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В Китае зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

В Китае зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

Автор:
12 апреля 2023 16:00
Сообщество : Пандемия
Метки: Китай   вирус   воз   птичий грипп   смерть   штамм   
871
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В ВОЗ успокаивают: пандемии не будет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник вечером сообщила, что в Китае от птичьего гриппа скончалась женщина. Это первый известный случай летального исхода от относительно нового штамма вируса H3N8.


По данным ВОЗ, скончавшаяся 56-летняя женщина, как и в случае с коронавирусом, подхватила заразу на одном из рынков в провинции Гуандун. Пациентку госпитализировали 3 марта с тяжёлой пневмонией, к которой присовокупились ещё несколько основных заболеваний. Спасти её медики не смогли, женщина умерла 16 марта.

Агентство здравоохранения ООН сообщает, что до начала заболевания пациентка контактировала с домашней птицей на рынке. И хотя контакт с курицами и мог вызвать у пациентки заболевание, точный источник инфекции до конца неизвестен, поскольку вирус птичьего гриппа A (H3N8) циркулирует и среди других животных.

Известно, что в КНР в прошлом году было выявлено два случая заболевания птичьим гриппом. У одного из пациентов заболевание проходило в тяжёлой форме. При этом ни умершая китаянка с юго-восточной провинции, ни прошлогодние пациенты н стали разносчиками инфекции.


Похоже, что этот вирус не обладает способностью легко распространяться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким

Однако в ВОЗ предупреждают, что несмотря на ничтожную степень заразности по сравнению с коронавирусом, птичий грипп не менее опасен. Вирус способен привести к различным заболеваниям — от конъюнктивита и гриппа до тяжёлого респираторного заболевания, которое может привести к смерти. Сообщается, что китайские власти в традиционной жёсткой манере уже предпринимают меры по дезинфекции всех мест, где возможна новая вспышка птичьего гриппа.

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Метки: Китай   вирус   воз   птичий грипп   смерть   штамм   
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8  комментариев
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11k
Shtoppi 43 минуты назад
<<В ВОЗ успокаивают: пандемии не будет.>>
--------
очень "авторитетный" источник, особенно когда их чиновники в эпидемии ковидлы поучаствовали и деньжат с этого не кисло нагребли, в т. ч. с всего что связано с вакцинами.
так что для меня все что говорит воз, без весомых доказательств, это по дефолту ложь.
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6k
Leo Sun Минуту назад
Наверняка знать, будет пандемия или не будет, может только тот, кто её планирует и осуществляет.
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9k
Евгений 3 минуты назад
ВОЗ? Значит на самом деле ровно всё наоборот. Недавно было уже с ковидом. Нам говорили одно, а по-факту было всё наоборот. Получается такое повевствование:
1. Женщина не умерла от птичьего гриппа.
2. Пандемия будет.
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3k
vfrcbvec 12 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Всемирная Организация Захоронения.
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103k
parallax 53 минуты назад
Пандемии не будет, но появится повод повысить цены на курятину.
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