Реакция на четырёхдневную рабочую неделю

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Соцсети, видимо, для того и существуют, чтобы с небольшим запозданием выражать свою реакцию на то или иное событие. Вот и добралась реакция до четырёхдневки.
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