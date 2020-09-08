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Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае

Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае (4 фото)

Автор:
08 сентября 2020 13:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: мок   олимпиада   олимпиада 2021   олимпиада в Токио   олимпийские игры   спортивное   токио   япония   
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Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио в 2021 году непременно состоится. Начало назначено на 23 июля. По словам Коутса, это будут "игры, победившие Covid".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мок   олимпиада   олимпиада 2021   олимпиада в Токио   олимпийские игры   спортивное   токио   япония   
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