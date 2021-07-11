Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах и власти

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Знаменитый советский режиссер, был не только опытным кинодеятелем, но еще и философом и общественным деятелем. Многие его идеи находили отклик в сердцах граждан. Ниже его цитаты про власть, Советский союз, свободу слова и многое другое.
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Если посмотреть со стороны, то после любого диктатора страна падала в жёсткую депрессию.
Сталин сожрал всех инакомыслящих, остались одни приспособленцы, из них выросли олигархи скопировавшие самый уродливый вид капитализма, которым их пугала советская пропаганда(этим же сталином созданная).
Всё это повторялось уже много раз в истории. Но над каждым вождём, сжирающим всех кроме приспособленцев, носятся с соплями слезами, и каждый раз причитают, ну откуда же после него такие уроды на нашу голову