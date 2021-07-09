Испанец прославился в Тиктоке, разговаривая с индейками

На некоторых видео он просто издает звук, а индейки его повторяют, а на следующих - он поет футбольные песни и выкрикивает кричалки испанских футбольных клубов "Реал Бетис" и "Реал Мадрид". Где-то он даже кричит "Громче, громче!", и индейки действительно начинают кудахтать еще громче.