Человечность - что это такое и в чем проявляется

Человечность также базируется на нравственности. Это комплекс правил поведения, которые направлены на реализацию альтруизма и подавление эгоизма.



Человечность неотделима и от силы воли, поскольку она предполагает конкретные действия, направленную активность. Данная активность должна способствовать установлению альтруистических принципов и бороться с чужим или собственным эгоизмом.



Важно, что при осуществлении человечности акцент делается на искреннем желании сделать окружающий мир лучше. «Добрые поступки» человек способен совершать и из иных побуждений. К примеру, антисоциальный человек может «хорошо себя вести», если понимает, что за преступление и вообще за вред окружающим он будет наказан. Такое «доброе поведение» осуществляется исключительно из страха, следовательно, в его основе лежит ненависть.



Точно так же и жертвенность. Нередко бывает, что человеком движет лишь желание покончить с собой. Во время крупных войн многие люди рвались в бой не ради того, чтобы защитить свою страну, а лишь по причине того, что им надоела тяжёлая жизнь и они желают погибнуть, выместив перед этим свою злобу на противнике или просто «повеселившись».



Жертвенность или просто услужливость бывают показными. В основе такого поведения в любом случае лежит эгоизм, а не альтруизм. Человек стремится доказать другим свою правоту, исключительную значимость, своё превосходство. В таких случаях ни о какой человечности не может идти и речи.



С другой стороны, человечность далеко не всегда предполагает какие-то крайности и «экстремальные» поступки. Она выражается во всех наших делах, включая повседневные.



Человечность связана с пониманием. Верное отношение к тем или иным людям, явлениям, предметам возможно только тогда, когда мы понимаем подоплёку действий этих людей, особенности явлений. К примеру, возможно ли человечное отношение к преступникам, ведь они совершают зло? Но если рассмотреть каждого преступника по отдельности, то можно столкнуться с любопытными подробностями: этого, например, на воровство толкнула крайняя нужда; другой убил человека, защищая невинного ребёнка… Человечность предполагает знание человеческих слабостей, страхов.



Кроме того, человечность предполагает и адекватную оценку своего положения в мире. Адекватное отношение к другим людям возможно только тогда, когда мы знаем, что не обладаем каким-то существенным превосходством перед ними. Гуманное отношение к животным возможно тогда, когда мы осознаём, что тоже являемся частью животного мира, разве что мы чуть более развиты, чем остальные животные.