Почему китайцы женятся на призраках

В сельских провинциях Китая, таких как Шаньси, Шэньси и Хэнань, такое явление не редкость: местные жители часто проводят свадьбы для двух умерших душ, а живые люди вступают в браки с призраками. Читайте дальше, чтобы узнать, в чем смысл этого ритуала и как он появился.
Одиночество в загробной жизни
В Китае действительно многие верят в жизнь после смерти. Потомки обязаны регулярно приносить дары духам своих предков, чтобы те были счастливы в следующей жизни и ни в чем не нуждались. В число этих даров входят деньги, а также маленькие домики и слуги, сделанные из бумаги, чтобы их можно было сжечь и, таким образом, переправить в загробную жизнь.
Считается, что если человек умирает, не успев вступить в брак, то он будет одиноким и в загробной жизни. Родители устраивают призрачные браки для своих детей не только потому, что любят их и хотят избавить их от одиночества, но и из-за страха – если признак несчастен, то он с большей вероятностью начнет являться близким.
В 2016 году служба BBC сообщила, что призрачные браки были особенно популярны в Шаньси, поскольку множество холостых мужчин погибли, работая в шахтах. Найти умершему сыну невесту для загробной жизни считается некоторого рода компенсацией за то, что он умер молодым, пытаясь прокормить семью.
Несчастный призрак также может выразить свое недовольство, наслав болезнь на члена семьи. Если кто-то из родственников заболевает вскоре после похорон и лекарства не помогают, это может побудить семью начать искать призрачного супруга.
Продолжение рода
Поскольку потомки присматривают за поминальными табличками умерших членов семьи, для некоторых китайцев важно иметь детей, чтобы они могли продолжить эту традицию. Поминальная табличка – это дощечка, связанная с умершим человеком, которая используется в ритуалах поминовения. Рядом с ней сжигают благовония, кладут еду, питье и другие подношения.
Казалось бы, у умершего человека уже не может быть детей: да, но не совсем. Если человек женится после смерти, его семья может усыновить ему наследника. Как правило, брат погибшего назначает таким наследником одного из своих сыновей. Для этого составляют специальный контракт, который затем кладут под поминальную табличку. Как только это будет сделано, сын унаследует долю приемного отца в семейном имении, но будет обязан совершать все необходимые подношения.
Достойные похороны
В некоторых районах неженатый мужчина не может быть похоронен там же, где и его семья, поскольку считается, что он опозорил своих предков, не продолжив их род. Незамужним женщинам вообще могут отказать в официальном захоронении. Призрачный брак между двумя умершими душами решает обе эти проблемы и позволяет захоронить сына и его новую жену надлежащим образом.
Если незамужняя женщина умирает, ее родственникам не разрешают помещать ее поминальную табличку рядом с табличками других членов семьи. Вместо этого для нее делают бумажную табличку, которую кладут в углу возле двери. Призрачный брак гарантирует, что табличка умершей будет храниться на специальном алтаре, и о ней будет заботиться семья ее мужа.
Социальное давление
Хотя призрачные свадьбы обычно проводятся между двумя умершими людьми, нередко бывает и такое, когда брак заключают между живым и мертвым. Из-за общественного давления кому-то такой союз может показаться весьма привлекательным.
Незамужние женщины в некоторых частях Китая считаются не только чем-то постыдным, но и обузой для их семей. Общество может избегать их. Призрачный брак улучшает ее положение в обществе и предоставляет ей место в семейном доме ее мужа.
Вдобавок китайская традиция не позволяет младшим братьям жениться раньше старших. Поэтому, если старший сын умирает, не женившись, призрачная свадьба позволяет младшим братьям жениться, не нарушив традиций и не разгневав призрака старшего брата.
Выбор супруга
В некоторых случаях семьи прикладывают немало усилий, чтобы их умершему ребенку достался супруг, который ему бы подошел. Существуют специальные свахи для призрачных браков, как и для традиционных китайских браков. Они изучают информацию о покойных и сверяются с гороскопами, чтобы убедиться, что два духа подходят друг другу.
Одна сваха рассказала китайским СМИ, что 30 лет назад покупка останков женщины для призрачного брака стоила около 5000 юаней (около 57 тысяч рублей). К 2016 году эта цена резко выросла до 150 000 юаней (1,7 миллиона рублей).
Некоторые оставляют на дороге красный пакет с деньгами, и любой, кто его поднимет, должен будет стать супругом умершего. Также бывает, что умерший является родственнику во сне, чтобы предложить кандидатуру на роль супруга.
