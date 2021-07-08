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Реакция на четырёхдневную рабочую неделю

Реакция на четырёхдневную рабочую неделю (19 фото)

Автор:
08 июля 2021 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   прикол   реакция соцетей   трудовые будни   четырёхдневка   четырёхдневная рабочая неделя   
1116
19

Соцсети, видимо, для того и существуют, чтобы с небольшим запозданием выражать свою реакцию на то или иное событие. Вот и добралась реакция до четырёхдневки.

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Метки: Юмор   прикол   реакция соцетей   трудовые будни   четырёхдневка   четырёхдневная рабочая неделя   
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13  комментариев
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4k
ride 49 минут назад
Комментарий к фото
Экспериментально доказано :DDD Аха-ха! Какая выборка? Проведены ли слепые исследования? Сколько компаний проверили идею? Тут люди прививаться отказываются, когда выборка и исследования в сотни раз более точные и обоснованные! А вы говорите четырехдневка! На это просто никто не согласится!
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2k
V2.Smirnov Минуту назад
Почему все думают, что им сделают 4х-дневку как 4+3, а не как 4+1 ? При раннем СССР вполне себе была 5ти-дневка такого вида.
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31k
Korolev Минуту назад
Ссылка youtu.be
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20k
pssst Минуту назад
Понедельник-четверг рабочие, в пятницу - вакцинация, суббота и воскресенье - отходняк от прививки.
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31k
Korolev 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
Denis 5 минут назад
Не нужно размышлять о каких-то эфирных вещах. Для начала включите обеденный перерыв в рабочее время.
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31k
Korolev 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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19k
Ватаку Накомоде 19 минут назад
Ну не знаю, если не вдаваться в подробности и представить что мне просто предложили дополнительный выходной на тех же условиях, при сохранении зарплаты, премии и прочего, я бы однозначно согласился. Но учитывая что по факту так гладко все не будет, и либо срежут пропорционально зп/премиальную часть, либо придется работать по 10 часов (т.е. с 9 не до 6, а до 8) то уже вряд ли это будет так здорово.
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12k
Юрий Николаевич 20 минут назад
Ну как обычно начались "стоны", в Исландии это хорошо, в "Рашке" будет говно.
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37k
dima423 Полчаса назад
Ну как сейчас существуют разные виды рабочих графиков, типа 5/2, 2/2, сутки через трое, и тд, ну будет еще 1 вид 4/3, для некоторых организаций, гос служащих, офисных работников, некоторых компаний и тд) Вполне разумная идея... Тоже самое было 100 лет назад с 5/2 - это казалось чем то нереальным, тк люди работали с 1 выходным, раб неделя была не 40 часов, а 60 и выше, а сейчас 40 часов и 5/2 это норма)
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10k
uutb 39 минут назад
Идея может и хороша, но не для России. Ведь у нас, многие ходят не на работу, а 8 часов отсидеть. Особенно это касается госучреждений, ведь новые туфли Маши важнее, чем очередь за дверью...
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4k
Борис Карабанов 45 минут назад
Это имеет положительный смысл только для государственных и муниципальных чиновников. Как, например, продуктовый магазин может работать четыре дня в неделю? Ну, и ещё, естественно, с работодателя потребуют вносить пенсионные и страховые по повышенному "выходному" тарифу. Аппетиты чиновников постоянно растут. Им нужны повышенные зарплаты, повышенные пенсии, льготы.
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