16 очаровательных мам, воспитавших знаменитостей

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Главная персона в жизни каждого человека, кем бы он ни был, это его мама!
Во многом благодаря поддержке своих матерей люди из этой подборки стали всемирными звёздами, при этом так и оставшись для них кианушками и леонардушками.
Посмотрите на эти милейшие фотографии появлений знаменитостей со своими мамами перед объективами камер. Разве это не самое прелестное, что вы могли сегодня увидеть?
Посмотрите на эти милейшие фотографии появлений знаменитостей со своими мамами перед объективами камер. Разве это не самое прелестное, что вы могли сегодня увидеть?
1. Робин Уильямс и его мать Лори МакЛорин
Веселятся вместе на премьере фильма «Москва на Гудзоне», 1984 год.
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3. Киану с мамой — художницей по костюмам Патрисией Тейлор
Придя на церемонию вручения «Оскара» в 2020 году, эти двое затмили собой всех остальных её участников.
11. 15-летняя Кэрри Фишер со своей матерью Дебби Рейнольдс в 1972 году
Фото сделано за 5 лет до того, как Фишер получила роль Леи в «Звёздных войнах».
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Метки: знаменитости мама подборка родство фото шоу бизнес
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