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Иногда случается так, что два человека уже были обручены, когда один из них скончался. В этом случае оставшийся партнер может пожелать выйти замуж за умершего под социальным давлением. В 2015 году в сети завирусилось видео, на котором мужчина женится на своей умершей девушке.
Если женщина хочет выйти замуж за своего умершего жениха, ей возможно потребуется соблюдать строгий траур, дать обет безбрачия и переехать к семье мужа.
Сама церемония
Призрачная свадьба проводится так же, как и обычная китайская свадьба, но с добавлением похоронных элементов. Усопших символизируют бамбуковые чучела, одетые в традиционную свадебную одежду, которых в конце сжигают.
Семья невесты предоставляет приданое, в которое могут входить украшения, слуги и дом (опять же, сделанные из бумаги). Подарки, которыми обмениваются живые члены торжества, включают торты, платья и деньги.
Чтобы два духа могли быть вместе в загробной жизни, тело невесты выкапывают, а затем снова погребают вместе с телом жениха. Дух умершей женщины «приводит» в ее новый дом медиум или священник.
Браки между живыми и мертвыми
На протяжении многих лет в Китае действовала политика «один ребенок на семью». Поскольку китайские традиции придают гораздо большее значение ребенку мужского пола, чем ребенку женского пола, некоторые семьи предпочитали прервать беременность, если плод был женского пола, и повторить попытку.
В результате этой политики сейчас в Китае значительно больше мужчин, чем женщин. По оценкам Национального бюро статистики, в 2018 году мужчин было примерно на 32,66 миллиона больше, чем женщин. Это означает, что мужчине может быть сложно найти жену, и поэтому призрачным бракам стали придавать большее значение.
Бан Сяо, журналист ABC, рассказал о том, как его друг умер за год до того, как его семья нашла ему невесту. В его случае это была молодая женщина из центральной провинции Хэнань, которая была еще жива, но на момент заключения брачного контракта находилась в нескольких часах от смерти в результате почечной недостаточности. Когда она все же скончалась, обе семьи начали оплакивать умерших, но также и отпраздновали их союз, который означал, что их дети не будут одиноки в загробной жизни, и их род может продолжиться.
Традиция, ставшая смертельной
В беседе с ABC Ван Юн, сотрудник больницы Шаньси, рассказал, что известие о смерти молодой девушки порой приводит к тому, что сразу несколько семей приезжает в больницу, чтобы принять участие в «аукционе» на мертвую невесту. А если аукцион завершается быстро, родители могут начать договариваться о доставке ее тела, даже если она еще жива.
Но там, где есть спрос, всегда найдутся желающие нарушить закон ради того, чтобы удовлетворить его. В связи с этим преступники идут на осквернение могил, похищение и даже убийство, чтобы заполучить призрачную невесту.
В 2015 году сообщалось, что полиция задержала троих подозреваемых за ограбление могил, связанное с призрачным браком. Мужчины притворились родственниками умершей женщины и договорились о продаже ее тела за 25 000 юаней (примерно 288 тысяч рублей). К счастью, жители деревни поймали преступников, когда они попытались похитить тело.
Даже принятие в 2006 году закона, запрещающего продажу трупов, не остановило некоторых преступников. На кладбищах установили системы видеонаблюдения, а семьям рекомендуют хоронить погибших в бетонных гробах, чтобы предотвратить разграбление могил.
В 2016 году в новостных заголовках засветилось жуткое дело: троих мужчин арестовали за убийство двух женщин с ограниченными возможностями, чтобы продать их тела в качестве призрачных невест. Ирония заключается в том, что они уговорили женщин пойти с ними, пообещав найти им женихов.
Профессор истории Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе Пин Яо рассказал в интервью ABC, что известно как минимум о 12 случаев убийств, связанных с призрачными браками.
В других странах
Призрачные браки особенно популярны в Китае, но заключаются они и в других странах. Подобные церемонии встречаются во Франции, Судане и некоторых частях Азии. Среди похожих традиций можно назвать левиратные браки, когда брат умершего должен жениться на его вдове.
На Тайване родственники умершей незамужней женщины оставляют красные пакеты с настоящими и бумажными деньгами или прядью волос на видном месте. Если мужчина поднимает пакет, он обязан жениться на умершей женщине. Отказаться значит навлечь на себя неудачу. Однако эти свадебные церемонии обходятся без тел усопших, и жениху разрешается потом жениться на живой женщине, если он продолжит считать призрачную невесту своей главной женой.
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