Windows 11: реакция соцсетей на новую операционку

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На этой неделе компания Microsoft представила на суд общественности новую операционную систему Windows 11. И соцсети забурлили. Они не могли не забурлить... Это же Windows...
Да... Виндовс 11 - это обычный линукс... Все вишки которые можно было взять, здесь... #Windows11 https://t.co/VydEHydbh2— Nikita ElizaBTW (@nikita_btw) June 28, 2021
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А как всё красиво
заканчивалось начиналось...
Кому вообще нравиться #Windows11? Новый пуск ужасен. У десятки квадратики и острые углы у окон, это красиво и свой стиль, зачем было косить под МакОС? Так же хуже(— allmaZz ожидающий Спутник V для подростков (@allmazz_) June 25, 2021
Ты что, #Microsoft ? 😲— Dima 🇨🇦 (@SDM_Canada) June 25, 2021
Нормально ж ведь общались 😕 #Windows11 pic.twitter.com/4qlLRxwxfz
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а уж чё писали про ХР так никто и не знает, ибо интернеты были в дифисите
По скорости работы 10-ка вполне сносно работает. Но только на более-менее современном железе.
Стабильность 10-ки меня вполне устраивает. Во всяком случае какие-то нештатные ситуации возникают крайне редко.
Почему-то мне кажется, что 11-я будет работать примерно также. Ну немного интерфейс изменен, что для меня вообще фиолетово. Скорость работы будет схожая с 10-кой. Появится возможность запускать приложения Android - это плюс. Тот же запуск линухи прямо в 10-ке меня очень выручает, кстати.
В общем просто очередные сопли, что "раньше было лучше". Это всегда так было и так будет. Что с природой, что с человеком, что с техников и так далее.
Разве линукс, это повод не устроить софтосрач?)))
Уродов, придумавших "ленточный" дизайн, ненавижу пуще сторонников лгбт, трансов и блм, вместе взятых! А вообще похоже, что это их рук дело.
Всё отлично работает без нареканий уже 10 лет! Это показатель.
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на Майкрософт, как в Освенциме -- новая зондеркоманда сперва уничтожает предыдущую
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китайцы всем Китаем на ХР сидят
сами сервиспаки и дрова пишут, уже 12 сервиспаков, по-моему
В данном случае не очепятка?
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95 оср-2 со встроенным Эксплорером -- гуано была
и 98 первая не очень
98-2 доолго у меня жила, до ХР сервиспак 2
Я предложил назвать этот очередной выпердышь от мелкософта - тест на беременность(две полоски)., Андрей Нефёдов предложил назвать - Windows Twix.
До конца буду юзать семерку(бл..., ну люблю я её, хоть и ненавидел изначально). Если что, придется довольствоваться линухой. Но куска УГ, начиная от W8, никогда не будет на моем компьютере...
Эти бараны из мелкософта, полные бараны... Пойди они навстречу пользователям, ...рды бы заколачивали... Псины, что с них взять...
Win Srv 2019 Std 16 Core Lic Pack - 70 000 (допустим у нас три физических сервера) - 210 000р
MS SQL 2019 Std - 65 000р
MS Win Server CAL per User - 3100р (для 6-ти серверов по 50 CAL на сервер) - 930 000р
MS Win RDS CAL per User - 9500р (один терминальник на 50 CAL) - 475 000р
MS SQL Server CAL per User - 15000р (один СУБД на 50 подкл.) - 750 000р
Windows 10 Pro для 50-ти компов - 14 500р - 725 000р
Итого лицензировать серверное: 2 430 000р
Рабочие станции: 725 000р
Меня хватило на 3 часа, снес к е.б.е.н.я.м, сырая она еще, возможно г.о.в.н.о.