14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом

Желание украсить себя и выглядеть как можно лучше старо как мир. Люди всегда стремились сделать все, что соответствовать существующим на тот момент стандартам красоты. А стандарты эти были иногда ой какими странными, а зачастую и опасными для здоровья. По крайней мере, сегодня они выглядят именно так.

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1. 0 Источник: В 19 веке многие женщины ели смертельно опасные вафли с мышьяком, чтобы отбеливать и выравнивать цвет лица. Некоторыми из побочных эффектов приема мышьяка внутрь были рак, облысение и эпилепсия. Даже в 1902 году в магазинах американской компании Sears все еще можно было купить такие вафли.

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2. 0 Источник: В середине 1920-х годов пришла мода на загар. Кожа бронзового цвета стала популярной после того, как Коко Шанель заснула на своей яхте на Французской Ривьере. Загар стал символом статуса: он означал, что человек может позволить себе отпуск где-то в солнечных краях - особенно круто было, если он мог путешествовать зимой.

3. 0 Источник: В средние века лоб считался самой красивой частью женского лица. Многие женщины удаляли ресницы, чтобы подчеркнуть лоб. Они также выщипывали волосы и брови, чтобы добиться длинного овального лица.

4. 0 Источник: Чтобы отбелить зубы, римляне полоскали рот мочой. Почему-то при этом они предпочитали мочу, доставленную из Португалии - по какой причине, история умалчивает.

0 Источник: В 18 веке, до изобретения лака для волос, женщины для укладки своих париков использовали сало. Да, сало. Одним из недостатков было то, что парик превращался буквально в крысиное гнездо. Иногда крысы жили в парике неделями. И если женщине приходилось спать в парике, то нужна была клетка вокруг головы, чтобы избежать нападения крыс.

6. 0 Источник: В дореволюционной Франции в моде были ярко выраженные вены. Некоторые люди раскрашивали вены синим карандашом, чтобы подчеркнуть их. Другие использовали для этой цели пиявок.

7. 0 Источник: В Японии в период Эдо среди аристократов и замужних женщин были популярны черненые зубы. Такие зубы считались признаком красоты, и эта практика помогала сохранить зубы до старости. В 1870 году правительство выпустило закон, запрещающий чернение зубов.

8. 0 Источник: В 1936 году американка Изабелла Гилберт изобрела механическое устройство для создания ямочек на щеках. Тогда такие ямочки были на пике моды. Машинка оставляла вмятины на щеках, но эффект был кратковременным.

9. 0 Источник: В Древнем Риме многие женщины наносили на свое тело пот гладиаторов. После гладиаторских боев капли пота собирали и продавали как величайшую ценность - считалось, что этот пот действует как афродизиак.

10. 0 Источник: В 1400-х годах итальянские женщины хотели иметь тонкие и как можно менее заметные губы-ниточки. Картины в то время никак не выделяли и не подчеркивали губы.

11. 0 Источник: В 1800-х годах в моде была пересадка ресниц. Ресницы вставляли в веко с помощью иглы и ждали, пока они приживутся. Только представьте себе этот ужас.

12. 0 Источник: В Древней Греции признаком чистоты и ума считалась так называемая монобровь - густые брови, сросшиеся посередине. Это был идеал красоты. Некоторые женщины затемняли брови пудрой, а другие носили искусственные брови из козьей шерсти.

13. 0 Источник: Вскоре после изобретения рентгеновского аппарата люди начали применять его для всего подряд - лечения акне (угревой болезни), экземы, удаления волос. Некоторые из побочных эффектов такого оголтелого использования включали атрофию кожи, язвы и рак.