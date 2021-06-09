Известные мужчины, которые так и не женились после смерти жены

Режиссер, подаривший нам "Иди и смотри" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" встретился со своей любимой во ВГИКе. Вокруг красавицы Ларисы Шепитько всегда вилась толпа поклонников и Элем был для нее просто очередным воздыхателем, она не воспринимала его всерьез.

Но именно Климов оказался с ней рядом, когда Лариса серьезно заболела. Он всегда поддерживал ее и всегда был на ее стороне.

В итоге, чувства стали обоюдными, пара решила пожениться. Оба творцы, Лариса снялась в нескольких картинах и решила тоже податься в режиссуру. И здесь Элем помогал и поддерживал ее. Ребенка Лариса смогла родить лишь в 35-летнем возрасте, после нескольких попыток, причем врачи запрещали ей рожать, так как будучи в положении Шепитько упала и получила травму позвоночника и головы.

Но родителям повезло, ребенок родился здоровым.