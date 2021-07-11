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Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах и власти

Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах и власти (10 фото)

Автор:
11 июля 2021 20:44
Метки: Меньшов   афоризмы   цитаты   человек   
519
10

Знаменитый советский режиссер, был не только опытным кинодеятелем, но еще и философом и общественным деятелем. Многие его идеи находили отклик в сердцах граждан. Ниже его цитаты про власть, Советский союз, свободу слова и многое другое.

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Метки: Меньшов   афоризмы   цитаты   человек   
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8  комментариев
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33k
Alex Час назад
Всегда любил и уважал Меньшова, но особенно он меня поразил, когда послал в жопу создателей фильма Сволочи. Не стал прогибаться под этих тварей.
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20k
hebpat 13 минут назад
эх мужик привился бы, жил бы ещё да жил
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−205
ptnhlo 51 минуту назад
Совок, сталин ути пути какие особенные...
Если посмотреть со стороны, то после любого диктатора страна падала в жёсткую депрессию.
Сталин сожрал всех инакомыслящих, остались одни приспособленцы, из них выросли олигархи скопировавшие самый уродливый вид капитализма, которым их пугала советская пропаганда(этим же сталином созданная).
Всё это повторялось уже много раз в истории. Но над каждым вождём, сжирающим всех кроме приспособленцев, носятся с соплями слезами, и каждый раз причитают, ну откуда же после него такие уроды на нашу голову
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14k
dimitr Час назад
"На президентских выборах 2018 года режиссёр вошёл в число доверенных лиц Путина"
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776
Not Found! Час назад
Настоящий Человек и мысли (лично для меня) зеркальные. Искреннее уважение и добрая память.
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5k
banga911 Час назад
Подписываюсь под каждой мыслью!
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