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Плохая климатическая норма и миф о болотах после потепления

Плохая климатическая норма и миф о болотах после потепления (6 фото)

Автор:
11 июля 2021 08:12
Метки: болота   инфраструктура   климат   потепление   растает   
286
6
Когда обсуждают выгоды глобального потепления для России, некоторые скептики выражают мнение, что даже для нашей страны последствия роста температуры могут оказаться крайне неприятными и принести большой ущерб.
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Метки: болота   инфраструктура   климат   потепление   растает   
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3k
Roman Doberman 2 часа назад
Интересный взгляд на всеобщую истерику...
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14k
Иван Фёдорович 21 минуту назад
вода выполняет роль аккумулятора тепла, так что будет еще одно преимущество от потепления - увеличится площадь водоемов, климат снате мягче.
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289k
Booharik Час назад
Почему-то все утверждающие, что глобальное потепление - для России благо, упускают один факт, что из-за упомянутого потепления и, соответственно, таяния ледников поднимется уровень мирового океана. Высота подъёма предсказывается разная, от 60 до 90 м. но и этого достаточно, чтобы часть территории России покрылась водой. Тот, кто занимался строительством тех или иных объектов в разных отраслях хозяйственной деятельности на территории России знает, что в чертежах указывается т.н. "нулевая отметка" объекта, но любой геодезист, если нужно, найдет глобальную высоту указанной "нулевой отметки" от уровня мирового океана, т.е. от уровня воды в Финском заливе Балтийского моря, откуда берётся уровень всех относительных "нулевых отметок" всех объектов, построенных на территории России. Если откинуть высотные отметки уральских и алтайских гор, то в России не так много территорий, выше ста метров "от балтики", где удобно вести промышленную или сельскохозяйственную деятельность.
Конечно, проблема глобального потепления не скажется настолько гипертрофированно, как это было показано в фильме "Водный мир", но относится к ней пренебрежительно и шапкозакидательски, думаю, не стоит.
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6k
Ф Ив Час назад
Приятно осознавать, что еще есть люди здраво смотрящие на происходящее.
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2k
Татьяна Юсова Час назад
Однобокий взгляд на проблему потепления климата,
Рассматривается только таяние вечной мерзлоты на материковой части.
Но от потепления будет таять не только вечная мерзлота, но и ледники Арктики и Антарктики.
А это, по мнению тех же самых ученых, приведет к затоплению значительных прибрежных территорий и даже целых стран!
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121k
Игорь Час назад
Было дело, в период потеплений, виноград выращивали в Англии.
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