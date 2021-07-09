Фотографии знаменитостей с их молодыми копиями

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Художник Ард Гелинк объединяет актеров и их киноперсонажей на одном снимке! Выглядит это очень натурально.
Рассматривать свои и чужие фотографии из детства — отдельный вид удовольствия. Сделать это приятное занятие своим хобби решил фотошопер из Нидерландов Ард Хелинк. Правда, исследует он не свои снимки, а портреты знаменитостей. А для полноты картины Ард объединяет в одном месте версии звёзд разного возраста, постарше и помоложе, чтобы все их изменения были видны как на ладони. В итоге получаются коллажи, которые невозможны в жизни, но ещё как возможны для мастера фотошопа!
1. Дэвид Бекхэм
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2. Принц Уильям
3. Адель
4. Виктория Бекхэм
5. Лионель Месси
6. Кортни Кокс
7. Леонардо Ди Каприо
8. Джастин Бибер
9. Билли Айлиш
10. Наоми Кэмпбелл
11. Пинк
12. Пол Маккартни
13. Сара Джессика Паркер
14. Холли Берри
15. Кейт Уинслет
16. Ариана Гранде
17. Анджелина Джоли
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