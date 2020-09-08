Вице-президент МОК заявил, что Олимпиада в Токио состоится в любом случае

"До начала пандемии Томас Бах (президент МОК) сказал, что эта Олимпиада - наиболее подготовленная из всех, что мы когда-либо видели. Все объекты были почти закончены еще тогда; теперь они уже полностью готовы, олимпийская деревня выглядит потрясающе, все транспортные средства, все в порядке, - сообщил Джон Коутс. - Начало отложено на один год, и это грандиозная задача для принимающей стороны с точки зрения сохранения безопасности всех объектов... Придется продлевать контракты с отелями, спонсорами, права на трансляцию и т. п."