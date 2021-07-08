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Хочешь быть разведчиком - будь им: 15 памяток и ссылок для начинающего бойца

Хочешь быть разведчиком - будь им: 15 памяток и ссылок для начинающего бойца (32 фото)

Автор:
08 июля 2021 13:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   книги   памятка   разведка   ссылки   учебное пособие   
1198
32

Разведка. Тут тебе и секреты, и восторг от тайных посланий, встреч, заданий, и гордость за то, что делаешь свою работу, защищая страну в то время, как об этом никто не догадывается. В общем для непосвященного - романтика, как ни крути. И мы решили пособирать вам всех этих "романтичных" штук, просто для общего развития.

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Метки: Исторические факты   интересное   книги   памятка   разведка   ссылки   учебное пособие   
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jonnyD Час назад
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Alexey Berestenko Час назад
И не забывайте про камуфляж, в нем вы незаметны!

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