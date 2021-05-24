Когда таксидермист — не твое призвание

Мастеру нужно максимально точно передать все особенности животного, с останками которого он работает. И получается это далеко не у всех. Но "специалисты" не отчаиваются и не унывают, они продолжают создавать свои шедевры, которые вызывают смех и ужас у зрителей.

2. В сети можно встретить огромное количество примеров, один другого краше, от таких мастеров-таксидермистов



3. Каждое такое чучело на законных основаниях может претендовать на звание нового мема



4.Как вам такой вариант выдры?



5. Или эта подозрительно довольная рысь?



6. Ну и трудно пройти мимо шокированной лисы...



7. Настоящий царь зверей



8. А это чудище так сразу до вида и не идентифицируешь



9. Вот это выражение



10. Орангутану в посмертии тоже не повезло



11. А вы слыхали как поют тюлени?!



12. Вот она - безграничная радость



13. Рыбка сдерживается из последних сил



14. Таксидермист явно вдохновлялся "Ледниковым периодом"



15. Мишке что-то взгрустнулось



16. Не все смогут догадаться, что это лиса



17. Буйная фантазия таксидермиста не сравниться ни с чем. такой уровень креатива да в сочетании с нестандартным расположеним рук порождает шедевры для дома ужасов



18.



19.



20. И чтобы никто не сомневался - за рулем охотник 80 lvl



