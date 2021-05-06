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Влияние западных ветров на климат и погоду

Влияние западных ветров на климат и погоду (3 фото)

Автор:
06 мая 2021 10:52
Сообщество : Наука
Метки: passat   атмосфера   движение   западный ветер   климат   муссон   океан   почемучка   
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Как летом, так и зимой западные ветры выполняют очень важную функцию, поскольку перемещают воздух из тропических в умеренные широты. Это позволяет стабилизировать температуру в умеренном поясе и, соответственно, обеспечивает людям относительный комфорт и возможность заниматься сельским хозяйством.

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Метки: passat   атмосфера   движение   западный ветер   климат   муссон   океан   почемучка   
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