМО".
Это уже за пределами школьной программы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Дюжина интересных фактов о Марго Робби — актрисе, поднявшейся с самых низов Дюжина интересных фактов о Марго Робби — актрисе, поднявшейся с самых низов 20 удивительных фактов о Китае 20 удивительных фактов о Китае 33 интересных факта о Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа на другие 33 интересных факта о Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа на другие Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..." 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..."
Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
23033



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
3
51
20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
20 эпизодов человеческой тупости
8
54
20 эпизодов человеческой тупости
﻿
Набирающие популярность
"Великие таланты..."
2
38
"Великие таланты..."
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
0
17
Хорошо в жару прокатится с "ветерком"
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте
Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#актеры#прикольные#ynews#gif#прошлое#память#спасение
#интересно#история#кино#позитив#животные#подборка#дтп#смешные#собака#полиция
#Юмор#СССР#в мире#фотографии#картинки#Россия#наука#на различный вкус#пожар#Германия

На что жалуетесь?

Вернуться