Человечность - что это такое и в чем проявляется

Человечность – это достаточно сложное понятие. В нём зачастую принято объединять различные явления – такие, к примеру, как гуманность и гуманизм; несмотря на созвучие этих слов, они не связаны друг с другом по смыслу и в ряде случаев противоположны.
Что такое человечность: краткое определение
Человечность – это такое качество личности, которое отражает морально-нравственные принципы, а именно – любовь и уважение к другим людям, не причиняя им зла, предлагая сотрудничество и взаимопомощь.
Явление человечности распространяется не только на других людей, но и на животных, растения и весь окружающий мир в целом. Так, мы часто слышим призывы быть человечными по отношению к диким и домашним животным – не мучить их, не убивать, не разорять птичьи гнёзда.
Человечность – это одно из наиболее высших проявлений человеческого поведения. Такое поведение – осознанное и приобретённое. Человек не рождается человечным, а становится им в процессе воспитания и накопления жизненного опыта. Ну, или не становится, если воспитание и жизненный опыт не подталкивали к этому.
Явление человечности распространяется не только на других людей, но и на животных, растения и весь окружающий мир в целом. Так, мы часто слышим призывы быть человечными по отношению к диким и домашним животным – не мучить их, не убивать, не разорять птичьи гнёзда.
Человечность – это одно из наиболее высших проявлений человеческого поведения. Такое поведение – осознанное и приобретённое. Человек не рождается человечным, а становится им в процессе воспитания и накопления жизненного опыта. Ну, или не становится, если воспитание и жизненный опыт не подталкивали к этому.
В чём проявляется человечность: черты характера
Человечность, или гуманность, основывается на альтруизме. Это поведение, в основе которого лежит принцип бескорыстной помощи другим, доброта, самоотверженность. В своей высшей степени альтруизм проявляется в жертвенности: человек приносит свои личные интересы, амбиции, а иногда здоровье и жизнь в жертву ради общего блага или же ради блага каких-то конкретных людей. Противоположностью альтруизму является эгоизм – выпячивание своих личных предпочтений, действия, направленные исключительно на достижение личной выгоды, самолюбие. Точно так же гуманности противостоит жестокость – стремление причинить вред окружающим ради неких личных интересов.
Человечность также базируется на нравственности. Это комплекс правил поведения, которые направлены на реализацию альтруизма и подавление эгоизма.
Человечность неотделима и от силы воли, поскольку она предполагает конкретные действия, направленную активность. Данная активность должна способствовать установлению альтруистических принципов и бороться с чужим или собственным эгоизмом.
Важно, что при осуществлении человечности акцент делается на искреннем желании сделать окружающий мир лучше. «Добрые поступки» человек способен совершать и из иных побуждений. К примеру, антисоциальный человек может «хорошо себя вести», если понимает, что за преступление и вообще за вред окружающим он будет наказан. Такое «доброе поведение» осуществляется исключительно из страха, следовательно, в его основе лежит ненависть.
Точно так же и жертвенность. Нередко бывает, что человеком движет лишь желание покончить с собой. Во время крупных войн многие люди рвались в бой не ради того, чтобы защитить свою страну, а лишь по причине того, что им надоела тяжёлая жизнь и они желают погибнуть, выместив перед этим свою злобу на противнике или просто «повеселившись».
Жертвенность или просто услужливость бывают показными. В основе такого поведения в любом случае лежит эгоизм, а не альтруизм. Человек стремится доказать другим свою правоту, исключительную значимость, своё превосходство. В таких случаях ни о какой человечности не может идти и речи.
С другой стороны, человечность далеко не всегда предполагает какие-то крайности и «экстремальные» поступки. Она выражается во всех наших делах, включая повседневные.
Человечность связана с пониманием. Верное отношение к тем или иным людям, явлениям, предметам возможно только тогда, когда мы понимаем подоплёку действий этих людей, особенности явлений. К примеру, возможно ли человечное отношение к преступникам, ведь они совершают зло? Но если рассмотреть каждого преступника по отдельности, то можно столкнуться с любопытными подробностями: этого, например, на воровство толкнула крайняя нужда; другой убил человека, защищая невинного ребёнка… Человечность предполагает знание человеческих слабостей, страхов.
