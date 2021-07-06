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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (50 фото)

Автор:
06 июля 2021 22:40
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
4098
50
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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8  комментариев
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28k
Acu900 9 часов назад
А если еще учесть что в одном культовом фильме он утонул, то его вообще за ангела можно принять
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18k
Anna 16 минут назад
Комментарий к фото
а где до и после?
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18k
Anna 17 минут назад
Комментарий к фото
на самом деле спрашивают из вежливости, а так - всем насрать
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
В 2021-м он бы получил 20 лет тюрьмы.
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183k
WOLF Час назад
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17k
СергейПименов 9 часов назад
...и чтоб дополнительно обложить налогом самозанятых.
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28k
Acu900 10 часов назад
Обезьяну айфоном премировали :)
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