FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10430 постов • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Испанец прославился в Тиктоке, разговаривая с индейками

Испанец прославился в Тиктоке, разговаривая с индейками (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 21:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   забавные животные   индейки   птицы   смешные видео   смешные животные   фото   
352
5
1
26-летний Хуан Мария Родригес Паррилья работает с животными на ферме в Испании. Недавно парень стал известен в сети благодаря роликам с индейками, на которых он забавно "разговаривает" с птицами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   домашние животные   забавные животные   индейки   птицы   смешные видео   смешные животные   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Прораб 2 часа назад
Как же зае.бала школота, постящая всякую ху.йню в погоне за лайками
. Когда уже 1 сентября?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Бендер Сгибатель Родригес 41 минуту назад
Тиктокер мать в бордель за лайки сдаст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 48 минут назад
Слава в Тиктоке? Мдя....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела Собаки-убираки: хозяйка поручила питомцам домашние дела Какаду заставили женщину отдать им всю еду из Макдональдса Какаду заставили женщину отдать им всю еду из Макдональдса 30 питомцев, которые не могут прожить и дня без любимой игрушки 30 питомцев, которые не могут прожить и дня без любимой игрушки 30 нелепых фото питомцев, которые доказывают - с ними не соскучишься 30 нелепых фото питомцев, которые доказывают - с ними не соскучишься Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

370290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём
3
137
Еврокомиссия бушует из-за принятого в Венгрии ЛГБТ-закона, но в Будапеште стоят на своём
Самое загадочное место мира
1
125
Самое загадочное место мира
﻿
Уникальный пылесос для несгибаемых любителей чистоты
Уникальный пылесос для несгибаемых любителей чистоты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#факты#ynews#спорт#фотографии#авто аварии#прошлое#игра
#Юмор#автомир#прикол#животные#аварии#дтп#приколы#коронавирус#СССР#авария дня
#интересно#интересное#подборка#Россия#люди#картинки#шоу бизнес#в мире#сша#кино

На что жалуетесь?

Вернуться