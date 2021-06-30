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Windows 11: реакция соцсетей на новую операционку

Windows 11: реакция соцсетей на новую операционку (18 фото)

Автор:
30 июня 2021 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Windows 11   windows   Юмор   операционные системы   прикол   реакция соцсетй   
45645
18

На этой неделе компания Microsoft представила на суд общественности новую операционную систему Windows 11. И соцсети забурлили. Они не могли не забурлить... Это же Windows...

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Метки: Windows 11   windows   Юмор   операционные системы   прикол   реакция соцсетй   
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514
робт День назад
ого уже 10ка стала хорошей
а ведь ровно такой же срач был при её появлении...
а уж чё писали про ХР так никто и не знает, ибо интернеты были в дифисите
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8k
Сергей Попов Час назад
Я не понимаю, какая кому разница, какой интерфейс у штатных приложений винды? Я ими практически не пользуюсь. А приложения, как имели свои меню, кнопки, иконки и прочее, так и продолжают иметь. Скругление окон меня вообще не волнует, так как почти всегда пользуюсь открытым на весь экран окном.
По скорости работы 10-ка вполне сносно работает. Но только на более-менее современном железе.
Стабильность 10-ки меня вполне устраивает. Во всяком случае какие-то нештатные ситуации возникают крайне редко.
Почему-то мне кажется, что 11-я будет работать примерно также. Ну немного интерфейс изменен, что для меня вообще фиолетово. Скорость работы будет схожая с 10-кой. Появится возможность запускать приложения Android - это плюс. Тот же запуск линухи прямо в 10-ке меня очень выручает, кстати.
В общем просто очередные сопли, что "раньше было лучше". Это всегда так было и так будет. Что с природой, что с человеком, что с техников и так далее.
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1k
Mikhail K Час назад
На старом ноуте стоит 7ка, никогда с ней горя не знал. Купил новый ноут с W10, раз в 3 месяца , с.у.к.а, вылетает "Обнаружена ошибка перезагрузите компьютер". Перезагружаю и ппц винда не загружается. Переустановка. Установил точку восстановления, если что. Но уже рефлекс развился, каждый раз при включении боюсь что винда не загрузиться.
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11k
Graf_Dracula 2 часа назад
У меня Линукс, и мне пофиг.
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8k
Valiko 2 часа назад
До сих пор сижу на "семерке" - отличная вещь, приеемник хрюши, без глюков, багов и апендицита.
Уродов, придумавших "ленточный" дизайн, ненавижу пуще сторонников лгбт, трансов и блм, вместе взятых! А вообще похоже, что это их рук дело.

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−65
safokoly 5 часов назад
всё перепробовал . на 8,1 сижу и горя не знаю ...
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22
AAA safokoly 2 часа назад
Да хоть на DOSе
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642
Stalkerreklats 6 часов назад
[мат] как же Мелкософт за.......! Такое впечатление, что там одни бабы работают. Опять изменят все кнопки, пути и дизайны. Каждый раз меняют пути управления, как будто это даёт преимущества, а не проблемы. Почему нельзя сохранять преемственность классической панели и путей настройки от версии к версии? Ненавижу этих долб.....!
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558
Игорь Меншиков 8 часов назад
Да насрать вин7 максималка пиратка пользуюсь ради некоторых игрух. А так бы пользовался XP12года
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8k
Путинский Бот 8 часов назад
Linuks-Maint, Ubuntu Mate.Относительно Стабильные, бесплатны оси, у меня на обоих нотах стоят. Дрова достать можно.
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877
Сергей 11 часов назад
наслаждался 7кой и перешел на 10ку 2 месяца назад, понадобилась новая софтина а она под 10ку только, так же сейчас даже новый офис только под 10ку идет. Вырубают 7ку как и ХР из реальности. Поганое что вот 11ая вышла и они всех заставят до 25 года на нее перейти, потом поддержка усе и вы реально становится каким то отшельником, где клиент вам забросит какой нибудь файл в специальной программе и все вася. Обновление это хорошо, но не принудительные и не просто от балды, типа мы поменяли интерфейс все идите к нам, не менятся ничего глобального увы.
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28k
Aleks 12 часов назад
Обычно в реакциях выступают одинаковые спецы, каких и в комментах ниже достатночно...
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21k
КешаИванов 13 часов назад
А родные оси вне конкуренции?
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2k
LehaBoroda 14 часов назад
Верните XP и е. деритесь дальше
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7k
alex9845 14 часов назад
Да не,семёрка,XP,Vista были очень даже ничего, и будь тот день проклят когда купил новый комп с восьмёркой, которая глючила,включалась и отключалась как хотела.И вот я решил купиться на бесплатное обновление до десятки,после чего я понял что восьмёрка была не так уж и плоха. Я удалил из своей жизни е.б.у.чи.й виндовс навсегда,уж как второй год пошёл пользования Линуксом,как будто другая вселенная,всё работает и ничего не тормозит.
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4k
tamin 15 часов назад
А как пропатчить kde2 под фряху?
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1k
Аркадий 15 часов назад
Не согласен, что винда 95 отстой!
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599
VSh 15 часов назад
А говорили что десятка будет последней и будут только обновы для неё. И тут выкатывают ретушированый линух с тонкими нотками мака. Походу Билл все ресурсы бросил на разработку вакцины.
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4k
shyrik 16 часов назад
Сейчас наловлю кучу минусов,но не ради плюсов я здесь.

Я предложил назвать этот очередной выпердышь от мелкософта - тест на беременность(две полоски)., Андрей Нефёдов предложил назвать - Windows Twix.

До конца буду юзать семерку(бл..., ну люблю я её, хоть и ненавидел изначально). Если что, придется довольствоваться линухой. Но куска УГ, начиная от W8, никогда не будет на моем компьютере...
Эти бараны из мелкософта, полные бараны... Пойди они навстречу пользователям, ...рды бы заколачивали... Псины, что с них взять...
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177
adnis speaktr-st 12 часов назад
А потом еще будут тебе продавать дополнительные лицензии на всякие услуги и сервисы - MSDN подписку, облачные решения, сертификаты, службу поддержки и т.д и т.п. И все за немалые суммы. Так что они могли бы Windows для личного пользования и бесплатно раздавать. Но зачем? Платят? Ну и пусть платят.
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6k
Alex Zaharov 16 часов назад
как всегда в линейке винды 2000 пропустили.
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177
adnis Alex Zaharov 12 часов назад
Win 2000 является продолжением ветки NT и принадлежит, в большей мере, серверной линейке, хотя XP и вобрала в себя много нововведений Win 2000.
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758
Дмитрий 16 часов назад
я на семерке сижу, даже не хочу на десятку переходить, а они еще про 11 говорят
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3k
Дмитрий 16 часов назад
Позавчера поставил 7ку на старый компьютер, который как медиа использую. Она предложила обновиться. Короче, комп еле дотягивает до минималок для 11 винды, пытался установить чистую 11ю, ругался, что комп не соответствует требованиям. через 7ку, 11я залетела и даже работала, только английская версия, русификация не прошла, вернее, частично кусками перевела.
Меня хватило на 3 часа, снес к е.б.е.н.я.м, сырая она еще, возможно г.о.в.н.о.
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