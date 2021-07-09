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Генерал Черняховский - жизнь и смерть

Генерал Черняховский - жизнь и смерть (5 фото)

Автор:
09 июля 2021 15:55
Метки: Полководцы   война   герои   история   
966
5

Когда маршала А.М. Василевского спросили, кто был лучшим полководцем во время Великой Отечественной войны, он, не задумываясь, ответил: «Черняховский».

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Метки: Полководцы   война   герои   история   
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4  комментария
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10k
Kucher 5 часов назад
Памятник в Воронеже прямо напротив вокзала стоит, на самом видном месте.
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13k
Dobryi_KOT 4 часа назад
У нас и улица в честь генерала-героя названа, и город в области - Черняховск.
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5k
Александр Зотов 4 часа назад
дед воевал в Воронеже и области, сначала в составе 284й сибирской (1045 полк), потом после ранения зачислили в 1ю гвардейскую стрелковую.
И тоже войну в Прибалтике закончил - после тяжёлого ранения в руку комиссовали.
По рассказам и по инфе, которую сейчас читаю, бои в Воронеже лютые были, второй Сталинград практически
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