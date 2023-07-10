17 случаев, когда люди недооценили обжигающую силу солнца

Неудачный загар — это всего лишь ещё одна возможность посмеяться над собой и насладиться летним настроением. Именно этим и занялись герои, чьи фото представлены ниже. Они поделились в интернете своими снимками, чтобы высмеять свою неосторожность и наглядно показать другим, что будет, если недооценить мощь солнца. Смотрим!
Загар — это не только возможность получить красивый оттенок кожи. Иногда безобидное на первый взгляд принятие солнечных ванн может превратиться в незабываемое приключение, которое оставит необычные, а иногда и довольно болезненные следы на вашем теле. Чтобы подобного не происходило, важно помнить о правильной защите от солнца и не забывать использовать специальные средства, которые помогут не допустить ожогов.
Носки? Нет, неудачный загар
Он сможет снять их через неделю или две.
Победитель по жизни
Иногда солнце подкидывает крайне неожиданные сюрпризы
Уснул с рукой на ноге
День и ночь
Чудеса контраста. Прямо магия вне Хогвартса!
Парень улыбается, но ему, наверное, совсем не смешно
Сегодня я усвоила урок, что не стоит ходить в рваных джинсах более двух часов по разгорячённому солнцу
У меня появились новые «тату»
Тигр
Рубашка с квадратными вырезами может сотворить чудеса
Футболки с вырезом — зло
Не хочешь пользоваться солнцезащитным кремом? Жди подобный результат
Немножечко лобстер
Через два дня после того, как я загорела
Самое интересное, что год спустя вы всё ещё сможете увидеть линии, оставшиеся после загара.
Наверное, этой мой худший загар
Заслуживаете хорошего похлопывания по спине за это.
Мои руки стали фиолетовыми после загара
Загар выделил контуры маски
Бонус: Девушка сделала макияж, максимально похожий на неудавшийся загар. Выглядит невероятно реалистично
Не забывайте пользоваться кремом от загара!
Источник:
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