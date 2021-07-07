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Дочь самурая напала на олимпийца, едва не лишив спортсмена священного огня: видео

Дочь самурая напала на олимпийца, едва не лишив спортсмена священного огня: видео (1 фото)

Автор:
07 июля 2021 06:32
Сообщество : Пандемия
Метки: Япония   видео   нападение   огонь   олимпиада   токио   тушение   факел   
2423
1

Вдобавок к проблемам, которые из-за пандемии преследуют этот вид спортивных игр в Токио ещё с прошлого года, вчера их чуть было не оставили без обязательного для ритуала камлания обитателям Олимпа на открытии пламени.

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Метки: Япония   видео   нападение   огонь   олимпиада   токио   тушение   факел   
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27  комментариев
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6k
Николай 2 часа назад
В одном бабуля права, пора заканчивать с этой показушной спортивно\медицинской вечеринкой...
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3k
Юрий Злой 4 минуты назад
Начало звучит, как описание зарубистого японского боевика
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9k
Andrey 5 минут назад
Судя по сопровождающему с прозрачным щитком такое там не редкость?
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913
Yuri 45 минут назад
Я то думал она изящным ударом катаны срубит верхушку факела
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570
vasilykopkov 49 минут назад
Это называется "напала"? Вот прям НАПАЛА?!!!
Ох уж эти журналисты...
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26k
winergy2012 Час назад
Дочь самурая это самурайка?
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3k
Brataxe 2 часа назад
Надо было не водой заправлять. Было бы эффективнее и эффектнее.
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−114
vova old 2 часа назад
ну вот видите мнения 86% населения не играет никакой роли
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1k
Incognito 2 часа назад
Учитывая какой там сейчас В РЕАЛЬНОСТИ творится пздц в насчет вируса и РЕАЛЬНЫХ скрываемых правительством Японии колличества зараженных и тем более смертей, а их хваленый минздрав абсолютно не справляется с поставленными задачами по вакцинации даже хоть пожилого населения страны + затянувшийся сильный экономический кризис с аж 2010 года, то не удивительно, что обычные японцы не желают этого цирка самопиара для властьимущих за счет налогоплательщиков и здоровья их граждан..
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288
Игорь Иванов 2 часа назад
Дочь самурая...
Нынешние самураи = нынешние казаки. Заголовок "Дочь офицера..." заиграл бы новыми красками
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458
Alexander Kolesnikov Станислав Полчаса назад
А правый в носках.
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7k
Сергей 3 часа назад
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14k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Прочитал 2 предложения (заголовок+первый абзац). Споткнулся 3 раза об запятые.
Мля, ну сколько можно, а? Уважайте родной язык! Для каждой запятой есть правило, а не пауза в устной речи...
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