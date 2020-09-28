Цитаты Альбера Камю — гениального французского прозаика

Альбер Камю получил Нобелевскую премию по литературе в 1957 году. Публицист, философ, прозаик. Активный член Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны. Он является настоящим мастером слова.
Какие произведения Альбера Камю читали вы?
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Вообще, умный дядька был.