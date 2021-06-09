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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4961 пост • 670 подписчиков подписаться
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Известные мужчины, которые так и не женились после смерти жены

Известные мужчины, которые так и не женились после смерти жены (11 фото)

Автор:
09 июня 2021 19:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   люди   переживание   потеря   слава   
2401
11
Потеря близкого человека - это одно из самых тяжелых переживаний, с которым сталкивается любой человек. И кто-то приходит в себя и может заводить новые отношения, но некоторые люди до конца своих дней хранить память о любимых в одиночестве.
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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   люди   переживание   потеря   слава   
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12  комментариев
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231
Andiks 2 часа назад
Я бы тоже не смог с другой. Это нормально. Главное - с ума не сойти. Жена ведь - лучший друг (боевая подруга).
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683
Наташа Гадова 55 минут назад
Женщина на фото с Киану Ривзом - актриса Паркер Поузи, жива и здорова.
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17k
Ego sum qui sum Час назад
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229
Сигизмунд Лазаревич Час назад
мудрые люди...
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9k
Владимир 2 часа назад
>> Нисон встретился в 2009 году
И печальное событие тогда же.

>> вместе 15 счастливых лет
2009 + 15 = 2024
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0
icelynxss 2 часа назад
Лиам встретился с Наташей в 2009 и прожил с ней 15!!! лет. А какой сейчас год???
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
всем хорошего настроения
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5k
Tatyana 2 часа назад
Трудно прийти в себя после утраты настоящей любви, почти невозможно. Этим и объясняется одиночество этих людей.
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