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Сначала грустно, а потом нет: всё о раздвоении личности

Сначала грустно, а потом нет: всё о раздвоении личности (17 фото)

Автор:
07 июля 2021 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   медицинский юмор   подборка   прикол   расщепление личности   шизофрения   
2725
17

Ситуация, конечно, так себе, но не стоит отчаиваться. Большая часть пациентов в этом посте симулируют расщепление личности.

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Метки: Юмор   медицинский юмор   подборка   прикол   расщепление личности   шизофрения   
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715
Not Found! Час назад
Не дай бог Вам или Вашим близким столкнутся с этим! Поверьте, весёлого тут нет, это трагедия без надежды на выздоровление!
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14k
эмосурикат прямоползающий 18 минут назад
сплит
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4k
Алексей Куликов Час назад
Есть фильм "Идентификация".
По теме.
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Никифоридис

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