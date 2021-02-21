Какаду заставили женщину отдать им всю еду из Макдональдса

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Какаду в Австралии - как у нас голуби. Местные жители только и пытаются от них отделаться, чтобы не отдавать этим попрошайкам всю еду. Но у одной жительницы Сиднея это не получилось - наглецы-какаду буквально заставили ее отдать им весь заказ из Макдональдса, пока она перекусывала на парковке..
Австралийка Меранн Бартл (Merann Bartle) из Сиднея поделилась забавным видео с участием какаду. Она купила еду в авто-Макдональдсе, и решила перекусить прямо на парковке, как вдруг к ней на боковое зеркало присел гость. Это был наглый какаду, выпрашивающий покушать.
Женщина угостила попрошайку своим хашбрауном (картошкой в панировке), и думала, что отделалась - но не тут-то было. После такого жеста, к ней подлетели еще несколько какаду, которые тоже хотели перекусить. Женщине пришлось сдаться и накормить всех, потому что один из них даже начал кусать ее открытое окно.
Пока она кормила наглецов, один из них выхватил оставшийся хэшбраун, и женщина сообщила попугаям, что поехала за вторым - на этот раз для себя. Видео женщины набрало 100 тысяч просмотров, и какаду позабавили зрителей: "Я всегда беру два хэшбрауна - для какаду и для себя," - написал один пользователь под видео. "Это могло произойти только в Австралии," - написали другие.
Вот они, пернатые попрошайки:
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