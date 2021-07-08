Хочешь быть разведчиком - будь им: 15 памяток и ссылок для начинающего бойца

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Разведка. Тут тебе и секреты, и восторг от тайных посланий, встреч, заданий, и гордость за то, что делаешь свою работу, защищая страну в то время, как об этом никто не догадывается. В общем для непосвященного - романтика, как ни крути. И мы решили пособирать вам всех этих "романтичных" штук, просто для общего развития.
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«Разоблачение подстав противника в процессе разработки лиц, представляющих разведывательный интерес». 1971 год
Брошюра «Связь с агентурой», 1970
Аналитическая записка
Пособие
1942 год
Ссылка на 48 книг по разведке
Ссылки на библиотеки разведчиков. №1
№2
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