Спасенные американцы. За что в 1990 году президент США выразил благодарность простому инспектору ГАИ

16 мая 1990 года в Москве на торжественном приеме представитель американской стороны зачитал благодарственное письмо, написанное действующим президентом США и адресованное лично простому советскому инспектору ГАИ из Курской области.
Событие настолько необычное, что о нем написали газеты и рассказали по центральному телевидению. Даже в эпоху Перестройки, советские люди не могли поверить, что руководитель страны может обратиться напрямую к простому человеку и сказать тому спасибо.
Что же такого совершил советский милиционер?
Как сложилась судьба инспектора ГАИ?
А начнем мы нашу историю с Америки 1956 года. Тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр выдвинул идею студенческого обмена между государствами. Подразумевалось, что молодые люди будут ездить за границу, жить в местных семьях, проводить время со своими сверстниками из разных стран.
Идею реализовали не сразу. Только в 1961 году была создана всеамериканская благотворительная организация People to People International, а через два года первая группа студентов из США совершила первую поездку за рубеж. Через десятилетие программа студенческого обмена стала общемировой практикой.
Понятно, что Советский Союз не участвовал в подобных мероприятиях. Первая пробная группа американских студентов по программе People to People International посетила СССР в 1987 году и была принята лично генсеком М. С. Горбачевым.
Два года спустя группа из 40 юношей и девушек из разных штатов США отправилась в новую поездку по Советскому Союзу. Они прилетели в Москву и погрузились в туристический автобус. Программа предусматривала, что старшеклассники посетят несколько городов и завершат свой путь в «Артеке», где познакомятся и пообщаются со своим сверстниками.
2 августа 1989 года автобус двигался по автодороге Москва-Харьков (сегодня федеральная трасса М2). Его сопровождал автомобиль ГАИ.
В «жигулях» сидели двое – сержант Михаил Панкрушев (за рулем) и командир взвода старший лейтенант Владимир Кирилюк.
На 555-м километре трассы, близ деревни Высоконские дворы Медвенского района Курской области, на их полосу вылетел шедший навстречу самосвал «ЗИЛ-133». Водитель грузовика нажал на тормоз слишком поздно. Несколько мгновений и многотонная машина влетит в бок пассажирского автобуса.
Инспектор ГАИ Михаил Панкрушев среагировал молниеносно. Он вильнул руль влево и принял на себя удар самосвала. Шедший следом автобус избежал смертельно опасного тарана.
Из американских подростков никто не пострадал. Но оба советских «гаишника» оказались в больнице. Михаил Панкрушев залечил сломанные ребра и вернулся в строй, а вот сидевший на пассажирском сиденье лейтенант Кирилюк долго провел на больничной койке и был вынужден оставить службу.
Спустя годы журналисты неоднократно интересовались у обоих милиционеров, было ли решение рискнуть жизнью и принять на себя удар, обоюдным, или же Михаил Панкрушев все решил и за себя, и за своего напарника. Ответа так и не дождались.
- Пусть это останется между нами, - все, что озвучил Панкрушев.
В любом случае главный выбор был у Михаила. Трудно сказать, успел ли он вспомнить за доли секунды про своих двоих сыновей, восьми и двух лет? Осознавал ли он, что ценой жизни спасает детей вчерашних врагов?
Милицейские руководители оценили героизм рядовых сотрудников. Обоих гаишников наградили заслуженной медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», вручили грамоты (ну куда без них в нашей стране) и выписали премии. Михаил Панкрушев получил внеочередное звание старшины. И наконец-то ему выдали ордер на квартиру.
Казалось, инцидент исчерпан…
Но когда американские старшеклассники вернулись домой, о произошедшем узнал лично президент США Джордж Буш (который старший, не путать его с сыном Джорджем Бушем-младшим).
Дело в том, что со времен того самого Эйзенхауэра президенты Соединенных Штатов считались почетными президентами программы студенческого обмена People to People International. О событиях в СССР ему рассказали некоторые участники поездки.
В Москву прибыла официальная делегация США, которая вручила Михаилу Панкрушеву благодарственное письмо.
Его текст достаточно большой, процитируем некоторые строчки от президента США:
…Направив свою машину между автобусом и грузовиком, Вы вне всяких сомнений, спасли много жизней, рискуя своей.
…Мужество, проявленное Вами, доказывает, что желание помочь другим преодолевает национальные границы.
…Ваши действия – дань Вашей профессии, и я очень рад послать мою сердечную благодарность за Вашу исключительную храбрость.
Искренне Ваш,
Джордж Буш,
Белый дом, 9 мая 1990 года.
Вместе с письмом Михаилу вручили и подарки от президента США. Президентский портрет с собственноручной подписью Буша-старшего и огромные каминные часы.
Михаил Викторович Панкрушев много лет прослужил в ГАИ-ГИБДД и вышел на заслуженный отдых. На пенсии проводил время с внуками. 26 ноября 2020 года его не стало.
Источник:
- Интересные факты о книгах
- 7 людей, погулявших на своих похоронах
- Исторические фото о тех, кто охранял покой наших предков
- Человечность - что это такое и в чем проявляется
- 15 самых ужасных странностей нашего мира
Понравилось34
Образ врага было наше всё в СССР. Этакое пугало, которым пугали и детей и взрослых. На самом деле я не припомню, когда Россия и США когда либо воевали не вместе, а друг против друга. Зато риторика сейчас такая, что некоторые школьники уверены, что во время Войны СССР воевал против США.
Всем рекомендую посмотрите пока не запретили..
которые старшина ГАИ Панкрушев и поставил на свой камин в своём особняке... эммм... квартире...