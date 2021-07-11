Спасенные американцы. За что в 1990 году президент США выразил благодарность простому инспектору ГАИ

На 555-м километре трассы, близ деревни Высоконские дворы Медвенского района Курской области, на их полосу вылетел шедший навстречу самосвал «ЗИЛ-133». Водитель грузовика нажал на тормоз слишком поздно. Несколько мгновений и многотонная машина влетит в бок пассажирского автобуса.

Инспектор ГАИ Михаил Панкрушев среагировал молниеносно. Он вильнул руль влево и принял на себя удар самосвала. Шедший следом автобус избежал смертельно опасного тарана.

Из американских подростков никто не пострадал. Но оба советских «гаишника» оказались в больнице. Михаил Панкрушев залечил сломанные ребра и вернулся в строй, а вот сидевший на пассажирском сиденье лейтенант Кирилюк долго провел на больничной койке и был вынужден оставить службу.

Спустя годы журналисты неоднократно интересовались у обоих милиционеров, было ли решение рискнуть жизнью и принять на себя удар, обоюдным, или же Михаил Панкрушев все решил и за себя, и за своего напарника. Ответа так и не дождались.

- Пусть это останется между нами, - все, что озвучил Панкрушев.

В любом случае главный выбор был у Михаила. Трудно сказать, успел ли он вспомнить за доли секунды про своих двоих сыновей, восьми и двух лет? Осознавал ли он, что ценой жизни спасает детей вчерашних врагов?