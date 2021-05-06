На этой территории западные ветры – практически единственные воздушные потоки. И эту картину можно назвать практически идеальной. Умеренный климат подразумевает наличие как холодных, так и теплых воздушных масс. Холодных в полярных, а теплых – в тропических областях. В результате их контакта происходит формирование циклонов и антициклонов.

Умеренные широты – это пояс с пониженным атмосферным давлением. В связи с этим приходящие сюда воздушные массы достаточно сильные. У таких ветров есть специфическая черта – средний угол отклонения. Это объясняется вращением планеты – эффектом Кориолиса, то есть возникновением особой силы, воздействующей на движущиеся тела во вращающейся системе отсчета.

Это явление также известно под названием западного переноса. Образование половины воздушных масс происходит на севере, а второй – на востоке. Но направление ветров одинаковое – западное. Аналогом в Южном полушарии выступают пассаты, но все же между ними имеется разница. Дело в том, что участки Земли прогреваются неравномерно, в связи с чем отличаются и направления ветров.