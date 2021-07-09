Фотографии знаменитостей с их молодыми копиями

Рассматривать свои и чужие фотографии из детства — отдельный вид удовольствия. Сделать это приятное занятие своим хобби решил фотошопер из Нидерландов Ард Хелинк. Правда, исследует он не свои снимки, а портреты знаменитостей. А для полноты картины Ард объединяет в одном месте версии звёзд разного возраста, постарше и помоложе, чтобы все их изменения были видны как на ладони. В итоге получаются коллажи, которые невозможны в жизни, но ещё как возможны для мастера фотошопа!

1. Дэвид Бекхэм