Кроме того, человечность предполагает и адекватную оценку своего положения в мире. Адекватное отношение к другим людям возможно только тогда, когда мы знаем, что не обладаем каким-то существенным превосходством перед ними. Гуманное отношение к животным возможно тогда, когда мы осознаём, что тоже являемся частью животного мира, разве что мы чуть более развиты, чем остальные животные.
Человечность неотделима и от силы воли, поскольку она предполагает конкретные действия, направленную активность. Данная активность должна способствовать установлению альтруистических принципов и бороться с чужим или собственным эгоизмом.
Важно, что при осуществлении человечности акцент делается на искреннем желании сделать окружающий мир лучше. «Добрые поступки» человек способен совершать и из иных побуждений. К примеру, антисоциальный человек может «хорошо себя вести», если понимает, что за преступление и вообще за вред окружающим он будет наказан. Такое «доброе поведение» осуществляется исключительно из страха, следовательно, в его основе лежит ненависть.
Точно так же и жертвенность. Нередко бывает, что человеком движет лишь желание покончить с собой. Во время крупных войн многие люди рвались в бой не ради того, чтобы защитить свою страну, а лишь по причине того, что им надоела тяжёлая жизнь и они желают погибнуть, выместив перед этим свою злобу на противнике или просто «повеселившись».
Жертвенность или просто услужливость бывают показными. В основе такого поведения в любом случае лежит эгоизм, а не альтруизм. Человек стремится доказать другим свою правоту, исключительную значимость, своё превосходство. В таких случаях ни о какой человечности не может идти и речи.
С другой стороны, человечность далеко не всегда предполагает какие-то крайности и «экстремальные» поступки. Она выражается во всех наших делах, включая повседневные.
Человечность связана с пониманием. Верное отношение к тем или иным людям, явлениям, предметам возможно только тогда, когда мы понимаем подоплёку действий этих людей, особенности явлений. К примеру, возможно ли человечное отношение к преступникам, ведь они совершают зло? Но если рассмотреть каждого преступника по отдельности, то можно столкнуться с любопытными подробностями: этого, например, на воровство толкнула крайняя нужда; другой убил человека, защищая невинного ребёнка… Человечность предполагает знание человеческих слабостей, страхов.
Кроме того, человечность предполагает и адекватную оценку своего положения в мире. Адекватное отношение к другим людям возможно только тогда, когда мы знаем, что не обладаем каким-то существенным превосходством перед ними. Гуманное отношение к животным возможно тогда, когда мы осознаём, что тоже являемся частью животного мира, разве что мы чуть более развиты, чем остальные животные.
Примеры человечности
Мировая литература полна сюжетов, посвящённых «человечному» поведению. Примеры можно перечислять часами. Это и Дед Мазай, спасающий бедных зайцев, и Данко, вырвавший своё сердце для того, чтобы осветить путь другим, и героиня «Аленького цветочка», сумевшая подружиться со страшным на вид чудовищем и даже полюбить его, поборов свой страх. В литературных произведениях чувство любви к конкретному человеку или человечеству в целом толкает персонажей на героические поступки, они рискуют жизнью, но доводят начатое дело до конца.
Человечность культивируется в различных произведениях и памятниках мировой культуры, в религиозных и мифологических произведениях. Так, широко известна буддийская притча о трёх обезьянах, одна из которых не видит зла, другая – не слышит зла, а третья – не говорит (и не совершает) зла. Это, согласно буддийским представлениям, три главные составляющие человечности.
Человечность культивируется в различных произведениях и памятниках мировой культуры, в религиозных и мифологических произведениях. Так, широко известна буддийская притча о трёх обезьянах, одна из которых не видит зла, другая – не слышит зла, а третья – не говорит (и не совершает) зла. Это, согласно буддийским представлениям, три главные составляющие человечности.
