Дегу: Они отбрасывают хвост и разучились потеть. Лишь 2% этих животных доживают до двух лет. Почему так?

Природа — большой мастер создавать необычных животных со странными свойствами. Раки со сверхзвуковыми клешнями? Пожалуйста. «Ежи», которые несут яйца? Не вопрос. Жароустойчивые белки с отваливающимися хвостами? Получите, распишитесь. Если вас заинтересовал последний экземпляр, то будет вам известно, что мы говорим о Дегу, или чилийской белке.
Эти отбитые родственники лесных грызунов поселились в чилийских прериях. Места эти суровы: ни деревьев тебе, ни травки — одни колючие кусты да перекати-поле. Дожди выпадают раз в полгода, по ночам холодно, а днём солнце жарит так, что голова лопается. Короче, ад на земле — не иначе. Для того чтобы не откинуть лапки, белочкам пришлось приспосабливаться как не в себя.
Говорят, что белка без пушистого хвоста — это крыса. На самом деле, это дегу. У чилийской белки хвост покрывает минимум шерсти — носиться по жаре с одеялом наперевес — так себе затея. Орешков и желудей в высокогорные районы ещё не завезли, поэтому дегу пришлось переходить на более простой корм: травку, листики, корешки, семки и древесную кору. Также им пришлось забыть и про свежую воду, так как её в Южноамериканских горах почти нет. К счастью, дегу научились поглощать её прямо из пищи. А чтобы драгоценная вода не испарялась обратно — животины отказались от потовых желёз. Вообще.
Так организм чилийской белки встал на перепутье: испарять воду он больше не способен, так как адекватной терморегуляции нема. Теперь во время жары грызун может свалиться замертво от перегрева. Но и воду взять неоткуда, чтобы потеть в своё удовольствие. Что же делать? Копать! В полуденный зной дегу прячутся в самодельных норах. Хотя, норы — это слабо сказано. Животины сооружают полноценные бункеры с ходами, камерами и выходами, где и проводят самую жаркую часть дня.
Вообще, жизнь чилийских белок чрезвычайно сложна и опасна. Риск умереть от голода и обезвоживания невероятно велик, да и кучу хищников никто не отменял. Чтоб вы понимали, насколько всё плохо — до года у них доживает лишь половина особей, а до двух лет — всего один или два процента! Чтобы противостоять всей вышеперечисленной жести, дегу объединяются в небольшие группы.
Чилийские белки — крайне общительные животные, в их арсенале насчитывают до 15 звуковых сигналов для балаканья друг с другом. Вместе они защищаются от хищников, стоят на стрёме, копают норы куда больше, чем если бы делали это в одиночку и даже детей выращивают всем коллективом! Последнее так и вовсе редкость среди грызунов.
Одна самка может принести на свет 6 малышей. Мама-дегу и папа-дег ухаживают за детёнышами вдвоём. Если этого недостаточно — к процессу воспитания молодежи подключаются друзья-товарищи из колонии. Самки без лишних вопросов покормят чужих дитяток, если те будут в этом нуждаться.
Но и этого чилийским белкам показалось мало. Поэтому они решили скопировать защитный приём ящериц. Они реально отрывают себе хвост. Особо удачной эту идею не назовёшь: хвост нужен им для удержания равновесия во время бега и прыжков, а оторванные части не могут отрасти и теряются навсегда, что резко уменьшает шансы животного на выживание. Но это точно лучше, чем если бы тебя съела и переварила какая-нибудь хищная задница.
Когда появилась мода на содержание экзотических животных, люди присмотрели к белкам-выживальщикам и не прогадали. В домашних условиях грызуны живут до 5 — 10 лет, а плодятся они быстрее, чем кролики. Чтобы не стать невольным героем истории про 101 дегу, самцов приходится постоянно отсаживать от самок.
Как и обычные белки, эти зверьки питают здоровую страсть к колесу и могут часами крутить его с огромной скоростью. Так они поддерживают физическую форму, чтобы быть готовым в любой момент противостоять опасностям дикой природы. Впрочем, это не мешает им быть добрыми и ласковыми питомцами. Самое главное — не дёргать их за хвост. А то отвалится...
Источник:
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Но это как человек - примат. Но и лемур тоже примат.... Седьмая вода на киселе