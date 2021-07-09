Генерал Черняховский - жизнь и смерть

Сам Черняховский очень гордился своим приемным отцом, даже в годы сталинских репрессий не скрывал, что Данила Черняховский был георгиевским кавалером. Когда мальчику было 13 лет, его приемные родители умерли от сыпного тифа, и он беспризорничал на железной дороге. Вскоре встретил товарища своего покойного отца, и тот устроил его работать путевым рабочим. По комсомольской путевке поступил в пехотное училище, а затем и в артиллерийское. Он всю жизнь учился – два училища, вечерняя школа, две академии. Попутно овладел в совершенстве французским языком. И, вообще, по свидетельствам современников, постоянно занимался самообразованием, был культурным и всесторонне развитым человеком.

Во время учебы в академии на старшего лейтенанта Черняховского «наклепали» донос, якобы он «скрыл социальное происхождение». Важную роль в судьбе молодого командира сыграло заступничество Ульяновой Марии Ильиничны – сестры Ленина.

Путь солдата

Он прошел все вехи военной карьеры от командира взвода до командира полка. Великую войну встретил подполковником в должности командира танковой дивизии. В дивизию входило более двухсот танков, ста бронемашин и около десяти тысяч бойцов. А командиру было всего тридцать четыре года. Сражался в Прибалтике, на Западной Двине, защищал Новгород, под Демьянском. Уже через месяц после начала войны ему было присвоено звание полковника, а грудь украсилась первым боевым орденом – Красным Знаменем. И это в те дни поражений, когда наградами и званиями никого не баловали.

Его называли «гением обороны». Он месяц успешно командовал корпусом, а потом по настоятельной просьбе комфронта Н.Ф.Ватутина, больше похожей на требование, Ставка назначила молодого генерала командующим 60-й Армией защищавшей Воронеж. Немцы так и не взяли город – 212 дней и ночей линия фронта проходила непосредственно через город, бои шли за каждый квартал, за каждый дом.

Потом началось наступление. Наши окружили гитлеровцев в районе Касторного, но генералу фон Зальмуту удалось прорваться через позиции 60-й Армии и вывести большинство немецких частей из окружения, бросив на произвол судьбы своих союзников – венгров и итальянцев. Поэтому Черняховского за Воронежскую битву наградили третьим орденом Красного Знамени, хотя всех остальных командармов ждал новый, только утвержденный орден Кутузова.

Вскоре Черняховский и его армия реабилитировали себя. Стремительным фланговым ударом она заставила немцев спешно оставить Курск. Позже 60-я Армия Черняховского была всегда впереди и играла решающую роль в наступлении – Курская битва, форсирование рек Десна и Днепр, Киевская, Житомирско-Бердичевская, Ровно-Луцкая, Проскуровско-Черновицкая операции. К апрелю 1944 на его плечах уже были погоны генерал-полковника, на груди – звезда Героя.

В апреле 1944 после взятия города Тернополя его назначают командовать 3-м Белорусским фронтом. 29 июня ему присваивают звание генерала армии, а еще ровно через месяц он награжден второй звездой Героя Советского Союза.