Правда, человечность в религиозных предписаниях зачастую носит непоследовательный и однобокий характер. К примеру, заповеди Ветхого Завета предписывали гуманное и дружественное отношение между «сынами Израилевыми». По отношению к другим народам те же заповеди допускали, а иногда и предписывали необузданную жестокость.
Исключительную гуманность проповедует и индуизм. Зачастую в этой религии этот принцип доводится до абсурда: в некоторых течениях индуизма монахи обязаны ходить с метёлочкой, которой они подметают землю перед собой, чтобы случайно не наступить на какое-нибудь мелкое животное.
Впрочем, религиозные постановления соблюдаются далеко не всегда и не всеми; литературные произведения описывают некие идеалы, которые далеки от действительности. Существуют ли яркие примеры человечности в реальной жизни? Их тоже достаточно много.
В качестве одного из примеров можно привести Турцию. В этой стране с определённого времени культивируется исключительно гуманное отношение к бездомным животным. Уличные кошки и собаки обзаводятся уютными домиками, на которых имеется надпись, призывающая не причинять хозяину домика зла. Во многих турецких городах установлены автоматы, кормящие бездомных животных. Такое отношение к братьям нашим меньшим в «восточной» стране многим может показаться парадоксальным, особенно в сравнении с привычками «цивилизованных» европейцев. В Европе охота, в частности – на редких и исчезающих животных, остаётся одним из самых популярных видов развлечений. Животные убиваются на потеху публике. Конечно, зоозащитники не стоят в стороне, и за последнее время им удалось многое сделать. Дошло даже до того, что в ряде стран стали официально запрещать цирки и некоторые виды зоопарков, поскольку животные в них содержатся в ненадлежащих условиях и нередко подвергаются мучениям – тоже для развлечения досужей публики.
Примеры человечности порой проявляются с неожиданной стороны. Всем известна легенда о Робин Гуде – «благородном разбойнике», который грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Реальный прототип Робин Гуда, скорее всего, не был таким благородным, однако в народном сознании родился образ именно такого героя. Подобным персонажем был и Тиль Уленшпигель.
Джек-Прыгун – персонаж мистических городских легенд в викторианской Англии. Это было злобное антропоморфное существо, имевшее пружины на обуви, позволявшие ему высоко прыгать и быстро бегать. Обладал он и другими сверхъестественными способностями. Джек-Прыгун пугал прохожих, грабил одиноких путников и совершал ещё много всякого зла. Однако неожиданную трансформацию этот персонаж претерпел в оккупированной нацистами Чехословакии: здесь на его основе возник народный образ Перака – сверхъестественного существа, который борется с нацистами и помогает несчастным жителям оккупированной страны. Легендарный разбойник снова стал справедливым героем, проявляющим исключительную гуманность.
Исключительную гуманность проповедует и индуизм. Зачастую в этой религии этот принцип доводится до абсурда: в некоторых течениях индуизма монахи обязаны ходить с метёлочкой, которой они подметают землю перед собой, чтобы случайно не наступить на какое-нибудь мелкое животное.
Впрочем, религиозные постановления соблюдаются далеко не всегда и не всеми; литературные произведения описывают некие идеалы, которые далеки от действительности. Существуют ли яркие примеры человечности в реальной жизни? Их тоже достаточно много.
В качестве одного из примеров можно привести Турцию. В этой стране с определённого времени культивируется исключительно гуманное отношение к бездомным животным. Уличные кошки и собаки обзаводятся уютными домиками, на которых имеется надпись, призывающая не причинять хозяину домика зла. Во многих турецких городах установлены автоматы, кормящие бездомных животных. Такое отношение к братьям нашим меньшим в «восточной» стране многим может показаться парадоксальным, особенно в сравнении с привычками «цивилизованных» европейцев. В Европе охота, в частности – на редких и исчезающих животных, остаётся одним из самых популярных видов развлечений. Животные убиваются на потеху публике. Конечно, зоозащитники не стоят в стороне, и за последнее время им удалось многое сделать. Дошло даже до того, что в ряде стран стали официально запрещать цирки и некоторые виды зоопарков, поскольку животные в них содержатся в ненадлежащих условиях и нередко подвергаются мучениям – тоже для развлечения досужей публики.
