Известные мужчины, которые так и не женились после смерти жены

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Потеря близкого человека - это одно из самых тяжелых переживаний, с которым сталкивается любой человек. И кто-то приходит в себя и может заводить новые отношения, но некоторые люди до конца своих дней хранить память о любимых в одиночестве.
Плохо это или хорошо - сказать сложно. Горе - очень индивидуальное переживание и каждый справляется с ним по своему. Уходят в работу, переключаются в заботу о детях, вступают в необременительные связи, чтобы забыться и не оставаться один на один с собой.
Но кто-то так и остается вдовом-однолюбом, не в силах создать новую семью.
Но кто-то так и остается вдовом-однолюбом, не в силах создать новую семью.
Элем Климов
Режиссер, подаривший нам "Иди и смотри" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" встретился со своей любимой во ВГИКе. Вокруг красавицы Ларисы Шепитько всегда вилась толпа поклонников и Элем был для нее просто очередным воздыхателем, она не воспринимала его всерьез.
Но именно Климов оказался с ней рядом, когда Лариса серьезно заболела. Он всегда поддерживал ее и всегда был на ее стороне.
В итоге, чувства стали обоюдными, пара решила пожениться. Оба творцы, Лариса снялась в нескольких картинах и решила тоже податься в режиссуру. И здесь Элем помогал и поддерживал ее. Ребенка Лариса смогла родить лишь в 35-летнем возрасте, после нескольких попыток, причем врачи запрещали ей рожать, так как будучи в положении Шепитько упала и получила травму позвоночника и головы.
Но родителям повезло, ребенок родился здоровым.
Но именно Климов оказался с ней рядом, когда Лариса серьезно заболела. Он всегда поддерживал ее и всегда был на ее стороне.
В итоге, чувства стали обоюдными, пара решила пожениться. Оба творцы, Лариса снялась в нескольких картинах и решила тоже податься в режиссуру. И здесь Элем помогал и поддерживал ее. Ребенка Лариса смогла родить лишь в 35-летнем возрасте, после нескольких попыток, причем врачи запрещали ей рожать, так как будучи в положении Шепитько упала и получила травму позвоночника и головы.
Но родителям повезло, ребенок родился здоровым.
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А через 6 лет Лариса погибла в автокатастрофе...
Она снимала фильм "Прощание", недалеко от озера Селигер. Она ехала в автомобиле и водитель уснул за рулем. Машина врезалась в грузовик с кирпичами и в ужасной аварии не выжил никто.
Элем был в ужасном состоянии после смерти жены. Он нашел в себе силы жить дальше, ради сына. Климов доснял "Прощание", а потом создал документальный фильм "Лариса", который был посвящён жене, матери, актрисе и режиссеру Ларисе Шепитько.
Элем Климов прожил еще 24 года, он никогда больше не женился и хранил память о Ларисе.
Она снимала фильм "Прощание", недалеко от озера Селигер. Она ехала в автомобиле и водитель уснул за рулем. Машина врезалась в грузовик с кирпичами и в ужасной аварии не выжил никто.
Элем был в ужасном состоянии после смерти жены. Он нашел в себе силы жить дальше, ради сына. Климов доснял "Прощание", а потом создал документальный фильм "Лариса", который был посвящён жене, матери, актрисе и режиссеру Ларисе Шепитько.
Элем Климов прожил еще 24 года, он никогда больше не женился и хранил память о Ларисе.
Киану Ривз
Этому актеру вообще непросто пришлось в жизни.
В 1998 году, его сестра познакомила Киану со своей подругой - начинающей актрисой Дженнифер Сайм. Ривз моментально влюбился в нее и их чувства были взаимны. Они были вместе, строили планы на будущее и когда Дженнифер забеременела они были просто счастливы. Но за несколько дней до родов сердце ребенка остановилось в утробе матери. Очень редко, но такое случается - из пуповины оторвался тромб.
Девушка не могла прийти в себя, у нее была глубочайшая депрессия, начала пить и в 2001 году, будучи нетрезвой за рулем, попала в аварию.
В 1998 году, его сестра познакомила Киану со своей подругой - начинающей актрисой Дженнифер Сайм. Ривз моментально влюбился в нее и их чувства были взаимны. Они были вместе, строили планы на будущее и когда Дженнифер забеременела они были просто счастливы. Но за несколько дней до родов сердце ребенка остановилось в утробе матери. Очень редко, но такое случается - из пуповины оторвался тромб.
Девушка не могла прийти в себя, у нее была глубочайшая депрессия, начала пить и в 2001 году, будучи нетрезвой за рулем, попала в аварию.
