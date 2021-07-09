Почему китайцы женятся на призраках

Если незамужняя женщина умирает, ее родственникам не разрешают помещать ее поминальную табличку рядом с табличками других членов семьи. Вместо этого для нее делают бумажную табличку, которую кладут в углу возле двери. Призрачный брак гарантирует, что табличка умершей будет храниться на специальном алтаре, и о ней будет заботиться семья ее мужа.

Социальное давление

Хотя призрачные свадьбы обычно проводятся между двумя умершими людьми, нередко бывает и такое, когда брак заключают между живым и мертвым. Из-за общественного давления кому-то такой союз может показаться весьма привлекательным.

Незамужние женщины в некоторых частях Китая считаются не только чем-то постыдным, но и обузой для их семей. Общество может избегать их. Призрачный брак улучшает ее положение в обществе и предоставляет ей место в семейном доме ее мужа.

Вдобавок китайская традиция не позволяет младшим братьям жениться раньше старших. Поэтому, если старший сын умирает, не женившись, призрачная свадьба позволяет младшим братьям жениться, не нарушив традиций и не разгневав призрака старшего брата.

Выбор супруга

В некоторых случаях семьи прикладывают немало усилий, чтобы их умершему ребенку достался супруг, который ему бы подошел. Существуют специальные свахи для призрачных браков, как и для традиционных китайских браков. Они изучают информацию о покойных и сверяются с гороскопами, чтобы убедиться, что два духа подходят друг другу.

Одна сваха рассказала китайским СМИ, что 30 лет назад покупка останков женщины для призрачного брака стоила около 5000 юаней (около 57 тысяч рублей). К 2016 году эта цена резко выросла до 150 000 юаней (1,7 миллиона рублей).

Некоторые оставляют на дороге красный пакет с деньгами, и любой, кто его поднимет, должен будет стать супругом умершего. Также бывает, что умерший является родственнику во сне, чтобы предложить кандидатуру на роль супруга.