Испанец прославился в Тиктоке, разговаривая с индейками

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26-летний Хуан Мария Родригес Паррилья работает с животными на ферме в Испании. Недавно парень стал известен в сети благодаря роликам с индейками, на которых он забавно "разговаривает" с птицами.
Хуан Мария Родригес Паррилья - 26-летний парень, который работает на ферме в испанском городке Вильянуэва-де-лас-Крусес. Его забавные ролики в TikTok, где он разговаривает с сотнями индеек, собрали больше девяти миллионов просмотров. На видео индейки хором "отвечают" на звуки и высказывания парня.
На некоторых видео он просто издает звук, а индейки его повторяют, а на следующих - он поет футбольные песни и выкрикивает кричалки испанских футбольных клубов "Реал Бетис" и "Реал Мадрид". Где-то он даже кричит "Громче, громче!", и индейки действительно начинают кудахтать еще громче.
Миллионы пользователей оценили ролики парня, и попросили его снимать такие видео и дальше. Кстати, индюки издают самые разнообразные звуки разного диапазона - даже близкие к визгу или мурлыканию. Громче всех при этом "кричат" самцы, а самки больше "мурлыкают".
Вот как парень "управляет" индейками
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