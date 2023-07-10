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17 случаев, когда люди недооценили обжигающую силу солнца

17 случаев, когда люди недооценили обжигающую силу солнца

Автор:
10 июля 2023 13:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: загар   лето   люди   пляж   солнце   тело   фото   
4513
19

Неудачный загар — это всего лишь ещё одна возможность посмеяться над собой и насладиться летним настроением. Именно этим и занялись герои, чьи фото представлены ниже. Они поделились в интернете своими снимками, чтобы высмеять свою неосторожность и наглядно показать другим, что будет, если недооценить мощь солнца. Смотрим!

Загар — это не только возможность получить красивый оттенок кожи. Иногда безобидное на первый взгляд принятие солнечных ванн может превратиться в незабываемое приключение, которое оставит необычные, а иногда и довольно болезненные следы на вашем теле. Чтобы подобного не происходило, важно помнить о правильной защите от солнца и не забывать использовать специальные средства, которые помогут не допустить ожогов.

Носки? Нет, неудачный загар

×
×

Он сможет снять их через неделю или две.


Победитель по жизни

Иногда солнце подкидывает крайне неожиданные сюрпризы

Уснул с рукой на ноге

День и ночь

Чудеса контраста. Прямо магия вне Хогвартса!


Парень улыбается, но ему, наверное, совсем не смешно

Сегодня я усвоила урок, что не стоит ходить в рваных джинсах более двух часов по разгорячённому солнцу

У меня появились новые «тату»

Тигр

Рубашка с квадратными вырезами может сотворить чудеса

Футболки с вырезом — зло

Не хочешь пользоваться солнцезащитным кремом? Жди подобный результат

Немножечко лобстер

Через два дня после того, как я загорела

Самое интересное, что год спустя вы всё ещё сможете увидеть линии, оставшиеся после загара.


Наверное, этой мой худший загар

Заслуживаете хорошего похлопывания по спине за это.

Мои руки стали фиолетовыми после загара

Загар выделил контуры маски

Бонус: Девушка сделала макияж, максимально похожий на неудавшийся загар. Выглядит невероятно реалистично

Не забывайте пользоваться кремом от загара!

Источник:

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Метки: загар   лето   люди   пляж   солнце   тело   фото   
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12  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 5 часов назад
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6k
Павел Час назад
Отдыхал я как-то в Шри Ланке. Там солнце ОЧЕНЬ злое. Сгореть проще простого. И вот практически каждый день наблюдал забавную картину: появляется новая группка туристов, как правило англичане, бухают на солнышке с обеда и до вечера. На следующий день они же сидят в тени кафешки все красные как раки и грустно цедят пивко.
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3k
kirka72 2 часа назад
Комментарий к фото
Ладонь прозрачная?
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0
Мария 3 часа назад
Нормально так некоторые пригорают )
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59k
Александр 4 часа назад
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59k
Александр 4 часа назад
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59k
Александр 4 часа назад
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140
Мандалай Иванович 4 часа назад
некоторым будет очень больно....
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29k
Serg2001 4 часа назад
Комментарий к фото
Какая странная рука. То ли пальцы отдельно лежат, то ли ладошка ультрафиолет пропускает...)
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