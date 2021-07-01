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14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом

14 бьюти-трендов, мода на которые осталась в далеком прошлом (15 фото)

Автор:
01 июля 2021 11:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   бьюти-тренды   история   модные тенденции   стандарты красоты   факты   факты из прошлого   
367
15
Желание украсить себя и выглядеть как можно лучше старо как мир. Люди всегда стремились сделать все, что соответствовать существующим на тот момент стандартам красоты. А стандарты эти были иногда ой какими странными, а зачастую и опасными для здоровья. По крайней мере, сегодня они выглядят именно так.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   бьюти-тренды   история   модные тенденции   стандарты красоты   факты   факты из прошлого   
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2  комментария
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jonnyD Час назад
Надеюсь , что это тоже пройдет . Но ... какая же дура первая решила , что это красиво ?
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