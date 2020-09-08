Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио в 2021 году непременно состоится. Начало назначено на 23 июля. По словам Коутса, это будут "игры, победившие Covid".
За всю историю олимпийского движения Олимпиаду отменяли лишь дважды - во время Первой и Второй мировой войн.
Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году "с Covid или без него", - заявил вчера вице-президент Международного олимпийского комитета. "Игры должны были стать Играми восстановления после разрушительного цунами, - добавил он, имея в виду катастрофу, произошедшую на северо-востоке Японии в 2011 году. - Теперь это будут Игры, победившие Covid, - свет в конце туннеля".
Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году "с Covid или без него", - заявил вчера вице-президент Международного олимпийского комитета. "Игры должны были стать Играми восстановления после разрушительного цунами, - добавил он, имея в виду катастрофу, произошедшую на северо-востоке Японии в 2011 году. - Теперь это будут Игры, победившие Covid, - свет в конце туннеля".
В 2020 году Олимпийские игры было решено отложить из-за пандемии коронавируса. Открытие Игр назначено на 23 июля 2021 года. Повторно это мероприятие откладывать уже не будут.
Гигантские олимпийские кольца в морском парке Одайба в Токио, Япония
"До начала пандемии Томас Бах (президент МОК) сказал, что эта Олимпиада - наиболее подготовленная из всех, что мы когда-либо видели. Все объекты были почти закончены еще тогда; теперь они уже полностью готовы, олимпийская деревня выглядит потрясающе, все транспортные средства, все в порядке, - сообщил Джон Коутс. - Начало отложено на один год, и это грандиозная задача для принимающей стороны с точки зрения сохранения безопасности всех объектов... Придется продлевать контракты с отелями, спонсорами, права на трансляцию и т. п."
Все объекты Олимпиады в Токио готовы, в том числе недавно построенный Национальный стадион
Глава комитета по организации игр "Токио-2020" Тоширо Муто в пятницу повторил, что организаторы надеются избежать проведения Игр без зрителей - а это был один из обсуждаемых вариантов, ведь в Японии еще действуют коронавирусные ограничения, касающиеся посещения массовых спортивных мероприятий.
Однако подвижки в этом направлении есть: постепенно начинают проводить профессиональные соревнования по бейсболу, футболу, сумо... А учитывая тот факт, что Япония уже вложила миллиарды долларов в Олимпийские игры, и задержка на год только увеличивает их стоимость, надо ожидать того, что они все-таки будут проведены в нормальном режиме.
Однако подвижки в этом направлении есть: постепенно начинают проводить профессиональные соревнования по бейсболу, футболу, сумо... А учитывая тот факт, что Япония уже вложила миллиарды долларов в Олимпийские игры, и задержка на год только увеличивает их стоимость, надо ожидать того, что они все-таки будут проведены в нормальном режиме.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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