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Цитаты Альбера Камю — гениального французского прозаика

Цитаты Альбера Камю — гениального французского прозаика (15 фото)

Автор:
28 сентября 2020 09:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Альбер Камю   афоризмы   литераторы   писатели   цитаты   цитаты писателей   эссеисты   
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Альбер Камю получил Нобелевскую премию по литературе в 1957 году. Публицист, философ, прозаик. Активный член Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны. Он является настоящим мастером слова.

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Метки: Альбер Камю   афоризмы   литераторы   писатели   цитаты   цитаты писателей   эссеисты   
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Kozlodoev 45 минут назад
Я читал "Постороннего", великолепный роман. А до "Чумы" руки не дошли.
Вообще, умный дядька был.
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KiploksAKS 2 часа назад
Цитаты Альбера Камю — гениального французского прозаика
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