17 случаев, когда люди недооценили обжигающую силу солнца

Загар — это не только возможность получить красивый оттенок кожи. Иногда безобидное на первый взгляд принятие солнечных ванн может превратиться в незабываемое приключение, которое оставит необычные, а иногда и довольно болезненные следы на вашем теле. Чтобы подобного не происходило, важно помнить о правильной защите от солнца и не забывать использовать специальные средства, которые помогут не допустить ожогов.

Носки? Нет, неудачный загар