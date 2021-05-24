Когда таксидермист — не твое призвание

Таксидермист - профессия не простая.
Мастеру нужно максимально точно передать все особенности животного, с останками которого он работает. И получается это далеко не у всех. Но "специалисты" не отчаиваются и не унывают, они продолжают создавать свои шедевры, которые вызывают смех и ужас у зрителей.
2. В сети можно встретить огромное количество примеров, один другого краше, от таких мастеров-таксидермистов
3. Каждое такое чучело на законных основаниях может претендовать на звание нового мема
4.Как вам такой вариант выдры?
5. Или эта подозрительно довольная рысь?
6. Ну и трудно пройти мимо шокированной лисы...
8. А это чудище так сразу до вида и не идентифицируешь
10. Орангутану в посмертии тоже не повезло
11. А вы слыхали как поют тюлени?!
12. Вот она - безграничная радость
13. Рыбка сдерживается из последних сил
14. Таксидермист явно вдохновлялся "Ледниковым периодом"
15. Мишке что-то взгрустнулось
16. Не все смогут догадаться, что это лиса
17. Буйная фантазия таксидермиста не сравниться ни с чем. такой уровень креатива да в сочетании с нестандартным расположеним рук порождает шедевры для дома ужасов
Источник:
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