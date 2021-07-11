Плохая климатическая норма и миф о болотах после потепления

Это не имеет никакого отношения к действительности. В качестве реального примера территории, которая раньше была вечной мерзлотой, а затем она исчезла, можно привести территорию Ленинградской области, Прибалтики и Калининградской области. 20 тыс. лет назад (во время последнего ледникового периода) там была вечная мерзлота. Потом исчезла. Что получилось — можно легко видеть своими глазами просто пройдясь в окрестностях Санкт-Петербурга. Причём совершенно очевидно, что получающийся рельеф прекрасно совместим и с дорогами, и с сельским хозяйством, и с любой иной формой человеческой деятельности.



Приблизительно такой же рельеф с таким же растительным покровом, как в Ленинградской области, получится после таяния вечной мерзлоты и в Западной Сибири. Вот буквально почти точь в точь. Ленинградская область действительно довольно болотистая, но ленинградские болота для сельского хозяйства и любой иной человеческой деятельности — куда меньшая проблема, чем вечная мерзлота. Такое изменение условий однозначно можно рассматривать исключительно как благотворное.



В Восточной Сибири будет чуть по другому. Там ближайшим аналогом того, что получится после таяния вечной мерзлоты, будет скорее не Ленинградская область, а Курганская (просто по той причине, что в Восточной Сибири климат весьма сухой, болотистой тайги (как в Ленинградской области) там не получится из-за слишком малого количества осадков, скорее будет довольно сухая лесостепь). Впрочем, в этом случае изменение также будет носить исключительно благоприятный характер.



Вообще, откуда взялся миф о том, что в результате таяния вечной мерзлоты территория должна превратиться в непригодное для жизни болото — не очень понятно. К реальным процессам трансформации рельефа и фитоценозов при климатических изменениях это не имеет никакого отношения.



Тотальное превращение вечной мерзлоты в болото — бред, нет для этого никаких физических предпосылок (особенно если говорить о Восточной Сибири, с её сухим климатом и сильно изрезанным рельефом).