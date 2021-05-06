Как летом, так и зимой западные ветры выполняют очень важную функцию, поскольку перемещают воздух из тропических в умеренные широты. Это позволяет стабилизировать температуру в умеренном поясе и, соответственно, обеспечивает людям относительный комфорт и возможность заниматься сельским хозяйством.
Движение воздуха происходит по причине неравномерного нагревания зон земной поверхности. В экваториальной зоне это почти незаметно, поскольку ветров мало. В тропиках они дуют параллельно экватору, а по мере приближения к умеренным широтам постепенно меняют направление.
В системе могут возникать отклонения в силу неравномерного нагревания земной поверхности и водной глади. При их контактировании образуются ветры, нарушающие общепринятые законы циркуляции атмосферы.
На этой территории западные ветры – практически единственные воздушные потоки. И эту картину можно назвать практически идеальной. Умеренный климат подразумевает наличие как холодных, так и теплых воздушных масс. Холодных в полярных, а теплых – в тропических областях. В результате их контакта происходит формирование циклонов и антициклонов.
Умеренные широты – это пояс с пониженным атмосферным давлением. В связи с этим приходящие сюда воздушные массы достаточно сильные. У таких ветров есть специфическая черта – средний угол отклонения. Это объясняется вращением планеты – эффектом Кориолиса, то есть возникновением особой силы, воздействующей на движущиеся тела во вращающейся системе отсчета.
Это явление также известно под названием западного переноса. Образование половины воздушных масс происходит на севере, а второй – на востоке. Но направление ветров одинаковое – западное. Аналогом в Южном полушарии выступают пассаты, но все же между ними имеется разница. Дело в том, что участки Земли прогреваются неравномерно, в связи с чем отличаются и направления ветров.
Любой воздушный поток играет важную роль в жизни людей. Так, западные ветры необходимы для перемещения судов с парусами в нужном направлении. Воздушные потоки усиливаются возле берегов, способствуя тем самым формированию теплых течений. Так происходит обмен водами в океанах. Если процесс по каким-то причинам прервется, то из-за застоя начнется гибель живых организмов и растений. А там останется немного и до вымирания человечества.
Западные ветры участвуют в циркуляции атмосферы, преобладая над водной поверхностью. Их роль в природе нельзя недооценивать, поскольку без них не будет процесса циркуляции воздуха и круговорота воды, поэтому западные ветры можно считать главенствующими.
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