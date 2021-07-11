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Спасенные американцы. За что в 1990 году президент США выразил благодарность простому инспектору ГАИ

Спасенные американцы. За что в 1990 году президент США выразил благодарность простому инспектору ГАИ (6 фото)

Автор:
11 июля 2021 20:14
Метки: гаи   милиция   поступки   факты   
536
6

16 мая 1990 года в Москве на торжественном приеме представитель американской стороны зачитал благодарственное письмо, написанное действующим президентом США и адресованное лично простому советскому инспектору ГАИ из Курской области.

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Метки: гаи   милиция   поступки   факты   
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2k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Достойный поступок - достойная оценка. Часы и портрет с подписью Буша-ст: хорошие лоты
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141
Иван Саломатов 40 минут назад
"спасал детей вчерашних врагов". Я думаю, он спасал просто детей, как всякий нормальный человек, тем более милиционер, находящийся на службе. Честь им и хвала, настоящие (без традиционного сейчас, по отношению к полиции, сарказма) солдаты правопорядка и МУЖЧИНЫ.
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49k
smakido 44 минуты назад
"Гвозди бы делать из этих людей - не было б крепче в мире гвоздей!"
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3k
RALEXXX Час назад
"Осознавал ли он, что ценой жизни спасает детей вчерашних врагов".
Образ врага было наше всё в СССР. Этакое пугало, которым пугали и детей и взрослых. На самом деле я не припомню, когда Россия и США когда либо воевали не вместе, а друг против друга. Зато риторика сейчас такая, что некоторые школьники уверены, что во время Войны СССР воевал против США.
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66k
Время - Ч. 2 часа назад
На днях пересмотрел фильм - Инспектор ГАИ.
Всем рекомендую посмотрите пока не запретили..
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5k
schmubu 2 часа назад
< и огромные каминные часы.
которые старшина ГАИ Панкрушев и поставил на свой камин в своём особняке... эммм... квартире...
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