Примеры человечности порой проявляются с неожиданной стороны. Всем известна легенда о Робин Гуде – «благородном разбойнике», который грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Реальный прототип Робин Гуда, скорее всего, не был таким благородным, однако в народном сознании родился образ именно такого героя. Подобным персонажем был и Тиль Уленшпигель.
Джек-Прыгун – персонаж мистических городских легенд в викторианской Англии. Это было злобное антропоморфное существо, имевшее пружины на обуви, позволявшие ему высоко прыгать и быстро бегать. Обладал он и другими сверхъестественными способностями. Джек-Прыгун пугал прохожих, грабил одиноких путников и совершал ещё много всякого зла. Однако неожиданную трансформацию этот персонаж претерпел в оккупированной нацистами Чехословакии: здесь на его основе возник народный образ Перака – сверхъестественного существа, который борется с нацистами и помогает несчастным жителям оккупированной страны. Легендарный разбойник снова стал справедливым героем, проявляющим исключительную гуманность.
Проблемы человечности
Как мы показали выше, человечность не всегда проявляется последовательно. Одна из проблем в этом плане – ожидание того, что окружающие оценят твой «добрый поступок». Если человек сталкивается с тем, что адресаты гуманного поведения не оценят оказанной помощи, то зачастую он разочаровывается в людях и в необходимости быть человечным. Эгоистические тенденции берут верх, когда человек чувствует себя уязвлённым.
Происхождение гуманности изучается давно. Многие исследователи убеждены, что такое высшее чувство, как человечность, имеет биологические корни; она или её прообразы наблюдаются и в животном мире; недавние исследования показали, что альтруистические отношения существуют даже среди простейших одноклеточных животных.
Существуют различные биологические предпосылки «человечности». Например, забота о стариках и уважительное отношение к ним появились в обезьяньих стаях, где особи, дожившие до преклонного возраста, играют роль социального резерва: если родители погибнут в схватках с конкурентами или хищниками, то забота об их потомстве переходит именно к старикам.
Также не следует путать гуманность и гуманизм. Последний термин обозначает учение, пропагандирующее превосходство человека, его исключительное положение в природе, в том числе его право изучать и изменять окружающую действительность. Гуманизм давал толчок к всестороннему развитию человека, в том числе расцвет наук и искусств, но он же приводил и к таким печальным последствиям, как уничтожение множества видов животных и растений, порча экологии в угоду достижениям цивилизации.
Происхождение гуманности изучается давно. Многие исследователи убеждены, что такое высшее чувство, как человечность, имеет биологические корни; она или её прообразы наблюдаются и в животном мире; недавние исследования показали, что альтруистические отношения существуют даже среди простейших одноклеточных животных.
Существуют различные биологические предпосылки «человечности». Например, забота о стариках и уважительное отношение к ним появились в обезьяньих стаях, где особи, дожившие до преклонного возраста, играют роль социального резерва: если родители погибнут в схватках с конкурентами или хищниками, то забота об их потомстве переходит именно к старикам.
Также не следует путать гуманность и гуманизм. Последний термин обозначает учение, пропагандирующее превосходство человека, его исключительное положение в природе, в том числе его право изучать и изменять окружающую действительность. Гуманизм давал толчок к всестороннему развитию человека, в том числе расцвет наук и искусств, но он же приводил и к таким печальным последствиям, как уничтожение множества видов животных и растений, порча экологии в угоду достижениям цивилизации.
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Об этом знают только вызванные МЧС и узкий круг родственников. Ни медалей, ни благодарностей в прессе - это человечность.
Когда вижу видео или фото спасения того же животного, то это бесчеловечно. Хотя бы со стороны снимающего. Вы или спасаете, либо фотографируете и пиаритесь на человечности, что большая часть людей и делает.