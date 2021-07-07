Дегу: Они отбрасывают хвост и разучились потеть. Лишь 2% этих животных доживают до двух лет. Почему так?

Говорят, что белка без пушистого хвоста — это крыса. На самом деле, это дегу. У чилийской белки хвост покрывает минимум шерсти — носиться по жаре с одеялом наперевес — так себе затея. Орешков и желудей в высокогорные районы ещё не завезли, поэтому дегу пришлось переходить на более простой корм: травку, листики, корешки, семки и древесную кору. Также им пришлось забыть и про свежую воду, так как её в Южноамериканских горах почти нет. К счастью, дегу научились поглощать её прямо из пищи. А чтобы драгоценная вода не испарялась обратно — животины отказались от потовых желёз. Вообще.