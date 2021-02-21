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Какаду заставили женщину отдать им всю еду из Макдональдса

Какаду заставили женщину отдать им всю еду из Макдональдса (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   какаду   попугаи   птицы   смешно   смешные видео   смешные животные   
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Какаду в Австралии - как у нас голуби. Местные жители только и пытаются от них отделаться, чтобы не отдавать этим попрошайкам всю еду. Но у одной жительницы Сиднея это не получилось - наглецы-какаду буквально заставили ее отдать им весь заказ из Макдональдса, пока она перекусывала на парковке..

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Метки: Австралия   видео   какаду   попугаи   птицы   смешно   смешные видео   смешные животные   
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2  комментария
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36k
parallax Час назад
Лучше какаду, чем тупые засранцы голуби. Этих бы я тоже покормил.
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Barachek_Obachek 56 минут назад
Здорово. У нас чтобы купить такую птичку полгода работать нужно, а там как обычные голуби
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