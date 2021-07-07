Дочь самурая напала на олимпийца, едва не лишив спортсмена священного огня: видео

Вдобавок к проблемам, которые из-за пандемии преследуют этот вид спортивных игр в Токио ещё с прошлого года, вчера их чуть было не оставили без обязательного для ритуала камлания обитателям Олимпа на открытии пламени.
Вероятно, пожилая японка почла за честь спасти острова Ямато от очередной волны новой коронавирусной заразы, которую, по её мнению, привезут в страну гости и участники игр. С водяным пистолетом в руках, выкрикивая: "конец Олимпийским играм" женщина напала на факелоносца во время эстафеты в пригороде столицы. Однако тонкой водяной струи для достижения намеченных целей оказалось недостаточно.
По данным источника, 86% японцев не хотят, чтобы их страна принимала Олимпиаду в столь сложной эпидемической обстановке.
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Ох уж эти журналисты...
Ну а по играм 1964г. нет инфы что их переносили.
Мля, ну сколько можно, а? Уважайте родной язык! Для каждой запятой есть правило, а не пауза в устной речи...