Знаменитая фотография Киану, как он в свой день рождения сидел один в Центральном парке и в одиночестве ел сэндвич, как нельзя лучше демонстрирует состояние актера на протяжении многих лет. Поклонники беспокоились за состояние любимого Киану и лишь в 2020 году его стали видеть в компании с давним другом, художницей Александрой Грант, и недавно девушка подтвердила слухи, что это не только дружеские отношения. Но никаких разговоров о свадьбе не идет. Да и не страшно, главное, что Киану Ривз стал снова улыбаться.
Энди Острой
Эдриен Шелли - большая любовь Энди Острой. Она не только актриса ("Доверие", "Невероятная истина"), но и очень талантливый режиссер ("Официантка"), которой так не довелось увидеть, насколько ее фильм стал успешен.
За несколько месяцев до выхода картины ее муж, продюсер и предприниматель Энди Острой, нашел любимую жену повешенной. Полиция сразу предположила самоубийство, но слишком уж счастливая жизнь была у Эдриен и Энди.
За несколько месяцев до выхода картины ее муж, продюсер и предприниматель Энди Острой, нашел любимую жену повешенной. Полиция сразу предположила самоубийство, но слишком уж счастливая жизнь была у Эдриен и Энди.
Когда тело подверглось более внимательному осмотру, обнаружили улики, свидетельствующие о насильственном характере этого происшествия. След вышел на нелегала из Эквадора, с которым Шелли не повезло столкнуться во время грабежа.
Энди очень тяжело справлялся с утратой. Он основал фонд имени жены, из которого выделяются гранты талантливым актрисам и женщинам-режиссерам. И вот прошло уже 15 лет, а Энди Острой продолжает любить свою покойную жену и считает ее самой талантливой, умной и красивой женщиной из всех, кто когда-либо жил.
Энди очень тяжело справлялся с утратой. Он основал фонд имени жены, из которого выделяются гранты талантливым актрисам и женщинам-режиссерам. И вот прошло уже 15 лет, а Энди Острой продолжает любить свою покойную жену и считает ее самой талантливой, умной и красивой женщиной из всех, кто когда-либо жил.
Дмитрий Ладыгин
Актер, которого мы знаем по сериалам "Литейный" и "Бандитский Петербург", был мужем актрис Валерии Киселевой и хорошим отчимом Ивана Урганта. Дмитрий и Валерия познакомились еще в студенчестве, они учились на разных курсах театрального ВУЗа. Валерия была старше Ладыгина и до отношений с Дмитрием у нее был роман с Андреем Ургантом, от которого она родила сына, но через год они разошлись.
Валерия была одна, с маленьким ребенком на руках и Дмитрий не растерялся и откровенно поговорил с ней. И девушка сдалась под натиском чувств. Они поженились и в браке у них родилось двое дочерей. Они прошли вместе долгий путь длиной больше 30 лет. Но в 2015 году Валерия Киселева преждевременно ушла из жизни и 59-летний Дмитрий остался вдовцом.
Ладыгин, невзирая на вполне себе не старый возраст, не хочет новых отношений и брака. Он утверждает, что Валерия - любовь всей его жизни и навсегда останется его единственной женой.
Дмитрий Ладыгин посвящает время внукам и до сих пор играет в театре.
Ладыгин, невзирая на вполне себе не старый возраст, не хочет новых отношений и брака. Он утверждает, что Валерия - любовь всей его жизни и навсегда останется его единственной женой.
Дмитрий Ладыгин посвящает время внукам и до сих пор играет в театре.
Лиам Нисон
Со своей любимой Нисон встретился в 1993 году. Актриса Наташа Ричардсон в тот момент находилась в законном браке, но Лиам просто сошел с ума от чувств к ней и через год девушка сдалась. Они поженились и прожили вместе 15 счастливых лет. В браке у них появились двое детей и в 2009 году она с семьей отправились на отдых, кататься на горных лыжах. В роковой день Наташа появилась на спуске без шлема, упала и ударилась головой.
Травма, казалось, была несущественной и не могла вызвать серьезных последствий. Но уже через несколько часов у Наташи заболела голова и вскоре она впала в кому в монреальской больнице.
Это было внутримозговое кровотечение и Ричардсон уже никогда бы не вышла из комы. Нисону, экстренно сорвавшемуся со съемок, пришлось принимать страшные решения - отказ от реанимации и использование органов жены в целях трансплантации. Нисон очень тяжело переживал свою утрату и единственное, что помогло ему перебороть пристрастие к алкоголю - это двое сыновей.
Это было внутримозговое кровотечение и Ричардсон уже никогда бы не вышла из комы. Нисону, экстренно сорвавшемуся со съемок, пришлось принимать страшные решения - отказ от реанимации и использование органов жены в целях трансплантации. Нисон очень тяжело переживал свою утрату и единственное, что помогло ему перебороть пристрастие к алкоголю - это двое сыновей.
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Метки: актеры актрисы знаменитости люди переживание потеря слава
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