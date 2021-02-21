Какаду заставили женщину отдать им всю еду из Макдональдса

Пока она кормила наглецов, один из них выхватил оставшийся хэшбраун, и женщина сообщила попугаям, что поехала за вторым - на этот раз для себя. Видео женщины набрало 100 тысяч просмотров, и какаду позабавили зрителей: "Я всегда беру два хэшбрауна - для какаду и для себя," - написал один пользователь под видео. "Это могло произойти только в Австралии," - написали другие.