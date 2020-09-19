FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 374 поста • 191 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты

Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты (15 фото)

Автор:
19 сентября 2020 10:56
Сообщество : Жизнь
Метки: Гай Юлий Цезарь   афоризмы   демотиваторы   цитаты   цитаты диктаторов   цитаты полководцев   цитаты римлян   
5724
15

Жизнь нужно прожить так, чтобы спустя 2000 лет твои цитаты оставались актуальными и востребованными.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Гай Юлий Цезарь   афоризмы   демотиваторы   цитаты   цитаты диктаторов   цитаты полководцев   цитаты римлян   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
40
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Tuskub 4 часа назад
Да и весь пост - лажа.
"Хочешь мира, готовься к войне" - автор фразеологизма "Si vis pacem, para bellum" (Си вис пацем пара беллум) является римский историк Корнелий Непот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
1k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Сколько водки не бери-все равно 2 раза бегать
Сергей Петрович-алкоголик с 27 квартиры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
С миру по нитке 12 минут назад
Пока не изобретут машину времени таким цитатам я верить не собираюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Князь Курбский 17 минут назад
Ничего этого я не говорил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ЮрийГрамотов 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alfii Час назад
Кажется, бедняга автор, собрал все афоризмы Древного Рима, о которых слышал, и приписал их единственному представителю той эпохи, о котором знал
Beata stultica!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
eugen 2 часа назад
Если бы Цезарь знал, что его высказывания будут обсуждать на Фишках, он бы молчал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS 2 часа назад
Лукашенко понравилась эта цитата ...

Лукашенко понравилась эта цитата ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 2 часа назад
Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrey Komarov 2 часа назад
Нуну
Нуну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
890
sergiocorleone 2 часа назад
Хочешь прийти к власти??? - Давай всем в жопу. Юлий Цезарь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Pochiniks 2 часа назад
А ещё говорят, что Цезарь как-то сказал:-"Вы мне ещё тут подеритесь, горячие финские парни!".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
И ты, Брут?
И я, Цезарь.
Не ожидал...
Сюрприз!

©Шендерович
И ты, Брут? И я, Цезарь. Не ожидал... Сюрприз! ©Шендерович
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Это да! Никакими доводами не перебить "внутреннюю убежденность"
Это да! Никакими доводами не перебить "внутреннюю убежденность"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Так вот и тебе же десятки раз говорили, что строить свою страну это намного интереснее чем плескать на неё ядом и жить в с либерашками в блевотине.... но перебить твою "внутреннюю убежденность" нереально. Ты как жрал говно, так продолжаешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Алекс 2 часа назад
Ты полностью подтверждаешь мой комментарий. И всех убеждаешь, что твоё говно это мёд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Чувак! Ты не в адеквате!!! Там ведь про меня ВООЩЕ ни слова не было!
Похоже твой случай клинический
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Феникс 3 часа назад
Ну как уже написали, идиот автор путает цезарей и Цезаря, римские поговорки и фразы римских историков, приписываемых историческим персонажам.

А так же безбожно их коверкает.

Как говорится вот оно поколение ЕГЭ

Si vis pacem, para bellum - может быть Корнелий Непот, а похожая формулировка есть у Вегеция.

Величайший враг прячется там где ты меньше всего будешь его искать - это цитата из фильма "Револьвер" Гая Ричи, точно так же, как Александр Невский никогда ничего не говорил про меч, от которого пришедший с ним и погибнет, это ему Эзенштейн приписал, так и этого Цезарь никогда не произносил. А, кстати, Эзенштейн эту фразу переделал из библейского "взявший меч. мечом погибнет".

Aut Caesar, aut nihil (Или Цезарь, или ничто) - эта фраза Светонием приписывается императору Калигуле, краткий смысл - бахвальство императора, погрязшего в разврате и роскоши. Потом было девизом Чезаре Борджиа.

Пришел увидел победил - приписывается действительно Цезарю. Эту фразу несли перед Цезарем во время его понтийского (третьего из пяти) триумфа в Риме. Это цитата из письма Цезаря другу Гаю Матию, по сообщению того же Светония.

Лучше быть первым в деревне чем вторым в Риме - это Плутарх в своем труде «Изречения царей и полководцев» «Говорят, что, когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели в шутку спросили со смехом: Неужели и здесь есть соревнование в почестях, спор из-за первенства, раздоры среди знати?» "Что касается меня, ответил им Цезарь с полной серьезностью. то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме"

Ну и так далее, в общем уровень цитирования как в уютных ЖЖ какой нибудь тупой пи.зды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
16k
Феникс ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
моллюска, по моему там был моллюск))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
signabk Феникс 2 часа назад
Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Феникс 2 часа назад
Ну слизень тоже моллюск
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Феникс ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну да, да))
Я про слово, я не про классификацию))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Феникс signabk Час назад
Рад что было интересно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Поосторожней с этими утверждениями, их автор плохо кончил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tuskub 4 часа назад
...Гай Юлий прям-таки на русском говорил??)))..а не судьба в "родном" языке добавить,?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
907k
Никифоридис Автор поста Tuskub 4 часа назад
Он сразу в интернет постил. Шерил в соцсетях потом. Сам поищешь - не обломишься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tuskub Никифоридис 4 часа назад
"Esse stultus est malum" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Марк Твен и его цитаты Марк Твен и его цитаты Революционные цитаты В. И. Ленина Революционные цитаты В. И. Ленина Ироничные цитаты о политике от тех, кто в теме Ироничные цитаты о политике от тех, кто в теме Цитаты Морфеуса, после которых тоже начинаешь сомневаться в реальности происходящего Цитаты Морфеуса, после которых тоже начинаешь сомневаться в реальности происходящего Мудрости пост: известные люди о богатстве Мудрости пост: известные люди о богатстве
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

907061



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сравниваем средние зарплаты с реальными
1
496
Сравниваем средние зарплаты с реальными
Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
5
36
Блестящие детали фильмов Pixar, которые вы наверняка пропустили
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Парень рисует "уродливые" и забавные портреты животных ради доброго дела
0
4
Парень рисует "уродливые" и забавные портреты животных ради доброго дела
Не будем фальсифицировать историю. Ч.1
2
17
Не будем фальсифицировать историю. Ч.1
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#россия#кино#дети#комментарии#прикольные#люди#коронавирус#архитектура
#интересно#факты#животные#СССР#разное#сша#автомобили#природа#абсурд#белоруссия
#прикол#история#интересное#актеры#картинки#фильмы#истории#фотографии#авария#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться