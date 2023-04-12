В Китае зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник вечером сообщила, что в Китае от птичьего гриппа скончалась женщина. Это первый известный случай летального исхода от относительно нового штамма вируса H3N8.

По данным ВОЗ, скончавшаяся 56-летняя женщина, как и в случае с коронавирусом, подхватила заразу на одном из рынков в провинции Гуандун. Пациентку госпитализировали 3 марта с тяжёлой пневмонией, к которой присовокупились ещё несколько основных заболеваний. Спасти её медики не смогли, женщина умерла 16 марта.