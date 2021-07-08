Хочешь быть разведчиком - будь им: 15 памяток и ссылок для начинающего бойца

Разведка. Тут тебе и секреты, и восторг от тайных посланий, встреч, заданий, и гордость за то, что делаешь свою работу, защищая страну в то время, как об этом никто не догадывается. В общем для непосвященного - романтика, как ни крути. И мы решили пособирать вам всех этих "романтичных" штук, просто для общего развития.