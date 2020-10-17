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Человечность - что это такое и в чем проявляется

Человечность - что это такое и в чем проявляется (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   добро   люди   поступок   факт   фото   человечность   
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Человечность – это достаточно сложное понятие. В нём зачастую принято объединять различные явления – такие, к примеру, как гуманность и гуманизм; несмотря на созвучие этих слов, они не связаны друг с другом по смыслу и в ряде случаев противоположны.

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Метки: видео   добро   люди   поступок   факт   фото   человечность   
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doker Час назад
У меня дядя за 100 кг весом и возрастом за 60 лет по тонком льду спас женщину, её дочку не смог и поэтому сильно переживал.
Об этом знают только вызванные МЧС и узкий круг родственников. Ни медалей, ни благодарностей в прессе - это человечность.
Когда вижу видео или фото спасения того же животного, то это бесчеловечно. Хотя бы со стороны снимающего. Вы или спасаете, либо фотографируете и пиаритесь на человечности, что большая часть людей и делает.
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