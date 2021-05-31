Особенности национального оформления канализационных люков в Японии

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Кажется, в Стране Восходящего Солнца не могут делать просто ничего неудивительного. И даже к такой повседневной и незаметной вещи, как канализационные люки, они подходят с каким-то невероятным (по крайней мере, для нас) уровнем креатива. Кстати, может, нам тоже стоит начать расписывать люки? Или хотя бы для начала красить в разные цвета?
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Авторский пост
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