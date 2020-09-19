Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты

Жизнь нужно прожить так, чтобы спустя 2000 лет твои цитаты оставались актуальными и востребованными.
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Метки: Гай Юлий Цезарь афоризмы демотиваторы цитаты цитаты диктаторов цитаты полководцев цитаты римлян
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"Хочешь мира, готовься к войне" - автор фразеологизма "Si vis pacem, para bellum" (Си вис пацем пара беллум) является римский историк Корнелий Непот...
Сергей Петрович-алкоголик с 27 квартиры
И я, Цезарь.
Не ожидал...
Сюрприз!
©Шендерович
А так же безбожно их коверкает.
Как говорится вот оно поколение ЕГЭ
Si vis pacem, para bellum - может быть Корнелий Непот, а похожая формулировка есть у Вегеция.
Величайший враг прячется там где ты меньше всего будешь его искать - это цитата из фильма "Револьвер" Гая Ричи, точно так же, как Александр Невский никогда ничего не говорил про меч, от которого пришедший с ним и погибнет, это ему Эзенштейн приписал, так и этого Цезарь никогда не произносил. А, кстати, Эзенштейн эту фразу переделал из библейского "взявший меч. мечом погибнет".
Aut Caesar, aut nihil (Или Цезарь, или ничто) - эта фраза Светонием приписывается императору Калигуле, краткий смысл - бахвальство императора, погрязшего в разврате и роскоши. Потом было девизом Чезаре Борджиа.
Пришел увидел победил - приписывается действительно Цезарю. Эту фразу несли перед Цезарем во время его понтийского (третьего из пяти) триумфа в Риме. Это цитата из письма Цезаря другу Гаю Матию, по сообщению того же Светония.
Лучше быть первым в деревне чем вторым в Риме - это Плутарх в своем труде «Изречения царей и полководцев» «Говорят, что, когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели в шутку спросили со смехом: Неужели и здесь есть соревнование в почестях, спор из-за первенства, раздоры среди знати?» "Что касается меня, ответил им Цезарь с полной серьезностью. то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме"
Ну и так далее, в общем уровень цитирования как в уютных ЖЖ какой нибудь тупой пи.зды.
Я про слово, я не про классификацию))