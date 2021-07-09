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Почему китайцы женятся на призраках

Почему китайцы женятся на призраках (7 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 08:02
Сообщество : Факты
Метки: восточные традиции   китай   лонгрид   познавательное   смерть   факты   хочу все знать   
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В сельских провинциях Китая, таких как Шаньси, Шэньси и Хэнань, такое явление не редкость: местные жители часто проводят свадьбы для двух умерших душ, а живые люди вступают в браки с призраками. Читайте дальше, чтобы узнать, в чем смысл этого ритуала и как он появился.

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Метки: восточные традиции   китай   лонгрид   познавательное   смерть   факты   хочу все знать   
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