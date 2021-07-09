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Фотографии знаменитостей с их молодыми копиями

Фотографии знаменитостей с их молодыми копиями (22 фото)

Автор:
09 июля 2021 09:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   молодость   подборка   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
285
22

Художник Ард Гелинк объединяет актеров и их киноперсонажей на одном снимке! Выглядит это очень натурально.

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Метки: знаменитости   молодость   подборка   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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351
Михайлович Михаил 51 минуту назад
Типа прикола, Сильвестра поставили двух старичков..)
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4k
Свирепый Бамбр 22 минуты назад
А кто из них кто? В смысле кто "молодая копия" )))
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147
Ernesto Tatti🇫🇮 36 минут назад
Тут Силвестр из последнего рембо.
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1k
Meri Poppins Ufa 37 минут назад
В 40 лет прекращают нюхать, дискотечить и бухать, начинают выглядеть моложе, чем в 20.
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