16 очаровательных мам, воспитавших знаменитостей

Во многом благодаря поддержке своих матерей люди из этой подборки стали всемирными звёздами, при этом так и оставшись для них кианушками и леонардушками.



Посмотрите на эти милейшие фотографии появлений знаменитостей со своими мамами перед объективами камер. Разве это не самое прелестное, что вы могли сегодня увидеть?