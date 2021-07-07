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Дегу: Они отбрасывают хвост и разучились потеть. Лишь 2% этих животных доживают до двух лет. Почему так?

Дегу: Они отбрасывают хвост и разучились потеть. Лишь 2% этих животных доживают до двух лет. Почему так? (9 фото)

Автор:
07 июля 2021 17:11
Метки: животные   интересной   факты   
617
9

Природа — большой мастер создавать необычных животных со странными свойствами. Раки со сверхзвуковыми клешнями? Пожалуйста. «Ежи», которые несут яйца? Не вопрос. Жароустойчивые белки с отваливающимися хвостами? Получите, распишитесь. Если вас заинтересовал последний экземпляр, то будет вам известно, что мы говорим о Дегу, или чилийской белке.

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Метки: животные   интересной   факты   
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45k
parallax 4 часа назад
Суслики, кстати, тоже отбрасывают кожу на хвосте. В юности пытался одного удержать за хвост, когда он хотел улизнуть в нору. В итоге, остался со шкуркой хвоста в руке.
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47k
Daniel Rumiantsev Час назад
жили у меня. очень прикольные. общительные и совсем не кусаются. одной жена (моя, а не её) даже хвост оторвала. кровищи было много, но недолго.
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−80
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Дегу не белки. И даже не родственники. Из отряда грызунов, это да...

Но это как человек - примат. Но и лемур тоже примат.... Седьмая вода на киселе
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50k
stabskapitan 4 часа назад
В Южной Америке так-то пампасы, а не прерии
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