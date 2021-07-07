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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
07 июля 2021 21:51
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
619
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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62k
Viktor 4 часа назад
Моего деда в 32-м из Белоруссии в Амурскую область, где и батька мой родился в там же году.

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12k
alexis 3 часа назад
-Можно всех посмотреть?
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